Χατζηδάκης:-Το-2026-συνεχίζουμε-τις-μεταρρυθμίσεις,-τιμώντας-και-τις-προεκλογικές-μας-δεσμεύσεις

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και το 2026, τιμώντας τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, αναφέρει σε σημερινή του ανάρτηση στο TikTok ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, παραθέτοντας τα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή τη χρονιά που διανύουμε.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Χατζηδάκης ξεκινά από τη λειτουργία του Δημοσίου, κάνοντας λόγο για συνέχιση της προσπάθειας μείωσης της ταλαιπωρίας των πολιτών. Όπως σημειώνει, μετά τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τη σημαντική επιτάχυνση στην απονομή των συντάξεων, η κυβέρνηση προχωρά σε νέα νομοθετική πρωτοβουλία, με στόχο να μπει τέλος σε «ιστορίες καθημερινής τρέλας» και να απλοποιηθεί περαιτέρω η επαφή πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ότι θα αξιοποιηθούν ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την περαιτέρω επιτάχυνση της απονομής της. «Το οφείλουμε στους πολίτες», τονίζει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προαναγγέλλει ότι εντός του 2026 θα επεκταθεί η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και στο Δημόσιο, ενώ επαναβεβαιώνει τη δέσμευση για αύξηση του κατώτατου μισθού. Όπως αναφέρει, τον Απρίλιο θα υπάρξει ακόμη μία αύξηση, στο πλαίσιο του στόχου για κατώτατο μισθό 950 ευρώ έως το 2027.

Στον τομέα της Υγείας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημειώνει ότι μέχρι το καλοκαίρι ολοκληρώνεται η αναβάθμιση 156 Κέντρων Υγείας και περίπου 80 νοσοκομείων, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Αναφορά γίνεται και σε μεγάλα έργα υποδομής που, όπως επισημαίνει, μπαίνουν σε φάση ολοκλήρωσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο αυτοκινητόδρομος Ε65, η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς και τα σιδηροδρομικά έργα στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρει ότι εντός του 2026 θα εφαρμοστεί στην οριστική, ψηφιακή του μορφή, το νέο σύστημα καταβολής των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων στους αγρότες. Πρόκειται, όπως σημειώνει, για μια μεταρρύθμιση με «κοινωνικό πρόσημο», που στοχεύει στη διαφάνεια και στη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τονίζει ότι «η προσπάθεια ποτέ δεν τελειώνει» και ότι απαιτούνται σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα. «Αυτή είναι και η δέσμευσή μας απέναντί σας», σημειώνει, προσθέτοντας πως όσοι αναζητούν «μεγάλα λόγια», δεν θα τα βρουν στη Νέα Δημοκρατία. Όπως καταλήγει, η κυβέρνηση δεν παριστάνει την αλάνθαστη, αλλά εργάζεται ώστε «η Ελλάδα να ανέβει ψηλότερα».