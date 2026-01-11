Κύπρος:-Σενάρια-ρήξης-στην-κυβέρνηση-λόγω-του-βίντεο-με-τις-μίζες-στο-Προεδρικό

Το πρόβλημα για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη είναι ότι η συζήτηση δεν μένει στο πεδίο της επικοινωνίας. Στον δημόσιο διάλογο μπαίνουν ζητήματα προσώπων και θεσμών, όπως ο ρόλος του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου που εμφανίζεται στο βίντεο, αλλά και ο «Φορέας» που συνδέεται με την σύζυγό του Προέδρου, Φιλίππα Καρσερά – Χριστοδουλίδη , θέματα που, όπως μεταδίδεται, τέθηκαν και στο εσωτερικό του ΔΗΚΟ ως πολιτικά βαρίδια.

Στο Προεδρικό Μέγαρο, ωστόσο, η γραμμή άμυνας στηρίχθηκε έντονα στη ρητορική περί « υβριδικής επίθεσης » και στα ευρήματα που, κατά τις πληροφορίες, παρουσιάζονται ως προϊόν έρευνας της ΚΥΠ. Το ΔΗΚΟ φέρεται να ζητά να απαντηθεί και η ουσία, όχι μόνο το ποιος «έστησε» τη διαρροή.

Το ΔΗΚΟ αντέδρασε από την πρώτη στιγμή της δημοσιοποίησης του βίντεο ζητώντας διευκρινίσεις, με τον Νικόλα Παπαδόπουλο να δηλώνει ότι «μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις» για το περιεχόμενο του βίντεο.

Η κίνηση αυτή φαίνεται να έχει διπλό μήνυμα. Πρώτον, ότι το ΔΗΚΟ δεν θέλει να χρεωθεί τη σιωπή σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε σε πολιτική θύελλα και δεύτερον, ότι κρατά ανοικτές όλες τις επιλογές, καθώς οι εσωκομματικές φωνές που μιλούν για πολιτικό κόστος από τη συμμετοχή στην κυβέρνηση πληθαίνουν όσο πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο με την ηγεσία του ΔΗΚΟ για το θέμα του επίμαχου βίντεο, με συμμετοχή του Νικόλα Παπαδόπουλου , του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Πανίκου Λεωνίδου και του Γενικού Γραμματέα Γιώργου Σολωμού . Ακολούθησε συνεδρία της Γραμματείας του κόμματος.

Το κλίμα αυτό δεν προέκυψε από το βίντεο, καθώς το ΔΗΚΟ είχε ήδη ανοίξει μέτωπο με το Προεδρικό Μέγαρο για ζητήματα χειρισμών και διαβούλευσης, στέλνοντας το μήνυμα ότι χωρίς σοβαρή συνεννόηση δεν θα είναι εύκολη η ψήφιση κυβερνητικών νομοσχεδίων από τη Βουλή.

Η Λευκωσία διέρχεται μέρες πολιτικής νευρικότητας, με το « videogate » να λειτουργεί ως πυροκροτητής σε μια ήδη εκρηκτική σχέση ανάμεσα στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και κόμματα που τη στηρίζουν. Στο παρασκήνιο κυκλοφορούν επίμονα πληροφορίες για ενδεχόμενη αποχώρηση του ΔΗΚΟ και, σε δεύτερο χρόνο, «αναδιάταξη» της συμπολίτευσης με απρόβλεπτες συνέπειες στην κοινοβουλευτική αριθμητική και κυρίως στην εικόνα της Κύπρου, εν μέσω της ευρωπαϊκής της προεδρίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέλεξε να απαντήσει με πρόκληση προς οποιονδήποτε διαθέτει στοιχεία και κάλεσε δημόσια όσους έχουν αποδείξεις για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό του, είτε στην προεκλογική περίοδο είτε κατά την προεδρία του, να τις καταθέσουν στις αρμόδιες Αρχές, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει «σε κανένα» να τον κατηγορεί για διαφθορά.

Η δήλωση είχε στόχο να κλείσει τη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών εντυπώσεων και να τη μεταφέρει στο θεσμικό πεδίο. Το ερώτημα είναι αν αρκεί για να αποσυμπιεστεί η συμπολίτευση ή αν, αντίθετα, λειτουργεί ως «γραμμή άμυνας» που αφήνει ακάλυπτη την πολιτική διάσταση, την ώρα που οι κυβερνητικοί εταίροι ζητούν καθαρές απαντήσεις για να δικαιολογήσουν τη στήριξή τους.

ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και το παιχνίδι των αποστάσεων

Η συμπολιτευόμενη ΕΔΕΚ ζήτησε πλήρη διερεύνηση, δηλώνοντας επιφυλάξεις για τη γνησιότητα του υλικού και του λογαριασμού που το ανήρτησε, αλλά ξεκαθαρίζοντας ότι η «αλήθεια, η διαφάνεια και η υπόληψη της Κύπρου και των θεσμών της» είναι υπεράνω όλων.

Η ΔΗΠΑ κινήθηκε σε πιο θεσμικό τόνο, τονίζοντας ότι οι καταγγελίες είναι υπόθεση των αρμόδιων Αρχών και ότι απαιτούνται ψυχραιμία, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στις διαδικασίες, όχι βιαστικές καταδίκες.

Στην πράξη, και τα δύο κόμματα επιχειρούν να ισορροπήσουν, ώστε να μη φανεί ότι συγκαλύπτουν, αλλά και να μη δώσουν την εικόνα ότι ρίχνουν την κυβέρνηση σε μια φάση που η χώρα «εκπροσωπεί» την ΕΕ από την προεδρική καρέκλα του Συμβουλίου. Για το ΔΗΚΟ, όμως, το στοίχημα είναι διαφορετικό. Δεν θέλει να πάει στις εκλογές του Μαΐου με τη ρετσινιά του συνενόχου, ούτε να αφήσει στον ΔΗΣΥ τον χώρο της «θεσμικής αυστηρότητας».

Δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, επίσημη απόφαση αποχώρησης του ΔΗΚΟ από την κυβέρνηση. Υπάρχει όμως κινητικότητα, θεσμική πίεση, εσωκομματικός αναβρασμός και ένα Προεδρικό Μέγαρο που προσπαθεί να κρατήσει την πολιτική στέγη όρθια, ενώ φυσά από μέσα.

Αν τελικά το ΔΗΚΟ επιλέξει ρήξη, το ερώτημα δεν θα είναι μόνο αν η κυβέρνηση αντέχει αριθμητικά στη Βουλή , αλλά αν αντέχει πολιτικά, σε μια περίοδο που η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια να εκπέμπει εικόνα εσωτερικής απορρύθμισης την ώρα που ζητά ρόλο και αξιοπιστία στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Συνδρομή τεσσάρων χωρών στο κυπριακό videogate

Η Λευκωσία ζήτησε τη συνδρομή ειδικών κλιμακίων από ΗΠΑ, Ισραήλ, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία για τη διερεύνηση του επίμαχου βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα X και έχει πυροδοτήσει πολιτική θύελλα, με αναφορές σε ύποπτες χρηματοδοτήσεις και «επενδύσεις» που εμπλέκουν τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα υποβλήθηκε τις τελευταίες ημέρες, ενώ οι έρευνες βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Τεχνικές εκθέσεις

Αστυνομία και Νομική Υπηρεσία βρίσκονται σε στενή συνεργασία, με αξιολόγηση όλων των δεδομένων και αναμονή επιστημονικών εκθέσεων από αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ τους η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών. Παράλληλα συνεχίζεται η διερεύνηση της προέλευσης του λογαριασμού που ανάρτησε το υλικό, αλλά και οτιδήποτε συνδέεται με αυτό.

Καταθέσεις και πρόσωπα

Στο μικροσκόπιο παραμένει όλο το εύρος του βίντεο, το οποίο φέρεται να καταγράφει συνομιλίες μεταξύ του πρώην υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθυντή του ομίλου Cyfield Γιώργου Χρυσοχού, με πρόσωπο που εμφανίζεται ως «επενδυτής» από την Ολλανδία.

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης προσήλθε την Παρασκευή στις αρχές και έδωσε επίσημη κατάθεση, παραδίδοντας στοιχεία που αξιολογούνται, ενώ ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει το επόμενο βήμα των ερευνών, καθώς αναμένεται να κληθούν ή να προσέλθουν για κατάθεση και άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται ή εμπλέκονται στο υλικό.

Σε παράλληλο επίπεδο, πληροφορίες που αποδίδονται στο κρατικό κανάλι ανέφεραν ότι Χαραλάμπους και Χρυσοχός θα περάσουν το κατώφλι του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων του Αρχηγείου Αστυνομίας, με τον δεύτερο να φέρεται ότι θα δώσει στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στα πρόσωπα που κατέγραψαν τις συνομιλίες, ενώ γίνεται αναφορά και σε συνάντηση του με τον «επενδυτή» στο Λονδίνο περί τα τέλη Νοεμβρίου.

Κυβέρνηση και «υβριδική» διάσταση

Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή κινήθηκε σε δύο γραμμές, πολιτική και θεσμική. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης υποστήριξε ότι, μετά από αξιολόγηση αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας, το υλικό περιέχει στοιχεία «υβριδικής δραστηριότητας» και ότι θα διαβιβαστούν στον Γενικό Εισαγγελέα και στον Αρχηγό Αστυνομίας. Σε παρεμβάσεις του τόνισε επίσης πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «ουδέποτε πήρε μετρητά», απορρίπτοντας τους υπαινιγμούς, ενώ έκανε λόγο για συρραφή πλάνων και αφήγησης που επιχειρεί να οδηγήσει τον θεατή σε προειλημμένο συμπέρασμα.

Στο ίδιο πνεύμα, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε προειδοποιηθεί για ενδεχόμενη «υβριδική» στοχοποίηση λόγω της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, καλώντας τα κόμματα να είναι φειδωλά, με το επιχείρημα ότι ενδέχεται να εμφανιστούν και άλλα αντίστοιχα βίντεο.