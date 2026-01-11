Υποτίμηση χωρίς τέλος

Πριν από δέκα χρόνια, η ισοτιμία της τουρκικής λίρας με το δολάριο βρισκόταν στις 2,32 λίρες ανά δολάριο. Σήμερα κινείται γύρω από τις 43,5, με την αγορά να θεωρεί πλέον ρεαλιστική τη διάσπαση και του επιπέδου των 45. Σε όρους αγοραστικής αξίας, η λίρα έχει χάσει πάνω από 94% μέσα σε μία δεκαετία.

Η πορεία αυτή δεν προέκυψε διόλου από ένα μεμονωμένο σοκ. Ήταν αποτέλεσμα διαρκούς πίεσης από τον πληθωρισμό, χρόνιας παρέμβασης στη νομισματική πολιτική και μιας αγοράς που έμαθε να λειτουργεί χωρίς εμπιστοσύνη στο εγχώριο νόμισμα. Κάθε περίοδος σχετικής ηρεμίας συνοδευόταν από νέα υποτίμηση σε επόμενο στάδιο.

Το 2024 ο πληθωρισμός στην Τουρκία έφτασε σε κορυφές άνω του 75%, ενώ το 2025 έκλεισε κοντά στο 44%. Ακόμη και με επιτόκια που έφτασαν προσωρινά στο 50%, η πραγματική απόδοση παρέμεινε για μεγάλο διάστημα αρνητική. Η λίρα συνέχισε να αποδυναμώνεται, καθώς η αγορά τιμολογούσε το πρόβλημα ως δομικό με θεμέλια.

Οι επιπτώσεις στον πολίτη είναι άμεσες και μετρήσιμες. Ο καθαρός κατώτατος μισθός για το 2025 διαμορφώθηκε στις 28.075 λίρες τον μήνα, αυξημένος κατά περίπου 27% σε σχέση με το 2024. Σε δολαριακούς όρους όμως, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε λιγότερα από 650 δολάρια, όταν πριν από δέκα χρόνια ο αντίστοιχος μισθός είχε σαφώς υψηλότερη αγοραστική δύναμη σε συνάλλαγμα. Η αύξηση μισθού μοιάζει δηλαδή περισσότερο με «μπάλωμα» παρά με ανάκτηση αγοραστικής δύναμης.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο στην καθημερινή κατανάλωση. Καύσιμα, ενέργεια, φάρμακα, ηλεκτρονικά και τρόφιμα με εισαγόμενο κόστος ακολουθούν την ισοτιμία και όχι τον μισθό. Ακόμη και εγχώρια προϊόντα ενσωματώνουν κόστος σε δολάρια, είτε μέσω πρώτων υλών είτε μέσω μεταφορών. Το αποτέλεσμα είναι διαρκής πίεση στο πραγματικό εισόδημα, ανεξάρτητα από τις ονομαστικές αυξήσεις.

Η αποταμίευση έχει αλλάξει χαρακτήρα. Σημαντικό μέρος των καταθέσεων παραμένει σε ξένο νόμισμα, με τη δολαριοποίηση του τραπεζικού συστήματος να κινείται κοντά στο 40%–42%. Η συμπεριφορά αυτή δεν συνδέεται με επενδυτική στρατηγική, αλλά με ανάγκη διατήρησης αξίας.

Το κράτος επιχείρησε να κερδίσει χρόνο μέσω μηχανισμών προστασίας καταθέσεων από την υποτίμηση με το «κόλπο» της τελευταίας διετίας: οι FX-- καταθέσεις (KKM), μεταφέροντας μέρος του κόστους στον προϋπολογισμό. Το σχήμα όμως αυτό σταδιακά αποσύρεται, αφήνοντας την ισοτιμία πιο εκτεθειμένη στις δυνάμεις της αγοράς.

Η Τουρκία διαθέτει παραγωγή, εξαγωγές και βιομηχανική βάση. Όμως η εξέλιξη της ισοτιμίας από τις 2,32 στις 43,5 λίρες ανά δολάριο δείχνει ότι η οικονομία λειτουργεί με νόμισμα μειωμένης αξιοπιστίας. Όσο αυτό δεν αλλάζει, κάθε νέα «σταθεροποίηση» θα αξιολογείται ως ενδιάμεση στάση και όχι ως σημείο καμπής.

Η μεγάλη απώλεια δεν αποτυπώνεται μόνο στους δείκτες. Αποτυπώνεται στο γεγονός ότι ο Τούρκος πολίτης σκέφτεται, κοστολογεί και αποταμιεύει σε ξένο νόμισμα, ενώ πληρώνεται σε λίρες. Και αυτό, ιστορικά, δεν είναι χαρακτηριστικό υγιούς οικονομίας.

