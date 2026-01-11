Πετρέλαιο-και-αγορά-futures:-μια-σχέση-χωρίς-αυταπάτες

Παρά τον θόρυβο των τελευταίων μηνών, η αγορά πετρελαίου δείχνει να κινείται με πολύ πιο ψυχρούς κανόνες απ’ ό,τι θα υπέθετε κανείς διαβάζοντας τους τίτλους. Το μακροπρόθεσμο διάγραμμα του WTI Crude Oil δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια παρερμηνείας: η δομή παραμένει πτωτική και η κατεύθυνση καθορίζεται ξεκάθαρα από το πλαγιοκαθοδικό κανάλι «C» που σχηματίστηκε μετά τα ιστορικά υψηλά του 2022.

Οι ανοδικές αντιδράσεις που εμφανίζονται κατά διαστήματα —συνήθως ως απάντηση σε γεωπολιτικά επεισόδια— δεν έχουν καταφέρει να αλλάξουν την εικόνα. Η άνω γραμμή του καναλιού λειτουργεί με αξιοσημείωτη συνέπεια ως οροφή. Κάθε προσέγγιση της ζώνης 67–70 δολαρίων εξαντλείται γρήγορα και καταλήγει σε χαμηλότερα υψηλά, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά δεν έχει την απαιτούμενη ισχύ για διαφυγή. Αντίθετα, η συμπεριφορά της τιμής δείχνει «σεβασμό» στις καθοδικές γραμμές τάσης, με σταδιακή επιστροφή σε χαμηλότερα επίπεδα ισορροπίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η περιοχή των 61–60 δολαρίων, η οποία έχει πλέον απολέσει τον ρόλο της στήριξης. Η απώλειά της άνοιξε τον δρόμο για την περιοχή των 55 δολαρίων, που ήδη δοκιμάστηκε, ενώ ο καθαρός δομικός στόχος του καναλιού «C» εντοπίζεται στα 49,30–48 δολάρια. Εκεί συναντώνται η κάτω γραμμή τάσης και παλαιότερη συσσώρευση τιμών, δημιουργώντας έναν τεχνικά «λογικό» προορισμό όσο η τιμή παραμένει εγκλωβισμένη εντός της ίδιας δομής. Με απλά λόγια: όσο το κανάλι δεν παραβιάζεται πειστικά, ο στόχος παραμένει ενεργός.

Το positioning των hedge funds έρχεται να κουμπώσει σχεδόν ιδανικά πάνω σε αυτή την ανάγνωση. Τα καθαρά net longs στο WTI έχουν περιοριστεί περίπου στο 10% του open interest — επίπεδο που είχε να εμφανιστεί από το 2009. Μέσα στο 2025, η πτώση αγγίζει τις 40 ποσοστιαίες μονάδες, αν συγκριθεί με την περίοδο 2020–2022, όταν οι καθαρές θετικές θέσεις κινούνταν κοντά στο 60%. Στο Brent, η εικόνα είναι ακόμη πιο επιθετική, με καθαρή αρνητική θέση που προσεγγίζει το -25%.

Κοινώς οι θεσμικοί δεν τιμολογούν σενάριο διαρκούς έλλειψης προσφοράς. Παρά τις εντάσεις σε Βενεζουέλα, Ιράν και το μέτωπο Ρωσίας–Ουκρανίας, η αγορά δείχνει να εστιάζει στα θεμελιώδη μεγέθη. Τα παγκόσμια αποθέματα αυξάνονται και το αφήγημα της υπερπροσφοράς για το 2026 παραμένει ζωντανό. Αυτός ο συνδυασμός περιορίζει τόσο τη διάρκεια όσο και το βάθος κάθε ανοδικής αντίδρασης, μετατρέποντας τα spikes σε ευκαιρίες εκτόνωσης και όχι σε απαρχή νέας τάσης.

Κι όμως, κάτω από αυτή την εμφανώς «κουρασμένη» αγορά ως πρός την άνοδο της τιμής, αρχίζουν να σχηματίζονται αντιφατικά σήματα. Οι επενδυτές εμφανίζονται έντονα αρνητικοί ως προς την προοπτική της τιμής του πετρελαίου, κάτι που αποτυπώνεται στο futures positioning. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των ενεργών πετρελαϊκών γεωτρήσεων στις ΗΠΑ μειώνεται σχεδόν αδιάλειπτα εδώ και τρία χρόνια, ακριβώς τη στιγμή που το WTI δοκιμάζει κρίσιμα μακροπρόθεσμα τεχνικά επίπεδα.

Σε αυτό το σημείο μπαίνει στην εξίσωση ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αμερικανική παραγωγή ξεπερνά τα 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως — σχεδόν διπλάσια από τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία. Ένα στα πέντε βαρέλια που καταναλώνονται παγκοσμίως προέρχεται από τις ΗΠΑ. Πρόκειται για μέγεθος που επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η τιμή στην παγκόσμια αγορά. Οι ΗΠΑ λειτουργούν ως ο παγκόσμιος swing producer, καθορίζουν το marginal barsrc και ελέγχουν την ταχύτητα της βραχυκύκλιας προσφοράς.

Ενώ ο OPEC+ συνεχίζει να διαχειρίζεται ποσοστώσεις, η πραγματική μεταβλητότητα περνά πλέον μέσα από το Τέξας, το Νέο Μεξικό και τη Βόρεια Ντακότα. Με τη Ρωσία περιορισμένη από κυρώσεις και φθορά υποδομών, και με Ιράν και Βενεζουέλα πολιτικά ασταθείς, το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα στηρίζεται περισσότερο από ποτέ στα αμερικανικά βαρέλια. Αυτό εξηγεί γιατί το πετρέλαιο δεν έχει εκτοξευθεί παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις και γιατί οι συζητήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια ξεκινούν πλέον από την Ουάσιγκτον και όχι από τη Βιέννη.

Το συμπέρασμα είναι διττό. Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, το διάγραμμα δείχνει φθορά και όχι ανατροπή, με το $49,30 να παραμένει ορατός τεχνικός προορισμός όσο το κανάλι «C» παραμένει άθικτο. Μακροπρόθεσμα όμως, η ακραία απαισιοδοξία στο positioning, η πτώση των rigs και ο ρόλος των ΗΠΑ ως άγκυρα του συστήματος δημιουργούν τις προϋποθέσεις για κάτι πιο ενδιαφέρον: όχι απαραίτητα άμεση άνοδο στην τιμή, αλλά μια περίοδο σιωπηλής συσσώρευσης σε ενεργειακά assets από κεφάλαια που κοιτάζουν πέρα από τον επόμενο τίτλο ειδήσεων.

Η αγορά, για την ώρα, δείχνει να κατεβαίνει τον δρόμο που χαράζει το διάγραμμα. Το αν αυτός ο δρόμος θα εξελιχθεί αργότερα σε σημείο καμπής, θα εξαρτηθεί λιγότερο από τον γεωπολιτικό θόρυβο και περισσότερο από το πότε —και πώς— θα αρχίσει να σφίγγει πραγματικά η προσφορά. Μέχρι τότε, η ψυχρή ανάγνωση παραμένει το ισχυρότερο εργαλείο.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

January 11, 2026