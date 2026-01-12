Αγρότες: Έτοιμοι για σκληρή διαπραγμάτευση στο Μαξίμου – Η Mercosur στο στόχαστρο

Για μια σκληρή αλλά ουσιαστική διαπραγμάτευση προετοιμάζονται οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων που περάσουν αύριο την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου.

Το μήνυμα που εκπέμπουν τα μπλόκα είναι πως το διακύβευμα της συνάντησης δεν αφορά αποσπασματικές παρεμβάσεις ή επικοινωνιακές κινήσεις, αλλά την ίδια την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και απαντήσεις στα αιτήματά τους, οι αγρότες προειδοποιούν ότι από την Τετάρτη θα προχωρήσουν σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Το Σαββατοκύριακο οι ζυμώσεις στα μπλόκα και στις συνελεύσεις ήταν έντονες. Στην πολύωρη πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, όπου παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από 57 μπλόκα όλης της χώρας, παρά τις έντονες διαφωνίες και τους προβληματισμούς που εκφράστηκαν, επικράτησε τελικά η γραμμή της συμμετοχής στον διάλογο, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο την ημέρα της συνάντησης. Πάντως, τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα, ως σαφής ένδειξη ότι οι κινητοποιήσεις δεν αναστέλλονται και ότι ο διάλογος δεν συνεπάγεται υποχώρηση.

Το όπλο των αγροτών

Ισχυρό όπλο στη διαπραγμάτευση των αγροτών, όπως επισημάνθηκε στη σύσκεψη, θεωρείται αφενός η ευρεία κοινωνική στήριξη και αφετέρου η σταθερή αγωνιστική διάθεση και η ενότητα που κυριαρχεί στα μπλόκα.

Μια ενότητα που, όπως τονίστηκε, άντεξε παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να τη διαρρήξει, είτε μέσω διχαστικών κινήσεων είτε μέσω πιέσεων και εκφοβισμού με απειλές για διώξεις και πρόστιμα.

«Το πιο μεγάλο ατού, αυτό που θα μας κρατήσει είναι η ενότητά μας και αυτό είναι που ενοχλεί την κυβέρνηση», επισημάνθηκε χαρακτηριστικά από τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

Η συντονική των μπλόκων απέστειλε πρόταση στο Μαξίμου να πραγματοποιηθούν δύο διαδοχικές συναντήσεις με δύο διακριτές επιτροπές: μία 25μελής για τα γενικά αγροτικά ζητήματα και μία 10μελής που θα εκπροσωπήσει κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς. Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με τους αγρότες, αποσκοπεί στο να συζητηθούν αναλυτικά και ξεχωριστά τα προβλήματα κλάδων που –όπως υποστηρίζουν– αγνοήθηκαν πλήρως στις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες και στα εξειδικευμένα μέτρα που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Κοινός παρονομαστής όλων των τοποθετήσεων στη σύσκεψη της Νίκαιας ήταν η απαίτηση για πλήρη διαφάνεια στη διαδικασία του διαλόγου. Προς τούτο, οι αγρότες ζητούν να τηρηθούν πρακτικά και να δημοσιοποιηθούν, ώστε να είναι ξεκάθαρο τι προτάθηκε και τι απαντήθηκε από κάθε πλευρά.

Χθες στις συνεδριάσεις στο συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας και στα Μάλγαρα εξετάστηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη συνάντηση και ορίστηκαν και οι εκπρόσωποι που θα παραβρεθούν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εκπρόσωποι του μπλόκου της Νίκαιας στη συνάντηση θα είναι ο Ρίζος Μαρούδας, ο Σωκράτης Αλειφτήρας και ο Ιορδάνης Ιωαννίδης. Το μπλόκο Τρικάλων θα εκπροσωπήσει ο Παύλος Σπυρόπουλος.

Αντίστοιχα στα Μάλγαρα η χθεσινή σύσκεψη αγροτών από επτά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, όρισε τους πέντε αντιπροσώπους. Στόχος των μπλόκων της Βόρειας Ελλάδας είναι, αφενός, να αξιοποιηθεί στο έπακρο κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα και, αφετέρου, να υπάρξουν ουσιαστικές βελτιώσεις στα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών, καθώς και όσα μπλόκα συνδέονται με αυτό, δεν προτίθενται να δώσουν το «παρών» στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου.

REUTERS/Stephane Mahe/

Τι περιλαμβάνει η ατζέντα των αιτημάτων

Υψηλά στην ατζέντα των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου «σκαρφάλωσε» η εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur, την οποία οι αγρότες χαρακτηρίζουν καταστροφική για την ελληνική παραγωγή. Υποστηρίζουν ότι ανοίγει τον δρόμο για μαζικές εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από χώρες της Λατινικής Αμερικής, με πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής και με χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που δεν επιτρέπονται στην ΕΕ.

Όπως τονίζουν, τα προϊόντα αυτά θα καταλήγουν στα ράφια σε χαμηλότερες τιμές, αφήνοντας τα ελληνικά αδιάθετα στις αποθήκες και οδηγώντας σταδιακά σε οικονομικό στραγγαλισμό τους παραγωγούς.

Για τον λόγο αυτό, ζητούν ευθέως να μην επικυρωθεί η συμφωνία από τη Βουλή.

Παράλληλα, στο τραπέζι τίθενται τα χρόνια προβλήματα του κόστους παραγωγής, των χαμηλών τιμών πώλησης, των αποζημιώσεων για φυσικές καταστροφές και της συνολικής προοπτικής του αγροτικού επαγγέλματος. Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρκούνται σε γενικές διαβεβαιώσεις, αλλά απαιτούν μέτρα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στα χωράφια τους, στα κοπάδια τους και στις εκμεταλλεύσεις τους, χωρίς να οδηγούνται σε εγκατάλειψη της υπαίθρου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλό δανεισμό και αβεβαιότητα, έχοντας επενδύσει με βάση τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ και τις επιλογές που προώθησαν τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επόμενη μέρα

Οι αγρότες αν και κρατούν «μικρό καλάθι» δηλώνουν ότι θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, έχοντας επίγνωση των περιορισμών που επικαλείται η κυβέρνηση, τόσο σε δημοσιονομικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων. Η επόμενη ημέρα της συνάντησης θεωρείται καθοριστική. Μετά την επιστροφή τους στα μπλόκα, οι αγρότες θα ενημερώσουν τους συναδέλφους τους και, μέσα από γενικές συνελεύσεις και πανελλαδικό συντονισμό, θα αποφασίσουν συλλογικά τη στάση τους. Στο τραπέζι βρίσκονται ήδη σενάρια γενικευμένης κλιμάκωσης, με 48 ωρα μπλακ αόυτ από πανελλαδικό συλλαλητήριο μέχρι πιο δυναμικές μορφές κινητοποιήσεων, εφόσον τα αιτήματα παραμείνουν αναπάντητα.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο διάλογος παρουσιάζεται ως η μόνη διέξοδος, ωστόσο εντός αυστηρών ορίων, με σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετα μέτρα. Τα κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι στόχος δεν είναι η σύγκρουση, αλλά η αναζήτηση μιας ισορροπίας που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του αγρότη, χωρίς να μετακυλίεται το βάρος στους υπόλοιπους πολίτες.