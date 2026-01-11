credit-agricole:-Κοντά-στην-έγκριση-της-ΕΚΤ-για-αύξηση-του-ποσοστού-της-στην-banco-bpm

Μετά τη λήψη της έγκρισης από την ΕΚΤ, η Credit Agricole θα αυξήσει τη συμμετοχή της σε δύο στάδια, αρχικά στο 24,9% και στη συνέχεια στο 29,9%.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) βρίσκεται κοντά στο να εγκρίνει, υπό όρους, αίτημα της γαλλικής Credit Agricole για την αύξηση της συμμετοχής της στην ιταλική Banco BPM, σύμφωνα με δημοσιεύματα αρκετών ιταλικών μέσων ενημέρωσης την Κυριακή.

Η Credit Agricole είναι μακροχρόνιος εμπορικός εταίρος της BPM και ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της ιταλικής τράπεζας, με ποσοστό συμμετοχής λίγο πάνω από 20%.

Οι όροι που θέτει η ΕΚΤ αφορούν τη διακυβέρνηση, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ansa, με τον γαλλικό όμιλο να υποχρεώνεται να περιορίσει τους εκπροσώπους του στο διοικητικό συμβούλιο της Banco BPM σε επτά μέλη, προκειμένου να αποφευχθεί μια «de facto εξαγορά» και να αποτραπούν συγκρούσεις συμφερόντων.

Η Credit Agricole συνεργάζεται με τη Deutsche Bank και τον οίκο Rothschild για ένα πιθανό σχέδιο συγχώνευσης της ιταλικής της θυγατρικής με την Banco BPM, ανέφερε το Reuters τον Σεπτέμβριο.

Η ιταλική τράπεζα εξετάζει τις επιλογές της μετά από αποτυχημένη απόπειρα εξαγοράς από τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, την UniCredit.

Μετά τη λήψη της έγκρισης από την ΕΚΤ, η Credit Agricole θα αυξήσει τη συμμετοχή της σε δύο στάδια, αρχικά στο 24,9% και στη συνέχεια στο 29,9%, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera. Η εφημερίδα ανέφερε ότι και τα δύο βήματα θα έχουν ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο, όταν η ιταλική τράπεζα αναμένεται να εγκρίνει τα αποτελέσματα του 2025 και να προχωρήσει στον διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου.

Η Banco BPM αρνήθηκε να σχολιάσει. Η ΕΚΤ και η Credit Agricole δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.