ΗΠΑ:-Ο-Χάσετ-υποστηρίζει-την-έρευνα-του-υπουργείου-Δικαιοσύνης-κατά-του-Πάουελ-για-το-κόστος-κατασκευής-του-κτιρίου-της-fed

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν συμμετείχε σε συνομιλίες με το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την έρευνά του για τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας(Fed), Τζερόμ Πάουελ, και δεν γνώριζε αν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την είχε εγκρίνει.

«Δεν έχω συμμετάσχει σε συνομιλίες με το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με αυτό. Δεν έχω μιλήσει με το Υπουργείο Δικαιοσύνης πριν επικοινωνήσουν με τον Τζέι και επομένως δεν έχω τίποτα να προσθέσω, εκτός από το ότι σέβομαι την ανεξαρτησία της Fed και την ανεξαρτησία του υπουργείου Δικαιοσύνης, και θα δούμε πώς θα πάει», δήλωσε ο Χάσετ στην εκπομπή «Squawk Box» του CNBC.

Ερωτηθείς αργότερα έξω από τον Λευκό Οίκο αν γνώριζε αν ο Τραμπ είχε εγκρίνει την έρευνα, ο Χάσετ είπε: «Όχι».

Σε μια αιχμηρή βιντεοσκοπημένη δήλωση την Κυριακή, ο Πάουελ χαρακτήρισε την έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης «πρόσχημα» για να επιφέρει μεγαλύτερη επίδραση στα επιτόκια που ο Τραμπ θέλει να μειώσει δραματικά.

Αμφισβήτησε την κατάθεση του Πάουελ στο Κογκρέσο

Ωστόσο, ο Χάσετ, μια πιθανή επιλογή του Τραμπ για να αντικαταστήσει τον Πάουελ, αμφισβήτησε την κατάθεση του Πάουελ στο Κογκρέσο σχετικά με την κατασκευή του νέου κτιρίου της Fed, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα κτίριο που έχει δραματικές υπερβάσεις κόστους και σχέδια για τα κτίρια που φαίνονται ασύμβατα με την κατάθεση, αλλά και πάλι, δεν είμαι άτομο του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ελπίζω όλα να πάνε καλά για τον Τζέι», δήλωσε ο Χάσετ στο «Squawk Box».

Αργότερα, ο Χάσετ δήλωσε ότι θα υποστήριζε την έρευνα αν ήταν επικεφαλής της Fed, υποστηρίζοντας στους δημοσιογράφους ότι «φαίνεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε ότι θέλει να δει τι συμβαίνει εκεί με αυτό το κτίριο που είναι απίστευτα πιο ακριβό από οποιοδήποτε άλλο κτίριο στην ιστορία της Ουάσιγκτον».

«Και αν ήμουν πρόεδρος της Fed, θα ήθελα να το κάνουν αυτό», πρόσθεσε ο Χάσετ.

Με πληροφορίες από Reuters