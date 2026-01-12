Αντιμέτωπη-με-κυβέρνηση,-Τσίπρα-και-Καρυστιανού-η-αντιπολίτευση

-

Η σύγκρουση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης έχει ξεκινήσει για τα καλά στην αυγή του νέου έτους. Σήμερα ξεκινά η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία οι δυνάμεις της μειοψηφίας είχαν επενδύσει πολλά την προηγούμενη χρονιά. Μπορεί να μην επαναληφθούν οι θυελλώδεις συνεδριάσεις όπου πρωταγωνιστές ήταν οι επονομαζόμενοι Φραπές και Χασάπης, ωστόσο φαίνεται πως στην αντιπολίτευση έχουν αρκετούς «άσσους» να βγάλουν ακόμα από το μανίκι τους. Η εξεταστική, άλλωστε έχει αποδειχτεί πως αποτελεί ένα γεγονός που πιέζει την πλειοψηφία παράλληλα με όλη την επικαιρότητα. Όταν θα έρθει η ώρα των πορισμάτων ο «πόλεμος» θα κορυφωθεί. Υπάρχουν, άλλωστε και οι πληροφορίες για νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα φτάσει στη Βουλή. Θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα, ακόμα και τα δημοσκοπικά;

Όπως και να ολοκληρωθεί η αυριανή συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες στην αντιπολίτευση πιστεύουν πως τα πολυήμερα μπλόκα θα αφήσουν το «στίγμα» τους στο Μαξίμου. Από τη στιγμή, μάλιστα που θα υπάρξει ένας αναγκαστικός συμβιβασμός. Η κριτική που ασκείται είναι συγκεκριμένη: η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρθηκε για τον πρωτογενή τομέα στα εξίμιση χρόνια που είναι στην εξουσία και πλέον ό,τι και να κάνει τα κενά είναι μεγάλα. Η κόντρα για την ακρίβεια και την οικονομία παραμένει πάντα ζωντανή, ενώ από την άνοιξη θα μπει στο πολιτικό «παιχνίδι» η Συνταγματική αναθεώρηση.

Τα κόμματα της μειοψηφίας δεν έχουν την πολυτέλεια να μην μπουν δυναμικά στη σύγκρουση με την κυβέρνηση. Γνωρίζουν καλά πως τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά το 2026. Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού ετοιμάζουν τα κόμματά τους και ο στόχος τους είναι πρωτίστως να κερδίσουν «πόντους» από τη σημερινή μειοψηφία, εκτός από τους αναποφάσιστους. Τι σημαίνει αυτό; Πως η αντπιπολίτευση δεν έχει απέναντί της μόνο την κυβέρνηση, αλλά και τα κυοφορούμενα κόμματα τα οποία έρχονται με φόρα να κερδίσουν ζωτικό χώρο και να διεκδικήσουν τη δεύτερη πολύτιμη θέση. Το μέτωπο είναι διπλό και ο δρόμος προς τις εκλογές θα είναι αυτή τη φορά διαφορετικός. Το «καμπανάκι» χτυπά πρώτα για το ΠΑΣΟΚ που κατέχει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το πεδίο σύγκρουσης είναι ευρύ ειδικά στο χώρο της κεντροαριστεράς όπου δεν υπάρχει κανένα σημάδι συμπόρευσης των δυνάμεων. Ανάλογα είναι τα πράγματα και στη «δεξιά πολυκατοικία» με τον Αντώνη Σαμαρά να μην έχει ανοίξει ακόμα τα «χαρτιά» του επιλέγοντας μετά τη συνέντευξη που είχε δώσει στον ΑΝΤ1 περισσότερο να παρακολουθεί παρά να παρεμβαίνει.

