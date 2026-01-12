Αγρότες: Νευρικότητα και εντάσεις στα μπλόκα – Στον αέρα τα ραντεβού στο Μαξίμου

Κλίμα έντονης νευρικότητας επικρατεί στα αγροτικά μπλόκα, μόλις ένα 24ωρο πριν από τις προγραμματισμένες συναντήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου.

Διαφωνίες για τις επιτροπές

Τις τελευταίες ώρες καταγράφονται έντονες αντιπαραθέσεις γύρω από τη σύνθεση των επιτροπών που θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, με αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω ακόμη και η πραγματοποίηση των αυριανών ραντεβού.

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν η κυβέρνηση αποδέχθηκε –όπως ανέφερε «καλή τη πίστει»– τη συνάντηση με δύο επιτροπές, ορίζοντας ωστόσο τη σύνθεσή τους σε 20 συν 20 άτομα, αντί για το σχήμα 25 συν 10 που είχε εισηγηθεί η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

«Προσχηματική» διαφοροποίηση, λένε οι αγρότες

Οι αγρότες εκλαμβάνουν τη διαφοροποίηση αυτή ως προσχηματική, εκτιμώντας ότι το Μαξίμου επιχειρεί να ενισχύσει μπλόκα που έχουν αποστασιοποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή, όπως εκείνα στα Πράσινα Φανάρια ή στην Κρήτη, τα οποία είχαν ήδη επαφές την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κωστής Χατζηδάκης.

Φόβοι για επικοινωνιακή διαχείριση

Σύμφωνα με πληροφορίες του thesspost.gr, η έντονη δυσαρέσκεια της Πανελλαδικής Επιτροπής εστιάζει στον φόβο ότι η κυβέρνηση επιχειρεί επικοινωνιακή διαχείριση της συνάντησης, με στόχο να παρουσιαστούν ως «αδιάλλακτοι» όσοι επιμείνουν στην πλήρη επίλυση των αγροτικών προβλημάτων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν αποκλείεται ακόμη και ρήξη της τελευταίας στιγμής, με τον διάλογο να κινδυνεύει να ναυαγήσει πριν καν ξεκινήσει.

Π. Μαρινάκης προς αγρότες: Η κυβέρνηση δεν λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων – Περιμένουμε τα ονόματα των εκπροσώπων

Από την πλευρά της, με φόντο την εμπλοκή που προέκυψε, το Μαξίμου, δια του Παύλου Μαρινάκη έστειλε σαφές μήνυμα στους αγρότες πως η κυβέρνηση «δεν λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων».

«Θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με κάποιους άλλους. Όμως η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω πρωθυπουργός δεν μπορούν να λειτουργούν με όρους τελεσιγράφων. Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων, οπότε είναι δύο συναντήσεις στις οποίες είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παρουσία του πρωθυπουργού» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ερωτηθείς σχετικά με το ποιους θα δεχτεί τελικά ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε πως η πρώτη συνάντηση θα είναι «με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων όπως έχει ζητηθεί» και «η δεύτερη με τους υπόλοιπους που οι πρώτοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στην συνάντηση».

«Άρα είναι δύο συναντήσεις. Η επιθυμία είναι να γίνει αύριο όπως έχουμε προαναγγείλει. Περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων, για προφανείς λόγους ασφαλείας πρέπει να δοθούν εγκαίρως από εκείνους» πρόσθεσε.

Σημείωσε ακόμη ότι προκειμένου «να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι ένα πανηγύρι» η κυβέρνηση έχει ζητήσει «να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων σε εκάστη συνάντηση». «Αναμένουμε τα ονόματά τους ώστε αύριο πιθανότατα το μεσημέρι, γύρω στις 13.00 να γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη» πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχουν παραπάνω μέτρα»

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξουν «παραπάνω μέτρα» και πως «τα μέτρα είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί». Απαντώντας δε στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από εκπροσώπους αγροτών που μίλησαν για «μέτρα-κοροϊδία» απάντησε: «Δεν ξέρω κατά πόσον είναι κοροϊδία κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως εγγυημένο φθηνό αγροτικό ρεύμα το φθηνότερο στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που αξίζει να αναδειχθεί και να το μάθει ο κόσμος γιατί – εντάξει υπάρχει μια προβολή κάποιων αιτημάτων πολλά εκ των οποίων είναι δίκαια αιτήματα – αλλά πρέπει να προβληθούν και αυτά που έχουν δοθεί στον πρωτογενή τομέα. Παροχές που δεν είχαν δοθεί για ολόκληρες δεκαετίες και προνόμια τα οποία δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο κράτος όπως αυτό το ειδικό καθεστώς φθηνό ρεύματος. Δεν νομίζω να είναι κοροϊδία να έχεις επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο. Ρωτήστε πόσες άλλες ομάδες θα ήθελαν να έχουν τόσο ευνοϊκό καθεστώς. Δεν είναι κοροϊδία τα περισσότερα χρήματα από επιδοτήσεις που κατάφερε και εξασφάλισε η χώρα μας».

Κ. Χατζηδάκης: Θεωρώ αδιανόητο να μην προσέλθουν στο διάλογο ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές

Αλλά και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης κάλεσε τους εκπροσώπους των μπλόκων να κινηθούν «σε πνεύμα καλής πίστης και κοινής λογικής ώστε να γίνει διάλογος με όλους».

«Η κυβέρνηση τήρησε από την αρχή μετριοπαθή στάση, διότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα και διότι θέλει να διευκολύνει να γίνει ο διάλογος, παρότι από την άλλη πλευρά υπάρχει αρνητισμός. Γι’ αυτό το λόγο δεχθήκαμε να γίνουν δύο χωριστές συναντήσεις καθώς οι μεν δεν ήθελαν να βρεθούν στην ίδια αίθουσα με τους δε. Καλώ όσους αγροτοσυνδικαλιστές εξακολουθούν να θέτουν πρόσθετες διαδικαστικές απαιτήσεις να το ξανασκεφθούν» ανέφερε.