Γιατί ο Μητσοτάκης δέχθηκε δύο ραντεβού με αγρότες και κτηνοτρόφους – Η ατζέντα της Τρίτης και η δυσκολία συνεννόησης

Μετά από έναν πυρετό διαβουλεύσεων τόσο με τους εκπροσώπους των μπλόκων, όσο και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, το Μαξίμου μπαίνει στην εβδομάδα με το βλέμμα στραμμένο στην Τρίτη και στα επικείμενο ραντεβού Μητσοτάκη-αγροτικών μπλόκων. Και αυτό γιατί χθες το Μαξίμου δέχθηκε το αίτημα των αγροτών να γίνουν δύο συναντήσεις, η μια μόνο με αγρότες και η άλλη με κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, θέλοντας να δείξει καλή πίστη ενόψει της συζήτησης και να αφαιρέσει το τυχόν επιχείρημα περί αδιαλλαξίας από τους αγροτοσυνδικαλιστές.

Χθες το απόγευμα, ο πρωθυπουργός συγκάλεσε μια κλειστή σύσκεψη με τους συνεργάτες του. Παρόντες ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου Γιώργος Ευθυμίου και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, όπου ελήφθησαν οι αποφάσεις χειρισμού.

Ο κ. Τσιάρας μιλούσε από το πρωί με τους αγρότες ενώ η κυβέρνηση αποφάσισε να «σπάσει» τα ραντεβού στα δύο, με δύο διακριτές προσκλήσεις: η πρώτη αφορά τους «σκληρούς» των μπλόκων, με αγρότες και κτηνοτρόφους, ενώ η δεύτερη θα αφορά αγρότες και κτηνοτρόφους από άλλα μπλόκα, όπως τα Πράσινα Φανάρια, από την Κρήτη κ.ο.κ.

Η ασυνεννοησία και η κόκκινη γραμμή

Σε κάθε περίπτωση, την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να κάνει αυτό που έμαθε καλά να κάνει ενώ είναι στη θέση του πρωθυπουργού: να διαχειριστεί μια ακόμη κρίση, αυτή τη φορά με στόχο την εκτόνωση της έντασης με τα αγροτικά μπλόκα. Στο Μαξίμου υπάρχει αυτοσυγκράτηση, κυρίως λόγω της ασυνεννοησίας μεταξύ των αγροτοσυνδικαλιστών, με κυβερνητικά στελέχη να αποδίδουν το γεγονός ότι θα γίνουν δύο συναντήσεις στην αδυναμία των παραγωγών να συνεννοηθούν μεταξύ τους.

Ο κ. Μητσοτάκης επίσης δεν είναι διατεθειμένος να βάλει άλλα λεφτά «στο τραπέζι», αντιθέτως προετοιμάζεται να συζητήσει τεχνικά, θεσμικά και διαρθρωτικά αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και το 2024 και έτσι έληξαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις εκείνης της περιόδου.

«Δεν υπάρχουν άλλα χρήματα, αυτό θα το ξεκαθαρίσω από την πρώτη στιγμή», λέει σε συνομιλητές του ο πρωθυπουργός, όπως πληροφορείται το thetimes|-.gr. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εμφανίστηκε χθες με σκληρή…δημοσιονομική γραμμή (Real News), ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να βρεθεί η χρυσή τομή.

Βεβαίως, η κυβέρνηση θέλει να λήξουν τα αγροτικά μπλόκα, καθώς το πολιτικό κόστος που σωρεύεται και για τη ΝΔ είναι δεδομένο. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης εκτιμά ότι η κατάσταση στους περιφερειακούς νομούς είναι ανατάξιμη το επόμενο διάστημα, καθώς φέτος έγινε η «αιματηρή» μετάβαση στο νέο καθεστώς αγροτικών ενισχύσεων, με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Όμως, του χρόνου οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους και θεωρητικά χωρίς προβλήματα, ενώ θα έχει γίνει και ένα σημαντικό ξεκαθάρισμα στον αγροτικό κόσμο, με την απόδοση περισσότερων χρημάτων στους πραγματικούς παραγωγούς. Με δεδομένο ότι οι εκλογές προγραμματίζονται για την άνοιξη του 2027, ο κ. Μητσοτάκης εκτιμά ότι υπάρχει χρόνος επανασυνδεσης με μια προνομιακή μέχρι πρότινος κοινωνική τάξη για τη ΝΔ, αν και θα απαιτηθούν εργώδεις προσπάθειες.

«Όχι» στον ανασχηματισμό

Η υπόθεση των αγροτικών κινητοποιήσεων πάντως είχε φουντώσει όλες τις προηγούμενες μέρες τις συζητήσεις περί ανασχηματισμού το επόμενο διάστημα, ενώ και το thetimes.gr έχει αναφέρει αφενός ότι ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει σε συγκεκριμένους υπουργούς ότι θα παραμείνουν στη θέση τους, αφετέρου ότι βασικό κριτήριο για τις όποιες αποφάσεις του θα είναι η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ευρύτερα, ο πρωθυπουργός εξηγεί σε συνομιλητές του ότι δεν είναι κοντά σε αποφάσεις για έναν ανασχηματισμό. Μάλιστα, έχει αποκρυσταλλωμένες απόψεις και για μια σειρά προσώπων, αν και άπαντες θεωρούν ότι κάποια στιγμή εντός του 2026 θα κάνει μια τελευταία παρέμβαση στο κυβερνητικό σχήμα, με παρεμβάσεις κυρίως στις τάξεις των υφυπουργών.

Εν προκειμένω, ο κ. Μητσοτάκης εκτιμά ιδιαίτερα τη δουλειά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος είναι τακτικά στο γραφείο του, είτε κατά μόνας είτε με άλλους υπουργούς. Ο πρωθυπουργός είναι της άποψης ότι, αν δεν είχε ενεργοποιηθεί ο κ. Χατζηδάκης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε θα ήταν μάλλον απίθανο να γίνουν οι πληρωμές στην ώρα τους και να υπάρξει συνεννόηση με την Ευρώπη. Και για την περίπτωση του Κώστα Τσιάρα όμως ο κ. Μητσοτάκης έχει θετική γνώμη, με δεδομένο ότι εκλήθη να διαχειριστεί μια βραδυφλεγή βόμβα, με έναν μηχανισμό στο εν λόγω υπουργείο που αν μη τι άλλο είναι ακατάλληλος.