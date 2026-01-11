Ανδρουλάκης:-Διάλογος-πρέπει-να-γίνει-αλλά-με-ειλικρίνεια-και-αποτελέσματα

Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι οι λύσεις και η περιφερειακή ανάπτυξη, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος συζήτησε απόψε με αγρότες στη Σιάτιστα Κοζάνης.

Σημείωσε ότι πρέπει να γίνει διάλογος αλλά με ειλικρίνεια και ο οποίος να φέρει αποτελέσματα «και όχι μια νέα κοροϊδία».

Ειδικότερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σε δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν ξεσηκωθεί γιατί για πάρα πολλά χρόνια η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο πορεύτηκε χωρίς σχέδιο ανάπτυξης και στήριξης του πρωτογενούς τομέα, αλλά παράλληλα είχαμε τη σκιά βαρύτατων σκανδάλων που οδήγησαν στο ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία εμπιστοσύνη σε μία κυβέρνηση, που απαξίωσε συστηματικά όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται να αναγεννήσουν την ελληνική περιφέρεια».

Τόνισε ότι «διάλογος πρέπει να γίνει αλλά διάλογος με ειλικρίνεια. Διάλογος που να φέρει αποτελέσματα και όχι μια νέα κοροϊδία».

«Εμείς προτείνουμε στο αγροτικό πετρέλαιο να υπάρχει αφορολόγητο στην αντλία, το προτείνουμε εδώ και τρία χρόνια και το είχε αρνηθεί επανειλημμένα η Νέα Δημοκρατία. Τώρα λέει ότι θα το κάνει. Προτείνουμε για το αγροτικό ρεύμα 7 λεπτά την κιλοβατώρα για 5 χρόνια, 5 ευρώ το πάγιο και 120 δόσεις για να ρυθμίσουν τα πολύ μεγάλα χρέη τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι», σημείωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «πρέπει η συζήτηση που θα ανοίξει να είναι συζήτηση με αποτέλεσμα και αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στα σπίτια τους, αλλά και παράλληλα να υπάρξει προοπτική για όλη την ελληνική περιφέρεια που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα». «Αυτό εικονοποιείται και στο πρόγραμμα νέων αγροτών», πρόσθεσε. Ανέφερε ότι «από 16.000 που είχαν δηλώσει συμμετοχή πριν από μερικά χρόνια, τώρα το πρόγραμμα δεν καλύφθηκε. Δήλωσαν μόλις 6.000».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «αν τώρα δεν δοθούν λύσεις χαμηλού κόστους παραγωγής, έργων υποδομής, προοπτική για την ελληνική περιφέρεια δεν υπάρχει», για να υπογραμμίσει, τέλος, ότι «προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ, οι λύσεις και η περιφερειακή ανάπτυξη».

