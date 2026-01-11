Λιανεμπόριο: Ξεκινά η μάχη των εκπτώσεων – Πού ποντάρει ο εμπορικός κόσμος

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν από αύριο Δευτέρα 12 Ιανουαρίου έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Ανοιχτά τις πρώτες δύο Κυριακές τα εμπορικά καταστήματα. Το στοίχημα της αγοράς για το 2026.

Σε μια ισχυρή εκκίνηση για το 2026 προσβλέπει ο εμπορικός κόσμος της χώρας, ποντάροντας σε μια περίοδο υψηλών προσδοκιών ενόψει της έναρξης των χειμερινών εκπτώσεων και προσδοκώντας σε καλύτερες μέρες μετά από ένα αρκετά απαιτητικό 2025.

Με την έλευση της νέας χρονιάς, οι επιχειρηματίες του κλάδου αναμένουν τόνωση των πωλήσεών τους, εκτιμώντας πως οι ανάγκες της τρέχουσας εποχής θα οδηγήσουν τον κόσμο στα εμπορικά καταστήματα, για έξυπνες και στοχευμένες αγορές, σε συνέχεια των αγορών που πραγματοποιήθηκαν κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ενώ ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στα καταστήματα να λειτουργήσουν προαιρετικά τις δύο πρώτες Κυριακές των εκπτώσεων, στις 18 και 25 Ιανουαρίου 2026.

Το μεγάλο στοίχημα και εφέτος είναι μια «ζωντανή», γεμάτη κόσμο αγορά, που δύναται να καλύψει τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού σε μια δίκαιη σχέση ποιότητας-τιμής, την ώρα που ο εμπορικός κόσμος της χώρας καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο δυσθεώρητο βάρος των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεών του και στη μειωμένη αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών μετά από χρόνια πληθωριστικών πιέσεων.

Το «ταμείο» του 2025

Σύμφωνα άλλωστε με παράγοντες της αγοράς, η εκκίνηση του 2026 έρχεται μετά τις εορταστικές επιδόσεις του Δεκεμβρίου – μήνα ορόσημο για τον εμπορικό κόσμο, όπου παραδοσιακά καταγράφεται ποσοστό της τάξης του 6% επί του ετήσιου τζίρου του λιανικού εμπορίου.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο κύκλος εργασιών για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τον Δεκέμβριο του 2024 ήταν 4,3 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), ο «χριστουγεννιάτικος τζίρος» του 2025 κινήθηκε κοντά στα 4,5 δισ. ευρώ. Όπως δε καθιστά σαφές ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, ο όρος «χριστουγεννιάτικη αγορά» μπορεί να σημαίνει, είτε το σύνολο των πωλήσεων στη λιανική κατά την εορταστική περίοδο, είτε ειδικά έσοδα από παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές και τις τουριστικές ροές.

Ξεκινούν οι εκπτώσεις

Και μπορεί η επίσημη έναρξη των εκπτώσεων να τοποθετείται αύριο Δευτέρα, ωστόσο μεγάλη μερίδα εμπορικών καταστημάτων έχει επιδοθεί σε προσφορές ήδη από την αρχή του χρόνου, προκειμένου να στηρίξει τις ανάγκες και τις αγορές του καταναλωτικού κοινού.

«Οι χειμερινές εκπτώσεις δεν είναι απλώς μια περίοδος αγορών, αλλά μια ευκαιρία εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτών και εμπορικού κόσμου. Η αγορά του Πειραιά αποδεικνύει ότι μπορεί να προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και διαφάνεια. Γιατί ισχυρές εμπορικές επιχειρήσεις σημαίνουν ισχυρή οικονομία και, τελικά, ευημερούντες πολίτες», αναφέρει, χαρακτηριστικά, σε δήλωσή του, ενόψει της έναρξης των χειμερινών εκπτώσεων, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θεόδωρος Καπράλος.

«Σε μια περίοδο όπου το αυξημένο κόστος ζωής πιέζει τα νοικοκυριά και επηρεάζει τις αγοραστικές αποφάσεις, τα εμπορικά καταστήματα της πόλης, αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η υγιής επιχειρηματικότητα μπορεί να λειτουργεί προς όφελος όλων. Με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ανταγωνιστικές τιμές και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, η τοπική αγορά προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στις καθημερινές ανάγκες των πολιτών», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς.

Χρήσιμος οδηγός για τις μειώσεις τιμών

Όπως δε υπενθυμίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή (αναφέρεται συχνά ως τιμή αναφοράς) βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Η προγενέστερη τιμή είναι η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος στο κάθε προϊόν του κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της πρώτης έκπτωσης.

Σύμφωνα και με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας, η μείωση τιμής μπορεί να έχει την εξής μορφή, πάντα υπό την προϋπόθεση αναγραφής της προγενέστερης τιμής:

Ποσοστό (%), πχ. «20% έκπτωση»

Συγκεκριμένο ποσό, πχ «10 € έκπτωση».

Αναγραφή νέας (χαμηλότερης) τιμής μαζί με την αναγραφή της προγενέστερης (υψηλότερης) τιμής που εφαρμόστηκε. Η προγενέστερη τιμή να εμφανίζεται και διαγραμμένη, πχ «50€ 100 €».

Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή στο χρονικό διάστημα που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Αν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών.

Αν ο έμπορος διαθέτει τόσο φυσικό όσο και ηλεκτρονικό κατάστημα στα οποία εφαρμόζει διαφορετικές τιμές, θα πρέπει να καθορίσει την τιμή αναφοράς ξεχωριστά για καθένα από αυτά τα κανάλια πωλήσεων. Συνεπώς, η τιμή αναφοράς που ισχύει στο φυσικό κατάστημα μπορεί να διαφέρει από την τιμή αναφοράς που ισχύει για το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Δεν επιτρέπεται η αναφορά της προτεινόμενης λιανικής τιμής ως προγενέστερης τιμής στις εκπτώσεις. Μπορεί να παρατεθεί μόνο ως σύγκριση τιμών χωρίς να δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται για μείωση τιμών. Για παράδειγμα απαγορεύεται να πωλείται προϊόν με την ένδειξη μειωμένης τιμής ως ποσοστό επί της προτεινόμενης τιμής τιμοκαταλόγου.

Είναι δυνατή η ανακοίνωση γενικής μείωσης τιμών σε μία κατηγορία προϊόντων αλλά θα πρέπει να γίνεται αναφορά τόσο στη μειωμένη τιμή όσο και στην προγενέστερη τιμή για κάθε προϊόν.

Παράδειγμα διαδοχικών μειώσεων εντός του χρονικού διαστήματος των 60 ημερών

Έμπορος ξεκινάει τις εκπτώσεις ενός δεδομένου προϊόντος την 12η Ιανουαρίου, με προγενέστερη τιμή τα 100 € και διαθέτει το προϊόν με έκπτωση 20% στα 80 €.

Στη συνέχεια την 16η Φεβρουαρίου προχωρά σε περαιτέρω μείωση και διαθέτει το προϊόν στα 70 €.

Στις 16 Φεβρουαρίου θα δικαιούται να επικαλείται ως προγενέστερη τιμή τα 100 € με δεδομένο ότι έχουμε προοδευτικές μειώσεις και βρισκόμαστε εντός του χρονικού διαστήματος των 60 ημερών από την αρχική μείωση.

Μετά την πάροδο όμως των 60 ημερών, ο έμπορος που θέλει να προχωρήσει σε προσφορές μετά τις εκπτώσεις, δεν θα μπορεί να επικαλείται ως προγενέστερη τιμή τα 100 €.

Παράδειγμα αυξομειώσεων (άρα μη διαδοχικών μειώσεων εντός των 60 ημερών)

Έμπορος με προγενέστερη τιμή ενός ζευγαριού παπουτσιών στα 100 € ξεκινάει τις εκπτώσεις στις 12 Ιανουαρίου ως εξής:

1η ημέρα: Μείωση τιμής στα 70 € – Ανακοίνωση: 100 € τώρα μόνο 70 €.

4η ημέρα: Μείωση τιμής στα 60 € – Ανακοίνωση: 100 € τώρα μόνο 60 €.

8η ημέρα: Αύξηση τιμής στα 90 € – Παράθεση μόνο της τιμής των 90 € (δεν επιτρέπεται ανακοίνωση μείωσης τιμής για την 8η -30η ημέρα, γιατί έχουμε αύξηση της τιμής).

31η ημέρα: Μείωση τιμής στα 80 € – Παράθεση μόνο της τιμής των 80 € (δεν επιτρέπεται ανακοίνωση μείωσης τιμής, καθώς η χαμηλότερη τιμή – άρα και η προγενέστερη τιμή- κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών είναι πια τα 70 € και όχι τα αρχικά 100 €).

34η ημέρα: Μείωση τιμής στα 45 € – Ανακοίνωση: 60 € τώρα μόνο 45 € (καθώς η χαμηλότερη κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών τιμή ήταν τα 60 € η οποία και αποτελεί την προγενέστερη τιμή).

38η ημέρα: Μείωση τιμής στα 30 € – Ανακοίνωση: 60 € τώρα μόνο 30 € (εδώ έχουμε διαδοχική έκπτωση η οποία ξεκίνησε την 34η ημέρα, ο έμπορος διατηρεί ως προγενέστερη τιμή τα 60 €).