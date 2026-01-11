Natural Gas: από τα $5,37 στα $3,20 – τι ακύρωσε το σενάριο

Στο συμβόλαιο του Natural Gas, η διαγραμματική εικόνα έχει αλλάξει κατεύθυνση. Μετά από περίπου 80 ημέρες εκτός του μεσοπρόθεσμου καθοδικού καναλιού “C”, όπου η ανοδική εκτόνωση οδήγησε την τιμή έως τα 5,37 δολάρια, το συμβόλαιο γύρισε απότομα.

Η ισχυρή πτωτική κίνηση επανέφερε το φυσικό αέριο εντός του καναλιού, με τιμές γύρω από τα 3,20 δολάρια, που αντιστοιχεί σε πτώση περίπου 40%, ακυρώνοντας στην πράξη το ανοδικό σενάριο. Όταν μια αγορά αποτυγχάνει να διατηρηθεί πάνω από μια διάσπαση, συνήθως περνά σε φάση αποφόρτισης, με την τάση να ξαναπαίρνει τον έλεγχο.

Το καθοδικό κανάλι “C” στο φυσικό αέριο λειτουργεί εκ νέου ως πλαίσιο καθοδικής κίνησης. Τα θεμελιώδη δεδομένα δεν προσφέρουν ουσιαστικό αντίβαρο. Παρά τη σχετικά ισχυρή απόσυρση αποθεμάτων (-119 δισ. κυβικά πόδια), η αγορά εστιάζει στον συνδυασμό υψηλής παραγωγής και υποτονικής ζήτησης.

Η παραγωγή στις ΗΠΑ κινείται κοντά σε ιστορικά υψηλά, ενώ η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη σε ετήσια βάση. Οι εξαγωγές LNG λειτουργούν ως μεσοπρόθεσμος μηχανισμός απορρόφησης της πλεονάζουσας προσφοράς, χωρίς να αρκούν για αλλαγή τάσης. Οι ΗΠΑ καλύπτουν πλέον περίπου 25% της παγκόσμιας αγοράς LNG, με νέο ρεκόρ το 2025 και περαιτέρω αύξηση δυναμικότητας το 2026.

Ωστόσο, αυτό το αφήγημα αφορά περισσότερο τον στρατηγικό ρόλο της χώρας παρά τη βραχυπρόθεσμη τιμολόγηση. Όσο το φυσικό αέριο παραμένει εγκλωβισμένο στο κανάλι “C”, η τεχνική πτωτική εικόνα υπερισχύει. Οι κινήσεις πάνω από τα 3,50 δολάρια χρειάζονται διάρκεια για να αλλάξουν τάση· διαφορετικά, η αγορά δείχνει προσανατολισμένη σε χαμηλότερα επίπεδα ισορροπίας.

