ΠΑΣΟΚ: Ψευδείς οι ισχυρισμοί περί αποχής των ευρωβουλευτών μας – Καταψηφίσαμε τη Mercosur

Απάντηση στους ισχυρισμούς σχετικά με τη στάση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία για τη Mercosur δίνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Όπως τονίζεται, οι ισχυρισμοί περί αποχής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταγράφει ξεκάθαρα ότι σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο καταψήφισε τα μέτρα της Mercosur, αναφέρει σε ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι τα επίσημα πρακτικά της ψηφοφορίας «διαψεύδουν πλήρως την προπαγάνδα» και υπογραμμίζει πως η στάση των ευρωβουλευτών του ήταν σαφής και καταγεγραμμένη.



