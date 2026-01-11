Ηλεκτρική-ενέργεια:-Εντείνεται-η-στροφή-των-καταναλωτών-προς-τα-σταθερά-τιμολόγια

Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στη μειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών όπου οι τιμές των συμβολαίων σταθερής τιμής παραμένουν στα ίδια ή χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις αντίστοιχες χρεώσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στη μειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών όπου οι τιμές των συμβολαίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σταθερής τιμής παραμένουν στα ίδια ή χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις αντίστοιχες χρεώσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια. Η πραγματικότητα αυτή είναι η βασική αιτία για τη μαζική στροφή των Ελλήνων καταναλωτών στα συμβόλαια σταθερής τιμής που παρατηρήθηκε με επιταχυνόμενους ρυθμούς κατά τη διάρκεια του 2025.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από το συνδυασμό των εκθέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής για την εσωτερική λιανική αγορά ρεύματος και του οίκου VaasaETT για την ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της VaasaETT για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, για οικιακή κατανάλωση, τα σταθερά τιμολόγια στην Ελλάδα μέχρι τον Νοέμβριο ήταν φθηνότερα σε σχέση με τα κυμαινόμενα ενώ τον Δεκέμβριο οι τιμές εξισώθηκαν. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ με εξαίρεση την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Μ.Βρετανία και την Αυστρία ισχύει το αντίστροφο, δηλαδή τα σταθερά τιμολόγια είναι ακριβότερα από τα κυμαινόμενα. Παρά το γεγονός ότι τα πρώτα εξασφαλίζουν προβλεψιμότητα κόστους και εσόδων για τους προμηθευτές.

Σημειώνεται πάντως ότι συνολικά η μέση τιμή στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το Δεκέμβριο στα 24,34 σεντς ανά κιλοβατώρα (τελική τιμή με φόρους), χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ (25,73 σεντς) και της Ευρώπης συνολικά (24,58 σεντς).

Το τιμολογιακό πλεονέκτημα των σταθερών τιμολογίων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι προστατεύουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από τις αυξήσεις τιμών είναι η αιτία για τη στροφή των καταναλωτών προς αυτά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής τα νοικοκυριά με σταθερό τιμολόγιο αυξήθηκαν τον Οκτώβριο σε 1,5 εκατ. (25,78 % του συνόλου) από 867 χιλ. τον Ιανουάριο του 2025 (14,72 %). Αντίστοιχα τα “πράσινα” τιμολόγια υποχώρησαν από 4,1 εκατ. (70,2%) σε 3,5 εκατ. (59,8 %).

Υπενθυμίζεται ότι από το Φεβρουάριο για τις επιχειρήσεις και από τον Απρίλιο για τα νοικοκυριά θα είναι διαθέσιμα και τα δυναμικά (“πορτοκαλί”) τιμολόγια με διαφορετικές χρεώσεις στη διάρκεια του 24ωρου. Τα δυναμικά τιμολόγια εξυπηρετούν όσους έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν σημαντικά φορτία κατά τις ώρες χαμηλής χρέωσης.

