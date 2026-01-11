Φαραντούρης-στον-ΣΚΑΪ:-Ακατανόητη-και-αντιδημοκρατική-η-διαγραφή-μου-από-τον-ΣΥΡΙΖΑ

Σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε, μετά τη διαγραφή του, ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν παραδίδει την έδρα του στο κόμμα, ενώ μίλησε και για τις προϋποθέσεις που θέτει για να ενταχτεί σε κάποιο άλλο κόμμα ή κίνημα.

Όπως είπε αρχικά: «Ουδέποτε κινδύνεψα για να εκφράσω την άποψή μου γιατί θεωρώ πως όποιος επιλέγει να μπει στην πολιτική πρέπει να έχει παρρησία, ελευθεροστομία και ιδίως σε ένα δημοκρατικό, αριστερό κόμμα, σε ένα κόμμα που στο DNA του ξεκίνησε με την κινηματική δράση. Γι’ αυτό η διαγραφή μου ήταν εκτός από ακατανόητη και αντιδημοκρατική. Αλλά αυτά είναι περσινά ξινά σταφύλια, θέλω να κοιτάζω πάντα μπροστά. Όποιος κοιτάζει συνεχώς πίσω απολιθώνεται. (Η διαγραφή μου) ήταν αντικαταστατική, κακή, χωρίς διαδικασία, χωρίς να μιλήσω. Καλωσόρισα το ενδεχόμενο ένα κίνημα να μετεξελιχτεί σε κόμμα και ένας άνθρωπος, εάν το επιλέξει να κατέβει στον πολιτικό στίβο. Πάμε παρακάτω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει».

Για τις δημοσκοπήσει ανέφερε πως: «Θλίβομαι για τα χαμηλά δημοσκοπικά δεδομένα των κομμάτων της αντιπολίτευσης και του κόμματος που με διέγραψε. Αυτό πρέπει να απασχολήσει την ηγετική ομάδα και τις επιλογές της. Για μένα συντελείται ένας κοινωνικός μετασχηματισμός σήμερα, που περνάει κάτω από τα ραντάρ και φοβάμαι πως όσο κάποιοι επικεφαλής σε κόμματα ασχολούνται με τα ψυχολογικά τους και τις ανασφάλειες τους, μετασχηματίζεται η κοινωνία, βράζει και μετεξελίσσεται σε ένα τσουνάμι που μπορεί να σαρώσει».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Για το εάν θα συμπορευτεί με κάποιο κόμμα, απάντησε πως: «Η δική μου συμμετοχή σε οποιοδήποτε κίνημα, κόμμα, έχει δύο προϋποθέσεις: όταν πρόσωπα και πολιτικές μπορούν να συγκλίνουν. Όταν τα πρόσωπα μπορούν να υπηρετήσουν συγκεκριμένες πολιτικές και όταν οι πολιτικές βρίσκουν την έκφρασή τους σε πρόσωπα.

Σε σχόλιο πως η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να τον θέλει στο κόμμα ως «αριστερό άλλοθι», ο κ. Φαραντούρης απάντησε: «Τρεις άξονες είναι που εκφράζουν το πάνδημο έτοιμα για αλλαγή στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Σε αυτούς πρέπει να απαντήσει οποιοδήποτε κόμμα, κίνημα, θέλει να μετεξελιχτεί σε κάτι άλλο και να αναλάβει την διακυβέρνηση του τόπου: στην εθνική κυριαρχία, τη δικαιοσύνη και την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό το τρίπτυχο, όταν τα πρόσωπα και οι πολιτικές τους μπορέσουν να το ικανοποιήσουν, τότε θα είναι τσουνάμι που θα παρασύρει το πολιτικό σύστημα».

Ερωτώμενος για το εάν αυτά τα βλέπει στο πρόσωπο της κ. Καρυστιανού, σχολίασε πως «μπορούν πρόσωπα και πολιτικές να συγκλίνουν. Ενώσαμε τη φωνή μας θεσμικά».

Στη συνέχεια ανέφερε και τους λόγους για τους οποίους δεν δίνει την έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ, την οποία το κόμμα έχει ζητήσει. «Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει τη δεκαετία του ’80 και επανέλαβα και εγώ πριν έναν χρόνο, με αφορμή συναδέρφους που πήραν τις έδρες τους και ίδρυσαν κόμματα και κάνανε διάφορα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχα πει ότι όποιος επιλέγει να φύγει, παίρνοντας την έδρα του, επιλέγει, το ανακοινώνει, παίρνει την έδρα του και φεύγει. Δικαιούται το κόμμα να την ζητήσει πίσω. Όποιος διαγράφεται επειδή το κόμμα δεν επιθυμεί τον ίδιο και την έδρα του, τότε το κόμμα δεν έχει κανένα δικαίωμα να ζητήσει έδρα. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον Φαραντούρη να διαχωρίσει τη θέση του και να φύγει, αυτός και η έδρα του. Δεν πήρα την έδρα μου να φύγω, διεγράφην. Υπάρχει μια ουσιαστική και ειδοποιός διαφορά», σημείωσε.

«Εγώ δεν προεξόφλησα τίποτα, ούτε ανακοίνωσα τη συμμετοχή μου σε κάποιο κόμμα. Πήρα την έδρα μου όπως ο κ. Χαρίτσης και οι υπόλοιποι. Για να ενταχτώ και να δραστηριοποιηθώ σε οποιοδήποτε κόμμα θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Και αυτές οι προϋποθέσεις δεν πληρούνταν για πολλές άλλες πρωτοβουλίες του κόμματός μου», επισήμανε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.