Γερμανία:-Ακυρώσεις-πτήσεων-στο-αεροδρόμιο-της-Φρανκφούρτης-λόγω-χιονιού-και-πάγου

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης ακύρωσε σήμερα το πρωί δεκάδες πτήσεις εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού, ανακοίνωσε η εταιρεία Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο.

Από τις 1.052 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, 98 είχαν ακυρωθεί νωρίς σήμερα το πρωί, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Fraport, προσθέτοντας ότι ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί αναλόγως των μετεωρολογικών συνθηκών.

Πληρώματα για την αντιμετώπιση των χειμερινών συνθηκών έχουν αναπτυχεί σε όλο το αεροδρόμιο, ενώ 34 οχήματα για την απομάκρυνση του πάγου επιχειρούν στις θέσεις στάθμευσης των αεροσκαφών.

Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για το ταξίδι τους, δεδομένων των μετεωρολογικών συνθηκών.

Οι ταξιδιώτες καλούνται επίσης να προσέρχονται στο τέρμιναλ τουλάχιστον τρεις ώρες πριν από την αναχώρηση.

Η γερμανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, η DWD, εξέδωσε προειδοποιήσεις για συνθήκες παγετού σε τμήματα του κρατιδίου της Έσσης, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

- – ΜΠΕ