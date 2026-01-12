ΗΠΑ: Ποινική έρευνα κατά του προέδρου της Fed – Ευθείες βολές κατά Τραμπ από Πάουελ

Yπό ομοσπονδιακή ποινική έρευνα βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, σε μια εξέλιξη που επαναφέρει το ζήτημα της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας.

Σε βίντεο, με το οποίο ανακοίνωνε την έναρξη της έρευνας, ο Πάουελ ανέφερε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επέδωσε κλητεύσεις ενόρκων επιτροπών την Παρασκευή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης για την κατάθεση που έδωσε σε επιτροπή της Γερουσίας σχετικά με τις ανακαινίσεις κτιρίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Η έρευνα, η οποία διεξάγεται από το γραφείο της εισαγγελέα της Ουάσιγκτον, Τζανίν Πίρο, η οποία είναι στενή σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε τον Νοέμβριο και αφορά την ανακαίνιση των ιστορικών κτιρίων της Fed στην Ουάσιγκτον και τη σχετική κατάθεση του Πάουελ ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας τον Ιούνιο του 2025.

Οι ανακαινίσεις των κεντρικών γραφείων, ύψους 2,5 δισ. δολαρίων, έχουν αποτελέσει σημαντικό θέμα συζήτησης για τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, οι οποίοι έχουν κατηγορήσει τον Πάουελ για υπερβολικές δαπάνες και παραβίαση των νόμων εποπτείας.

Η δήλωση Πάουελ

«Κανείς —σίγουρα όχι ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας— δεν είναι υπεράνω του νόμου», δήλωσε ο Πάουελ. «Αλλά αυτή η άνευ προηγουμένου ενέργεια θα πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο των απειλών και της συνεχιζόμενης πίεσης της κυβέρνησης».

Ο Πάουελ χαρακτήρισε την έρευνα ως πρόσχημα στο πλαίσιο της εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει την Fed να μειώσει τα επιτόκια. «Η απειλή ποινικών διώξεων είναι συνέπεια του ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ καθορίζει τα επιτόκια με βάση την καλύτερη εκτίμησή μας για το τι θα εξυπηρετήσει το κοινό, αντί να ακολουθεί τις προτιμήσεις του προέδρου», δήλωσε ο Πάουελ.

«Αυτό αφορά το αν η Fed θα είναι σε θέση να συνεχίσει να καθορίζει τα επιτόκια με βάση τα στοιχεία και τις οικονομικές συνθήκες — ή αν αντ’ αυτού η νομισματική πολιτική θα καθοδηγείται από πολιτικές πιέσεις ή τον εκφοβισμό», πρόσθεσε.

Παράλληλα, διεμήνυσε ότι και να του ασκηθεί ποινική δίωξη, αυτό δεν θα επηρεάσει την θητεία του ως πρόεδρος της Fed, η οποία του λήγει στις 15 Μαΐου. «Το ότι υπηρετώ σε μία δημόσια υπηρεσία απαιτεί μερικές φορές να παραμένω σταθερός απέναντι στις απειλές. Θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά για την οποία έλαβα έγκριση από τη Γερουσία, με ακεραιότητα και δέσμευση στην υπηρεσία του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο Πάουελ.

Πρόκειται για το πιο επιθετικό βήμα στο οποίο έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα ο Τραμπ στην προσπάθειά του να θέσει στην τροχιά του την ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιπλήξει δημόσια τον Πάουελ για τον δισταγμό του να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων ενώ προσφάτως δήλωσε ότι σκέφτεται να τον μηνύσει για «κατάφωρη ανικανότητα».

Η αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί επίσης να απομακρύνει το μέλος του διοικητικόυ συμβουλίου της Fed Λίζα Κουκ, σε μια υπόθεση που βρίσκεται ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Τον Αύγουστο, ο Τραμπ της ζήτησε να παραιτηθεί λόγω ισχυρισμών ότι η Κουκ είχε διαπράξει παράνομη δραστηριότητα που σχετίζεται με δύο στεγαστικά δάνεια.

Πρώτη αντίδραση από Τραμπ

Σε συνέντευξή στο NBC News Sunday, ο Τραμπ δήλωσε πάντως ότι δεν γνώριζε για τις κλητεύσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης και ότι οποιαδήποτε ποινική έρευνα δεν θα σχετίζεται με διαφωνίες που είχε ο Λευκός Οίκος με τον Πάουελ σχετικά με τα επιτόκια.

«Δεν θα σκεφτόμουν καν να το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που θα έπρεπε να τον πιέζει είναι το γεγονός ότι τα επιτόκια είναι υπερβολικά υψηλά. Αυτή είναι η μόνη πίεση που πρέπει να αισθάνεται», είπε ο Τραμπ.

«Δεν γνωρίζω τίποτα γι’ αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι πολύ καλός (ο Πάουελ) στην Fed, και δεν είναι πολύ καλός στην κατασκευή κτιρίων», πρόσθεσε ο Τραμπ.