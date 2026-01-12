Αιματοκύλισμα-στο-Ιράν:-Πάνω-από-500-νεκροί-στις-διαδηλώσεις,-ο-Τραμπ-εξετάζει-«πολύ-δυνατές-επιλογές»-για-παρέμβαση

Οι ανησυχίες εντείνονται για την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, που έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω της διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο, έπειτα από τις νέες μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης, τις σοβαρότερες έπειτα από τρία χρόνια.

Ο αριθμός των νεκρών από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν αυξήθηκε κατακόρυφα, ξεπερνώντας τους 500, σύμφωνα με την αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει ένα ευρύ φάσμα πιθανών αντιδράσεων απέναντι στην κλιμακούμενη αναταραχή.

Regime forces captured on video indiscriminately shooting at civilians in Tehran, Iran! Call your politicians and make them speak up for the brave people of Iran! pic.twitter.com/5AOaAXJ7sX — Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026

Όπως ανακοίνωσε η οργάνωση την Κυριακή, τουλάχιστον 544 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αριθμός που αυξήθηκε δραματικά σε σχέση με τους 116 νεκρούς που είχαν καταγραφεί έως το βράδυ του Σαββάτου, ενώ ακόμη 579 αναφορές θανάτων παραμένουν υπό διερεύνηση, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό ενδεχομένως στους 1.123. Παράλληλα, περισσότεροι από 10.681 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε φυλακές μετά τη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η πλειονότητα των θυμάτων σκοτώθηκε από πραγματικά πυρά ή σκάγια, κυρίως από κοντινή απόσταση. Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση στο Τεχεράνη μετέδωσε εικόνες με δεκάδες σάκους με σορούς στο ιατροδικαστικό γραφείο, αποδίδοντας τους θανάτους σε γεγονότα που προκλήθηκαν από «ένοπλους τρομοκράτες», ενώ προβλήθηκε και υλικό από πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Ιατροδικαστικό Κέντρο Καχριζάκ, περιμένοντας να αναγνωρίσουν τις σορούς των νεκρών.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

BREAKING: New footage shows the bodies of more than a hundred murdered anti-regime protesters brought to the Kahrizak Forensic Medical Center in Tehran on January 8th. It proves that the death toll in Iran is much higher than previously thought, and is likely in the thousands pic.twitter.com/8bqhwpj6Xj — Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026

Εξετάζονται ισχυρές επιλογές, λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι Ιρανοί ηγέτες επικοινώνησαν με την κυβέρνησή του για να «διαπραγματευτούν», μετά τις απειλές του να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία είναι αντιμέτωπη με μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της κυβέρνησης.

«Οι Ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» προχθές Σάββατο, είπε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε προετοιμασία συνάντηση (…) Θέλουν να διαπραγματευτούν».

Ωστόσο ο ρεπουμπλικάνος διεμήνυσε πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν» από τυχόν συνάντηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές» όσον αφορά το Ιράν, που «έχει αρχίσει να ξεπερνά τις κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει η Ουάσινγκτον.

«Εξετάζουμε το ζήτημα πολύ σοβαρά. Ο στρατός εξετάζει το ζήτημα, και μελετάμε πολύ δυνατές επιλογές. Θα πάρουμε απόφαση», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν πάνω στο αεροσκάφος του. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα αποτροπής, λέγοντας: «Αν το Ιράν χτυπήσει βάσεις μας στην περιοχή, θα το χτυπήσουμε σκληρότερα από ποτέ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με ανώτερους συμβούλους την Τρίτη για να συζητήσουν την επιλογή στάσης όπως δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Reuters.

PRESIDENT TRUMP says that Iran is “starting to” cross U.S. red lines, citing reports of civilian deaths and warning that any attack on American interests would be met with overwhelming force as his administration weighs what he called “very strong options.” pic.twitter.com/sX6dtAUUAn — Fox News (@FoxNews) January 12, 2026

Ο Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν «με τον λαό»

Ο γιος του άλλοτε σάχη του Ιράν και μορφή της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στις ΗΠΑ Ρεζά Παχλαβί κάλεσε χθες Κυριακή τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να «ενωθούν με τον λαό», καθώς η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας προσπαθεί να καταστείλει ευρείες μαζικές κινητοποιήσεις.

«Οι εργαζόμενοι στους δημόσιους θεσμούς, καθώς και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας, έχουν να κάνουν μια επιλογή: να σταθούμε στο πλευρό του λαού και να γίνουν σύμμαχοι του έθνους ή να γίνουν συνεργοί των δολοφόνων του λαού–και να φέρουν το αιώνιο όνειδος και την καταδίκη του έθνους», ανέφερε ο Ρεζά Παχλαβί μέσω X στα περσικά και στα αγγλικά.

Απευθυνόμενος στους Ιρανούς υπηκόους «εκτός του Ιράν», τόνισε πως «όλες οι πρεσβείες και όλα τα προξενεία ανήκουν στον ιρανικό λαό», καλώντας τους να «κοσμήσουν» τα κτίρια αυτά με «την εθνική σημαία του Ιράν», προφανώς αναφερόμενος στη σημαία της πάλαι ποτέ μοναρχίας η οποία ανατράπηκε με την ισλαμική επανάσταση του 1979 κι έδωσε τη θέση της σε αυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ισραήλ και η Γερμανία υπογράφουν συμφωνία ασφαλείας, στο στόχαστρο το Ιράν

Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και της Γερμανίας υπέγραψαν χθες Κυριακή στην Ιερουσαλήμ συμφωνία ασφαλείας για την αντιμετώπιση απειλών που εγείρονται από το Ιράν και συμμάχους του, αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αυτή η συμφωνία αντανακλά «τη βαθιά δέσμευση της Γερμανίας υπέρ της ασφάλειας του κράτους του Ισραήλ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η συμφωνία, που υπέγραψαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ αναφέρεται στην περιφερειακή απειλή που αντιπροσωπεύουν το Ιράν και σύμμαχοί του, ιδίως το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς και το υεμενίτικο κίνημα των Χούθι.

Σύμφωνα με το κείμενο, «το Ιράν και οι σύμμαχοί του (…) απειλούν όχι μόνο το Ισραήλ αλλά επίσης την περιφερειακή σταθερότητα και τη διεθνή ασφάλεια».

Λόγω της ιστορικής ευθύνης της για το Ολοκαύτωμα η Γερμανία συγκαταλέγεται τις τελευταίες δεκαετίες στους κυριότερους υποστηρικτές του Ισραήλ.

Νωρίτερα χθες ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ παρότρυνε την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης, έπειτα από συνάντησή του με τον γερμανό υπουργό.

«Αυτή είναι εδώ και πολύ καιρό η θέση της Γερμανίας και σήμερα, η σημασία αυτού του ζητήματος είναι σαφής για όλους», πρόσθεσε.