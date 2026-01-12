Άρχισαν-τα-όργανα:-Ο-Τραμπ-απειλεί-να-μπλοκάρει-την-exxon-από-τη-Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπλοκάρει την ExxonMobil από μελλοντικές επενδύσεις στη Βενεζουέλα, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας ότι η χώρα παραμένει «μη επενδύσιμη».

«Δεν μου άρεσε η απάντηση της Exxon… πιθανότατα θα ήμουν διατεθειμένος να κρατήσω την Exxon εκτός. Παίζουν υπερβολικά “έξυπνα”», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους πάνω στο Air Force One την Κυριακή.

Στόχος τα $100 δισ. για το πετρέλαιο

Οι δηλώσεις έρχονται την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση εντείνει τις επαφές με δυτικές πετρελαϊκές, επιδιώκοντας να προσελκύσει τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια ιδιωτικών επενδύσεων για την ανασυγκρότηση του πετρελαϊκού τομέα της Βενεζουέλας.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, οι περισσότεροι επικεφαλής του κλάδου έδειξαν ενδιαφέρον για τις προοπτικές ανάκαμψης της παραγωγής, η οποία έχει καταρρεύσει σε επίπεδα κάτω του 1 εκατ. βαρελιών ημερησίως έπειτα από δεκαετίες κακοδιαχείρισης, διαφθοράς και αμερικανικών κυρώσεων. Ωστόσο κανείς δεν δεσμεύθηκε σε συγκεκριμένες επενδύσεις.

Q: “Have any oil companies made commitments to you?” Trump: “A lot of them, ya.” Q: “Has Exxon?” Trump: “No. I didn’t like Exxon’s response. We have so many that want it, I’d probably be inclined to keep Exxon out…They’re playing too cute.” pic.twitter.com/3x1p6ZjiOy — The Bulwark (@BulwarkOnline) January 12, 2026

«Δύο φορές μας δέσμευσαν τα περιουσιακά στοιχεία»

Πιο επιφυλακτικός όλων εμφανίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς. «Τα περιουσιακά μας στοιχεία κατασχέθηκαν δύο φορές στο παρελθόν. Μπορείτε να φανταστείτε ότι για να επιστρέψουμε για τρίτη φορά θα απαιτούνταν πολύ σημαντικές αλλαγές σε σχέση με όσα έχουμε δει ιστορικά και με την τρέχουσα κατάσταση», είπε.

Όπως πρόσθεσε, με βάση το ισχύον νομικό και εμπορικό πλαίσιο στη χώρα, «η Βενεζουέλα σήμερα είναι μη επενδύσιμη».

Exxon CEO: If you look at the commercial constructs, frameworks in place in Venezuela today, it’s uninvestable. Significant changes have to be made to these frameworks, the legal system. There has to be durable investment protections and change to the hydrocarbon laws. pic.twitter.com/vpdH6ftfzm — Acyn (@Acyn) January 9, 2026

Πολιτική πίεση και επιχειρηματικά όρια

Η αντίδραση Τραμπ υπογραμμίζει την ένταση ανάμεσα στις πολιτικές επιδιώξεις του Λευκού Οίκου και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που βλέπουν οι ενεργειακοί κολοσσοί. Ενώ η Ουάσιγκτον θέλει να «ξεκλειδώσει» το τεράστιο ενεργειακό δυναμικό της Βενεζουέλας, οι εταιρείες ζητούν θεσμικές εγγυήσεις, σταθερότητα και σεβασμό της ιδιοκτησίας πριν δεσμεύσουν κεφάλαια δισεκατομμυρίων.

Το αν η Exxon θα βρεθεί τελικά εκτός παιχνιδιού ή αν οι πολιτικές πιέσεις θα μεταφραστούν σε αλλαγές στο επενδυτικό πλαίσιο της χώρας, μένει να φανεί. Το σίγουρο είναι ότι το στοίχημα της Βενεζουέλας εξελίσσεται σε τεστ αντοχής για την αμερικανική ενεργειακή στρατηγική.