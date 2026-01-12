Βρετανία: Νέο ρεκόρ για το αεροδρόμιο Χίθροου το 2025 – Ξεπέρασε τα 84,5 εκατ. επιβάτες

Έπειτα από 83,9 εκατομμύρια το 2024, το Χίθροου δηλώνει ότι είχε πέρυσι 84,5 εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Το αεροδρόμιο του Λονδίνου Χίθροου, το πιο πολυσύχναστο της Ευρώπης το 2024, και το οποίο ανακοίνωσε πέρυσι ένα φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης, κατέρριψε το 2025 ένα νέο ρεκόρ επιβατών, ξεπερνώντας τα 84 εκατομμύρια, όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Το Χίθροου αναμένει «μια νέα χρονιά ρεκόρ το 2026, όπου προβλέπουμε να επενδύσουμε περισσότερες από 1,3 δισεκατομμύριο στερλίνες (1,5 δισεκατομμύριο ευρώ) προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω τις υπηρεσίες και την εμπειρία του πελάτη», δήλωσε η εταιρία.

Παρότι όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια που έχουν παρόμοιο μέγεθος με του Χίθροου δεν έχουν δημοσιεύσει ακόμη τα στοιχεία τους για το 2025, το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ακολουθεί το Χίθροου από πολύ κοντά: δήλωσε στην πλατφόρμα Χ την περασμένη εβδομάδα ότι δέχτηκε 84,4 εκατομμύρια επιβάτες το 2025.

Ο κύριος μέτοχος του Heathrow Airport Holdings είναι η γαλλική εταιρία επενδύσεων Ardian, με συμμετοχή 32,6%. Ακολουθεί η Αρχή Επενδύσεων του Κατάρ (20%) και το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας PIF (15%).

Το Χίθροου παρουσίασε τον Αύγουστο ένα σχέδιο επέκτασης και εκσυγχρονισμού ύψους 49 δισεκατομμυρίων στερλινών (56 δισ. ευρώ), που περιλαμβάνει κυρίως έναν τρίτο διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης, την κατασκευή του οποίου έχει εγκρίνει η βρετανική κυβέρνηση.

Απέναντι στις επικρίσεις, κυρίως οικολογικών οργανώσεων, το αεροδρόμιο εκτιμά ότι εάν δεν γίνει τίποτα, «το Ηνωμένο Βασίλειο κινδυνεύει να χάσει το καθεστώς του ως παγκόσμιος κόμβος» απέναντι σε ευρωπαϊκούς «κόμβους» όπως η Κωνσταντινούπολη αλλά και το παρισινό Σαρλ-ντε-Γκολ ή το Άμστερνταμ.

Το αεροδρόμιο του Χίθροου, που άνοιξε το 1946, θέλει να αυξήσει τη χωρητικότητά του ώστε να δέχεται έως 150 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

- – ΜΠΕ