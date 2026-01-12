ΑΔΜΗΕ: Κλειδωμένη η κεφαλαιακή ενίσχυση – Τα σενάρια για την ΑΜΚ

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του ΥΠΕΝ, θέμα χρόνου η κεφαλαιακή «ένεση» κατά 1 δισ. Πιθανή είσοδος νέου επενδυτή, χωρίς να αποκλείεται αμερικανο-κινεζική «συνύπαρξη».

Δεδομένη θεωρείται, σύμφωνα με υψηλόβαθμες πηγές του ΥΠΕΝ, η κεφαλαιακή ενίσχυση του ΑΔΜΗΕ, προκειμένου ο Διαχειριστής να μπορέσει να υποστηρίξει το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα που έχει μπροστά του, ύψους 7,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2034. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά στελέχη του υπουργείου, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να πάρει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε ο ΑΔΜΗΕ να αποκτήσει την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια, διασφαλίζοντας ότι τα εμβληματικά έργα που βρίσκονται στον σχεδιασμό του δεν θα συναντήσουν χρηματοδοτικά εμπόδια.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου 1 δισ. ευρώ θα ήταν επαρκής, ώστε να δρομολογηθούν τα επόμενα μεγάλα πρότζεκτ – από τις υπόλοιπες νησιωτικές διασυνδέσεις, μέχρι νέες διεθνείς ηλεκτρικές λεωφόροι. Μάλιστα, όπως ανάφερε σε πρόσφατη παρουσίασή της η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, μόνο για τις διασυνδέσεις των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2030, θα απαιτηθούν 4,2 δισ. ευρώ. Εμβληματικό έργο είναι επίσης η δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία, η οποία έχει προϋπολογισμό 1 δισ. περίπου και αναμένεται να είναι έτοιμη το 2033.

Η ενίσχυση θα γίνει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Ωστόσο, τα στελέχη του ΥΠΕΝ αποφεύγουν να μπουν σε περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη φόρμουλα μέσω της οποίας θα γίνει η κεφαλαιακή «ένεση», ενώ δεν δίνουν και κάποιον ενδεικτικό χρονικό ορίζοντα, πέρα από το γενικό πλαίσιο ότι οι εξελίξεις θα «συγχρονιστούν» με τον ρυθμό υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.

Νέο ομολογιακό

Την πολιτική βαρύτητα που αποδίδει η κυβέρνηση στο θέμα είχε υπογραμμίσει στα τέλη Νοεμβρίου και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο - από τη Σιγκαπούρη. Εκεί, είχε αναφερθεί στον κομβικό ρόλο του ΑΔΜΗΕ για την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα τον Διαχειριστή, ώστε να μπορέσει να φέρει σε πέρας τον στρατηγικό του ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.

Σήμερα, η μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ διαμορφώνεται ως εξής: το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει το 51%, κατέχοντας το 25% μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και το υπόλοιπο 26% μέσω του 51,1% της εισηγμένης ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία ελέγχει το 51% του Διαχειριστή. Το υπόλοιπο 25% της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά. Επίσης η κινεζική State Grid κατέχει το 24% του ΑΔΜΗΕ. Πρόκειται για έναν επιμερισμό που διασφαλίζει τον δημόσιο έλεγχο, αλλά ταυτόχρονα δίνει διεθνή διάσταση στη μετοχική βάση του Διαχειριστή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προ ημερών «κλείδωσε» η λήψη από τον ΑΔΜΗΕ ενός νέου ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. από την Εθνική Τράπεζα, με το Δ.Σ. του Διαχειριστή να ανάβει το «πράσινο φως». Ωστόσο, πρόκειται για την τελευταία τραπεζική χρηματοδότηση που μπορεί να συνάψει ο ΑΔΜΗΕ, πριν ενισχύσει τα ίδια κεφάλαιά του.

Πιθανό ένα «μοντέλο Παναμά»

Όσον αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στο τραπέζι φαίνεται πως υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια. Το βασικό ερώτημα είναι αν η διαδικασία θα σηματοδοτήσει την είσοδο ενός νέου μετόχου ή αν θα καλυφθεί αποκλειστικά από τους υφιστάμενους.

Πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από Αμερικανούς και Ευρωπαίους επενδυτές, για τη μετοχική τους συμμετοχή στον Διαχειριστή. Μάλιστα, σε αυτή τη διαδικασία, ως φαβορί φημολογείται η BlackRock – γεγονός που, αν επιβεβαιωθεί, θα προσέδιδε στον ΑΔΜΗΕ ένα ακόμη πιο ισχυρό διεθνές αποτύπωμα.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ανακύπτει αναπόφευκτα το ερώτημα της στάσης της Κίνας, δεδομένου ότι η State Grid ελέγχει το 24% του Διαχειριστή. Τα κυβερνητικά στελέχη, πάντως, παραπέμπουν στην πρόσφατη περίπτωση των λιμανιών του Παναμά. Εκεί, η μεταβίβαση της διαχείρισης κρίσιμων λιμενικών υποδομών από κινεζικά σε αμερικανικών συμφερόντων σχήματα πραγματοποιήθηκε μέσα από καθαρά επιχειρηματικές συμφωνίες, με την Ουάσιγκτον να χρησιμοποιεί την αγορά ως «όχημα» για την προώθηση των γεωστρατηγικών της επιδιώξεων.

«Παράθυρο» για διατήρηση του 51% από το Δημόσιο

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δείχνει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι είναι εφικτή μια διευθέτηση αμερικανο-κινεζικών συμφερόντων χωρίς περαιτέρω τριβές, όταν υπάρχει κοινό έδαφος και σαφές οικονομικό όφελος. Διευθέτηση που, όσον αφορά τον ΑΔΜΗΕ, θα μπορούσε να σημαίνει και αμερικανο-κινεζική συνύπαρξη στη μετοχική σύνθεση του Διαχειριστή.

Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει είσοδος νέου ξένου μετόχου, το Δημόσιο θα παραμείνει με ποσοστό 34%. Κι αυτό γιατί στόχος είναι να διατηρηθεί η καταστατική μειοψηφία σε μία εταιρεία που αναπτύσσει και διαχειρίζεται κρίσιμες εθνικές υποδομές.

Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως επί τάπητος βρίσκεται και το ενδεχόμενο η ΑΜΚ να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή αποκλειστικά των υφιστάμενων μετόχων, ώστε το Δημόσιο να διατηρήσει το 51%. Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, σε αυτή την εκδοχή, είναι από πού θα προέλθουν τα κρατικά κεφάλαια για τη συμμετοχή στην αύξηση, σε μια περίοδο που οι δημοσιονομικές ισορροπίες παραμένουν κρίσιμο ζητούμενο.