Εξεταστική: Ένταση για τον κατάλογο των μαρτύρων – «Η επιτροπή θα κλείσει σύμφωνα με την παράταση που πήρε» λέει η ΝΔ

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε ηλεκτρισμένο κλίμα συνεδριάζει για πρώτη φορά για το 2026 η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αντιπολίτευση να ζητά την διεύρυνση του καταλόγου των μαρτύρων για την περίοδο 2019 – 2025.

Ειδικότερα, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, αιτήθηκε την άμεση κλήτευση των πρώην γενικών γραμματέων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (κκ. Μπαγινέτα και Παπαγιαννίδη) αλλά και του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης απέρριψε το αίτημα καθιστώντας σαφές ότι δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω χρονικής επέκτασης των εργασιών της επιτροπής, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό τα μέσα Φεβρουαρίου ω καταληκτική ημερομηνία των εργασιών της επιτροπής. «Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν άλλοι μάρτυρες που έχουν να προσδώσουν κάτι ουσιαστικό σε όσα έχουν ήδη κατατεθεί», τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, σχολιάζοντας πως «θα είχε ενδιαφέρον να ερχόντουσαν οι κουμπάροι του Νίκου Ανδρουλάκη να καταθέσουν πως έστησαν εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, αυτό θα ήταν διεύρυνση».

Τη διεύρυνση της λίστας των μαρτύρων αιτήθηκαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλλουν πως η πλειοψηφία κατ’ εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, «επιμένει να αποκλείει κρίσιμους μάρτυρες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαξιώνοντας τη διαδικασία, με προφανή στόχο να “ξεμπερδεύει” όσο το δυνατόν πιο σύντομα».

Από σήμερα πάντως, η επιτροπή διερευνά την χρονική περίοδο διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ (2015 – 2019) με πρώτους μάρτυρες τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (‘15 – ‘16) Αντώνη Μωυσίδη και τον πρώην αντιπρόεδρο του Οργανισμού Γιάννη Καρυώτη.

