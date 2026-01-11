Βενεζουέλα:-Οι-πετρελαϊκές-ετοιμάζονται-αλλά-τα-προβλήματα-υποδομών-είναι-μεγάλα

Μόνο εύκολη δεν είναι η εξαγωγή πετρελαίου από τη χώρα σε μεγάλες ποσότητες.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες που επιδιώκουν να συμμετάσχουν σε νέες εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ, μετά την απομάκρυνση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, βρίσκονται σε βιαστικές διαβουλεύσεις για να εξασφαλίσουν δεξαμενόπλοια και να οργανώσουν επιχειρήσεις που θα επιτρέψουν την ασφαλή μεταφορά του αργού από πλοίο σε πλοίο και από τα ετοιμόρροπα λιμάνια της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις επιχειρήσεις.

Βενεζουέλα: Μεγάλα αποθέματα πετρελαίου, μικρές ροές και ένα δύσκολο στοίχημα για τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με το Reuters, εμπορικοί οίκοι και πετρελαϊκές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Chevron, η Vitol και η Trafigura, ανταγωνίζονται για συμφωνίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με την εξαγωγή αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, ανέφεραν πηγές, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Βενεζουέλα πρόκειται να παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που τελεί υπό κυρώσεις.

Η Trafigura ανέφερε σε συνάντηση με τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή ότι το πρώτο της πλοίο θα πρέπει να φορτώσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Τραμπ σε πετρελαϊκές: Επενδύστε στη Βενεζουέλα – Ιδιαίτερα διστακτικές οι εταιρείες

Αντιμέτωπη με έναν αποκλεισμό από τις ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες, η Βενεζουέλα έχει αποθηκεύσει πετρέλαιο σε δεξαμενόπλοια και έχει σχεδόν πλήρως γεμίσει τις χερσαίες δεξαμενές αποθήκευσης. Τα πλοία που κρατούν το πετρέλαιο είναι παλιά, κακοσυντηρημένα και τελούν υπό κυρώσεις. Άλλα πλοία δεν μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις, λόγω απαιτήσεων ευθύνης και ασφάλισης, ακόμη και αν οι ΗΠΑ χορηγήσουν σχετικές άδειες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι χερσαίες δεξαμενές αποθήκευσης επίσης δεν έχουν συντηρηθεί εδώ και χρόνια, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους για τα μέρη που προσπαθούν να φορτώσουν το πετρέλαιο.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες Maersk Tankers και American Eagle Tankers συγκαταλέγονται μεταξύ των εταιρειών που εξετάζουν την επέκταση των επιχειρήσεων μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο στη Βενεζουέλα, ανέφεραν τρεις από τις πηγές.

Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα προστασίας των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Η Maersk Tankers θα μπορούσε να αναπαράγει τα logistics πλοίο – ακτή – πλοίο που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν στον κόλπο Amuay στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με μία πηγή. Η Maersk διαθέτει ήδη δραστηριότητες στο κοντινό νησιωτικό σύμπλεγμα της Αρούμπα και του Κουρασάο, περιοχές των οποίων τα ύδατα χρησιμοποιούνται συχνά για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. Ωστόσο, παρότι οι μεταφορτώσεις είναι εφικτές στην Αρούμπα και σε λιμάνια των ΗΠΑ, είναι πιο δαπανηρές.

«Με 17 εργαζομένους στη χώρα, η παρουσία της Maersk στη Βενεζουέλα είναι περιορισμένη. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς και παρόντες, και προς το παρόν δεν υπάρχουν αλλαγές στις θαλάσσιες υπηρεσίες μας. Οι δραστηριότητες συνεχίζονται, με μόνο μικρές καθυστερήσεις σε αυτό το στάδιο, και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Οι επιχειρήσεις μεταφόρτωσης θα περιπλακούν επίσης από την έλλειψη μικρότερων πλοίων που απαιτούνται για τη μεταφορά του πετρελαίου από τα πλοία αποθήκευσης στις προβλήτες, απ’ όπου μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο πλοίο, καθώς και από την ανεπαρκή συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού, ανέφερε άλλη πηγή του ναυτιλιακού κλάδου.

Η AET, η οποία ήδη συμβάλλει στη μεταφορά φορτίων αργού πετρελαίου της Chevron από τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ, δέχεται προσεγγίσεις από δυνητικούς πελάτες για την επέκταση της δυναμικότητάς της στον τομέα αυτό, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Παρότι η προσφορά θα μπορούσε να φτάσει τις 500.000 βαρέλια ημερησίως που εξήγαγε στο παρελθόν η Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ πριν από τις κυρώσεις και να απορροφήσει τα συσσωρευμένα αποθέματα μέσα σε 90 – 120 ημέρες, θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτός ο στόχος εάν το πετρέλαιο πρέπει να αντληθεί τόσο από δεξαμενόπλοια όσο και από χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ανέφεραν οι πηγές.

Οι εταιρείες ανταγωνίζονται επίσης έντονα για θέσεις φόρτωσης στον κύριο πετρελαϊκό τερματικό σταθμό Jose της Βενεζουέλας, όπου υπάρχουν περιορισμοί δυναμικότητας και ταχύτητας. Η Chevron, βασικός εταίρος σε κοινοπραξίες στη χώρα, επιδιώκει επίσης επιθετικά να διατηρήσει την προνομιακή της θέση στους τερματικούς σταθμούς της Βενεζουέλας, ενώ ταυτόχρονα συγκροτεί τον στόλο των πλοίων της, σύμφωνα με μία πηγή.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Chevron, η Vitol και η Trafigura, έχουν ήδη αρχίσει να εξασφαλίζουν προμήθειες της ιδιαίτερα αναγκαίας νάφθας, ανέφερε πηγή του κλάδου στη Βενεζουέλα. Η νάφθα συνήθως αναμειγνύεται με το βαρύ αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας για να μειωθεί η πυκνότητά του και να διευκολυνθεί η μεταφορά και η επεξεργασία του στα διυλιστήρια.