Η αλήθεια για τις σχέσεις Καρυστιανού – Φαραντούρη, οι συγκλίσεις και η τροχιά συμπόρευσης

Αναδιατάξεις και αλλαγές προκαλεί στο πολιτικό σύστημα η προαναγγελία της Μαρίας Καρυστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση κινήματος, το οποίο πιθανότατα θα εξελιχθεί σε πολιτικό κόμμα, την οποία καλωσόρισε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να διαγραφεί από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Μαρία Καρυστιανού και ο Νικόλας Φαραντούρης συγκλίνουν σε βασικές αξίες και πολιτικές οι οποίες έχουν στόχο την αναβάθμιση των θεσμών στη χώρα, την προστασία θεμελιωδών αξιών και αρχών που αφορούν στην προστασία της ζωής του ανθρώπου και την Δικαιοσύνη, αλλά και σε ζητήματα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.

Οι αξίες αυτές, τις οποίες ανέδειξε η Μαρία Καρυστιανού μέσα από το δημόσιο λόγο της, βρίσκουν ανταπόκριση σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας πέρα από κομματικές γραμμές, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις.

Αλλά και ο Νικόλας Φαραντούρης έχει τοποθετήσει στον πυρήνα των πολιτικών παρεμβάσεων του αντίστοιχες αξίες, από το 2022 που δραστηριοποιήθηκε στην πολιτική, ενώ έχει υποστηρίξει τον αγώνα της κυρίας Καρυστιανού και τις ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες αναδείχθηκαν από τον αγώνα της τελευταίας.

Κοινός παρονομαστής και των δύο, από ότι φαίνεται, είναι να ενσωματώσουν τις αξίες αυτές σε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών και το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση συμπόρευσής τους.

Οι θέσεις του ανεξάρτητου πλέον ευρωβουλευτή και καθηγητή του Ευρωπαϊκού Δικαίου συμπίπτουν σε πολλά πεδία με εκείνες της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», ενώ αμφότεροι εκφράζουν αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον.

Η κυρία Μαρία Καρυστιανού στην τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη στο Kontra Channel ήταν επικριτική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα αλλά είπε για τον κ. Φαραντούρη: «Γνώρισα από κοντά τον κ. Φαραντούρη, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που καλωσορίζουν κινήσεις πολιτών σαν και αυτή που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση».

Ο Νικόλας Φαραντούρης από την πλευρά του, σε συνέντευξή του στην

τηλεόραση του ΣΚΑΙ όταν ρωτήθηκε σχετικά σημείωσε πως είναι «καλοδεχούμενο» ένα κόμμα με την εμπλοκή της Μαρίας Καρυστιανού και όπως είπε χαρακτηριστικά «έχει κάθε δικαίωμα» να το κάνει. Είπε επίσης ότι «ενώνω και εγώ τη φωνή μου με το πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη και διαφάνεια». Σε ερώτηση δε αν θα προσχωρήσει στο κόμμα της κυρίας Καρυστιανού ο ίδιος σημείωσε: «Δεν θέλω να μπω σε σπέκουλα για μελλοντικά και αβέβαια. Νομίζω ότι το αίτημα για δικαιοσύνη και διαφάνεια θα εξελιχθεί σε τσουνάμι».

Άλλωστε οι δηλώσεις του αυτές και η προοπτική συμπόρευσής του με την κυρία Καρυστιανού ήταν η αφετηρία των εξελίξεων που οδήγησαν στη διαγραφή του από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που ανάλογες δηλώσεις άλλων στελεχών του κόμματος σχετικά με την προοπτική ένταξής τους στο υπό δημιουργία κόμμα Τσίπρα είχαν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση.

Συγκλίσεις

Παρότι Καρυστιανού και Φαραντούρης προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, συγκλίνουν σε θεμελιώδη θέματα όπως η Δικαιοσύνη και το σύστημα απονομής της, αλλά και με την ευρύτερη έννοια, περιλαμβανομένης της κοινωνικής δικαιοσύνης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προστασία των αδυνάτων και η αναβάθμιση των θεσμών και του σεβασμού του πολίτη .

Η σύγκλιση αυτή έγινε προφανής στην θεσμική ημερίδα που διοργάνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Νικόλας Φαραντούρης στις αρχές Δεκεμβρίου, με θέμα την υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου έναντι του άρθρου 86 του ελληνικού Συντάγματος, στην οποία συμμετείχε η κυρία Καρυστιανού, ο Χρήστος Ράμμος κ.ά.

Οικονομία

Καρυστιανού και Φαραντούρης φαίνεται ότι συγκλίνουν και σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής παρόλο που δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί αναλυτικά δείγματα θέσεων.

Στην συνέντευξή της η κυρία Καρυστιανού ανέφερε ότι δεν είναι δυνατόν το Κράτος να καταντήσει Ανώνυμη Εταιρία και τάχθηκε κατά των αθρόων ιδιωτικοποιήσεων.

Αντίστοιχες θέσεις έχει εκφράσει ο Νικόλας Φαραντούρης ο οποίος υποστηρίζει ότι «δίκτυα και υποδομές σε κρίσιμους τομείς όπως μεταφορές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες, θα πρέπει να βρίσκονται υπό τον έλεγχο, εποπτεία και προστασία του κράτους».

Παράγοντες της αγοράς αλλά και κοινωνικοί φορείς θεωρούν κρίσιμη τη σύντομη αποσαφήνιση των βασικών αξόνων ενός προγραμματικού λόγου ώστε να τοποθετηθούν αντίστοιχα εν όψει πολιτικών εξελίξεων.

Δεξαμενή τεχνοκρατών

Το πλεονέκτημα του ευρωβουλευτή, είναι ότι ήδη διαθέτει πάνω από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως Καθηγητής Πανεπιστημίου και δικηγόρος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και λόγω του βιογραφικού του συνομιλεί με τεχνοκράτες, πανεπιστημιακούς, αξιωματούχους αλλά και στελέχη του ιδιωτικού τομέα από διαφορετικούς χώρους, οι οποίοι αποτελούν μια «δεξαμενή» ανθρώπων υψηλού κύρους, εμπειρίας και γνώσης, ανεξάρτητα πρόσωπα πολλοί από τους οποίους θα υποστήριζαν ουσιαστικές νέες προσπάθειες που ξεπερνούν τις κατεστημένες περιχαρακωμένες κομματικές γραμμές.

Τέτοιοι άνθρωποι εξ ορισμού θα ήταν πολύτιμοι στην ενδεχόμενη συμπόρευση με μια νεοσύστατη πολιτική κίνηση και ένα κόμμα όπως αυτό που εκκολάπτεται ενώ θα μπορούσαν να έχουν σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη προγραμματικών θέσεων και προτάσεων.

Επίσης η θητεία του κ. Φαραντούρη στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και η επαγγελματική εμπειρία του ως δικηγόρου σε διεθνείς εταιρείες στο Λονδίνο και την Ευρώπη τον έχει «προικοδοτήσει» με ένα εξίσου χρήσιμο δίκτυο διεθνών επαφών και αναγνωρισιμότητα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αλλά και στις ΗΠΑ.

Ο κ. Φαραντούρης είναι μέλος και συντονιστής των επιτροπών Συνταγματικών Υποθέσεων, Άμυνας και Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ευρω-αμερικανικών σχέσεων και Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο πλαίσιο αυτό έχει συμμετάσχει σε πληθώρα αποστολών και συναντήσεων διεθνούς επιπέδου, στις οποίες προωθεί συστηματικά τα εθνικά θέματα, αλλά και ζητήματα ελληνισμού και ορθοδοξίας, συχνά συνεργαζόμενος με συναδέλφους του από διαφορετικά κόμματα.

Πρόσφατες πρωτοβουλίες του περιλαμβάνουν επισκέψεις στη Μέση Ανατολή και τη Συρία την περίοδο των μεγάλων σφαγών Χριστιανών και Αλαουϊτών, το Σινά, τη Νέα Υόρκη για κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, και την Αφρική ως μέλος ευρω-αφρικανικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας.

Στα τέλη Δεκεμβρίου επισκέφθηκε για 48 ώρες στην Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ όπου είχε επαφές υψηλού επιπέδου στο Κογκρέσο με αμερικανούς αξιωματούχους.