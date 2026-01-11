Αύξηση 5% των ΑΠΕ στο 11μηνο του 2025, σύμφωνα με το Green Tank. Περικοπή στο 7% της «πράσινης» παραγωγής, 475.5 ώρες με μηδενικές ή αρνητικές χονδρεμπορικές τιμές.

Στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής βρέθηκαν οι ΑΠΕ και το φυσικό αέριο με 24,595 GWh (Γιγαβατώρες) αθροιστικά και υψηλό δεκαετίας, ενώ σημείωσαν αύξηση 5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σύμφωνα με ανάλυση του Green Tank. Με βάση την ίδια ανάλυση, ακολούθησε το ορυκτό αέριο με 20,864 GWh, καταγράφοντας επίσης υψηλό δεκαετίας και μεγαλύτερη (συγκριτικά με τις ΑΠΕ) αύξηση 9.1% σε σχέση με τους πρώτους έντεκα μήνες του 2024.

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα βρέθηκαν και οι καθαρές εξαγωγές της χώρας, φτάνοντας τις 2,409 GWh για τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 που η χώρα παρέμενε καθαρά εισαγωγική ως τον Νοέμβριο, το ισοζύγιο διασυνδέσεων κατέγραψαν γιγαντιαία στροφή προς τις εξαγωγές της τάξης του 2,362%.

Στην τρίτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής βρέθηκε το πετρέλαιο με 3,507 GWh και μειωμένο κατά 3% σε σχέση με πέρυσι. Ακολούθησαν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 3,027 GWh, και τη χαμηλότερη παραγωγή για το διάστημα των 11 μηνών της τελευταίας πενταετίας. Στην τελευταία θέση βρέθηκε ο λιγνίτης με 2,318 GWh και τη χαμηλότερη ιστορικά ηλεκτροπαραγωγή για αυτό το διάστημα, ενώ ήταν μειωμένος κατά 17.1% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024.

Η κάλυψη της ζήτησης

Η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 ήταν 51,917 GWh αθροιστικά, μειωμένη κατά 0.8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ωστόσο, η εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή έφτασε τις 55,413 GWh, σημειώνοντας αύξηση 4.3% σε σχέση με το 2024 και σε ιστορικό υψηλό, γεγονός που σχετίζεται με το επίσης ιστορικό υψηλό των εξαγωγών για αυτό το διάστημα.

Οι ΑΠΕ είχαν για άλλη μια φορά το μεγαλύτερο μερίδιο στην κάλυψη της ζήτησης με 47.4%, και το υψηλότερο μερίδιο ιστορικά για τους πρώτους έντεκα μήνες του έτους. Το ορυκτό αέριο ακολούθησε δεύτερο με 40.2% και το μεγαλύτερο μερίδιο της τελευταίας δεκαετίας για τους έντεκα μήνες του έτους. Στην τρίτη θέση ήταν το πετρέλαιο που κάλυψε 6.8%, και στις δύο τελευταίες θέσεις τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με μερίδιο 5.8%, και ο λιγνίτης με μερίδιο 4.5%.

Συγκρίνοντας το διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος του 2025 με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στο ισοζύγιο διασυνδέσεων και στο αέριο. Το αέριο αυξήθηκε αθροιστικά κατά 1,740 GWh, ενώ το ισοζύγιο διασυνδέσεων μετατοπίστηκε κατά 2,515 GWh προς τις καθαρές εξαγωγές.

Οι ΑΠΕ παρουσίασαν σαφώς μικρότερη αύξηση από αυτή του αερίου κατά 1,177 GWh, χάρη στην αυξημένη παραγωγή των φωτοβολταϊκών. Φαίνεται ότι η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών αυτό το διάστημα ήταν υπεραρκετή για να αντισταθμίσει τη μείωση της παραγωγής από λιγνίτη, μεγάλα υδροηλεκτρικά, και πετρέλαιο (-818 GWh αθροιστικά), ενώ ένα τμήμα της αύξησης της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ διοχετεύτηκε σε εξαγωγές στις γειτονικές χώρες. Ακόμα μεγαλύτερη ωστόσο ήταν η συνεισφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από αέριο στις καθαρές εξαγωγές, καθώς η αύξηση του αερίου (1,740 GWh) αποτέλεσε το μεγαλύτερο τμήμα της μεταβολής του ισοζυγίου διασυνδέσεων (2,515 GWh).

«Πράσινη» ενέργεια στα αζήτητα

Με βάση τους υπολογισμούς του Green Tank, οι περικοπές από ΑΠΕ τον Νοέμβριο έφτασαν τις 25.5 GWh, ή 1.2% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ. Επίσης, ήταν σχεδόν οι μισές των περικοπών Οκτωβρίου (51.7 GWh), και χαμηλότερες κατά 20% των περσινών περικοπών για τον Νοέμβριο (32.1 GWh).

Η μέρα με τις υψηλότερες περικοπές ήταν η Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 με συνολικές περικοπές ΑΠΕ 12.3 GWh, σχεδόν το ήμισυ των περικοπών του μήνα. Οι περισσότερες περικοπές τον Νοέμβριο σημειώθηκαν μεταξύ 10 το πρωί και 12 το μεσημέρι.

Αθροιστικά, τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025, εκτιμάται ότι απορρίφθηκαν 1,863 GWh ή 7.04% της συνολικής παραγωγής από ΑΠΕ, ποσότητα υπερδιπλάσια από τις περικοπές ΑΠΕ την ίδια περίοδο του 2024 (886 GWh). Είναι αξιοσημείωτο ότι οι αθροιστικές εκτιμώμενες απορρίψεις ΑΠΕ στους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 είναι συγκρίσιμες με την αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από αέριο (1,740 GWh) μεταξύ 2025 και 2024 για την ίδια περίοδο των 11 μηνών.

Όσον αφορά τις ώρες με μηδενικές ή αρνητικές τιμές στην χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, τον Νοέμβριο 2025 σημειώθηκαν 34.75 ώρες, ενώ τους πρώτους 11 μήνες του 2025 το σύνολο με μηδενικές ή αρνητικές τιμές έφτασε τις 475.5 ώρες, ποσότητα υπερδιπλάσια από τις αντίστοιχες ώρες για την ίδια περίοδο του 2024 (186 ώρες).