Η «πρόεδρος Μαρία» τραντάζει την αντιπολίτευση – Πυρ ομαδόν κατά Καρυστιανού, ενώ όλοι την αποθέωναν 11 μήνες πριν

Παρότι η φημολογία για την πολιτική κεφαλαιοποίηση του αυθόρμητου κινήματος των Τεμπών διαχέεται στην ατμόσφαιρα την τελευταία διετία, σημείο καμπής αποτέλεσε η συνέντευξη που παραχώρησε με την έλευση του 2026 η Μαρία Καρυστιανού στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra, γνωστοποιώντας επίσημα τα σχέδιά της για το νέο κόμμα, αλλά και θέτοντας παράλληλα τα όριά της απέναντι στο υπάρχον πολιτικό σύστημα.

Οι σφοδρές αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων απέναντι στο πολιτικό της εγχείρημα δεν φαίνεται να πτοούν τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία προετοιμάζεται πυρετωδώς στο εξής για την κάθοδό της στην κεντρική πολιτική σκηνή, θέτοντας τον πήχη στην πρώτη θέση. Το μόνο που ξεκαθάρισε -αν και μάλλον αυτονόητο- ήταν ότι δεν πρόκειται να ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος στην επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών.

Ωστόσο, η δυνητική ψήφος προς ένα «κόμμα Καρυστιανού» καταγράφεται σε σημαντικά ποσοστά μεταξύ των ψηφοφόρων των κομμάτων που στήριξαν τις θεωρίες περί ύπαρξης «παράνομου, εύφλεκτου φορτίου» στην εμπορική αμαξοστοιχία που συγκρούστηκε με την επιβατική τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μία μεγάλη και κομματικά οριζόντια δημοτικότητα για τη «μάνα των Τεμπών», που έχει ταυτιστεί στην κοινή γνώμη με την προσπάθεια των συγγενών των θυμάτων για απόδοση δικαιοσύνης για την τραγωδία.

Τραντάζει συθέμελα την αντιπολίτευση η επισημοποίηση της πρόθεσης της Μαρίας Καρυστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα, με πολιτική πλατφόρμα την «κάθαρση» και την «πάταξη της διαφθοράς», με αφετηρία την τραγωδία των Τεμπών.

Η επιλογή της συγκεκριμένης στιγμής για τις ανακοινώσεις δεν φαίνεται τυχαία, καθώς πρόσωπα με γνώση των καταστάσεων εκτιμούν πως η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τέμπη 2023 φέρεται να ανήκει στους θιασώτες της άποψης ότι η κυβέρνηση θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές πριν από την έναρξη της δίκης των Τεμπών, δηλαδή πριν από τον φετινό Μάρτιο, υπό το βάρος (όπως φέρεται να πιστεύει) νέων εξελίξεων στην πολύκροτη υπόθεση, παρά το γεγονός ότι πλέον δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο που να στηρίζει τις θεωρίες για την ύπαρξη παράνομου, εύφλεκτου φορτίου που συνέβαλε στη δημιουργία της «πυρόσφαιρας» μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Σε μια τέτοια προοπτική, η κυρία Καρυστιανού έσπευσε να τοποθετηθεί πρώτη πάνω στο πολιτικό μωσαϊκό του 2026, συνομιλώντας όλο αυτό το διάστημα με γνωστά και μη πρόσωπα του πολιτικού, ακαδημαϊκού και κοινωνικού βίου της χώρας, προκειμένου να οργανώσει έναν πρώτο πυρήνα του πολιτικού εγχειρήματός της.

Στους σταθερούς συνομιλητές της συμπεριλαμβάνονται: η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, ο Μιχάλης Πατσίκας, μέλος του κινήματος «Σπίθα», ο πρώην βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, ο Κυριάκος Τόμπρας, πρόεδρος της Υπέρβασης, ενός σωματείου για «κόκκινους» δανειολήπτες, και για ένα χρονικό διάστημα ο γνωστός επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, ο οποίος διέρρηξε τις σχέσεις του με τη Μαρία Καρυστιανού.

Μετά τη ρήξη, ο Καραχάλιος άρχισε να μιλά δημόσια για τις εμπειρίες του με το επιτελείο Καρυστιανού – κάνοντας εκτενείς αναφορές στην περίφημη «γερόντισσα», που έχει την πρώτη και την τελευταία λέξη στις κινήσεις της: «Δεν ζει στην Ελλάδα αλλά στη Συρία, είναι ερημίτισσα και μιλάει μια αρχαία γλώσσα της περιοχής, αραμαϊκά», ισχυρίστηκε ο επικοινωνιολόγος, συμπληρώνοντας πως «έμεινα ενεός με τη γερόντισσα, το δεύτερο σοκ ήταν η αστρολόγος», δηλαδή η ύπαρξη μιας νεαρής αστρολόγου, αποφοίτου Πολιτικών Επιστημών του Harvard, σε ρόλο συμβούλου.

Ο Φαραντούρης, ο Φάμελλος και ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος είχε διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ρίσκαρε τη διαγραφή του από την Κουμουνδούρου, προκειμένου να «ενώσει» τη φωνή του με τη Μαρία Καρυστιανού, προκαλώντας την οργή του Σωκράτη Φάμελλου που περίμενε εναγωνίως από τον κ. Φαραντούρη να διαψεύσει κατηγορηματικά κάθε σχετική πιθανότητα.

Η από κοινού παρουσία, όμως, της Μαρίας Καρυστιανού και του Νικόλα Φαραντούρη παραμονές των γιορτών στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση για το Αρθρο 86 φούντωσε ακόμα και σενάρια δυαρχίας με τον ευρωβουλευτή, ή τη θέσπιση θέσεων αντιπροέδρων με τον ευρωβουλευτή στη μία και τη Μαρία Γρατσία στην άλλη.

Πάντως, καλά πληροφορημένες πηγές θεωρούν ως ειλικρινή την αμφισημία της Μαρίας Καρυστιανού αναφορικά με το εάν θα ηγηθεί ή όχι στο νέο κόμμα, χωρίς να απορρίπτουν ωστόσο το ενδεχόμενο να ζητηθεί εντέλει από τον κ. Φαραντούρη η παραίτηση από την έδρα του στις Βρυξέλλες, όπως ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να ενταχθεί στο νέο κομματικό εγχείρημα.

Για την Κουμουνδούρου, εξάλλου, η Μαρία Καρυστιανού αποτελεί πλέον «κόκκινο πανί», καθώς δεν είναι μόνο η «αχαριστία» που της προσάπτουν σε σχέση με την υποστήριξη του Συλλόγου των Τεμπών, αλλά και το «κατηγορώ» που εκείνη εξαπέλυσε κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Κώστας Αρβανίτης υποστήριξε πως η πολιτική στήριξη που παρείχαν στη Μαρία Καρυστιανού μέσω των εκδηλώσεων αφορούσε τη θέση της ως επικεφαλής του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τέμπη 2023 και όχι την ίδια ως φυσικό πρόσωπο, μολονότι η δημοτικότητά της εκτοξεύτηκε την τελευταία τριετία, ανοίγοντας τον δρόμο για την πολιτική της σταδιοδρομία.

Οπως είναι γνωστό, ο ΣΥΡΙΖΑ διοργάνωσε πέντε εκδηλώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την υποστήριξη της υπόθεσης, αλλά το γυαλί μεταξύ της Μαρίας Καρυστιανού και της Κουμουνδούρου φαίνεται να ράγισε οριστικά, όταν η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων συμμετείχε σε εκδήλωση στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως προσκεκλημένη του κόμματος Νίκη, τον Ιούνιο του 2025.

Μετωπική με τον Τσίπρα

Την ίδια στιγμή, οι κατηγορίες που επεφύλαξε η Μαρία Καρυστιανού στον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας στην τελευταία τηλεοπτική της συνέντευξη πως ο πρώην πρωθυπουργός «έχει υπογράψει ένα μνημόνιο και μάλιστα το χειρότερο, στο οποίο έχει υποθηκεύσει το κράτος σαν να ήταν δική του περιουσία για 100 χρόνια», για να συμπληρώσει πως «ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε ξανακυβερνήσει.

Εδωσε ελπίδα, μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε», είπε, ξεκαθαρίζοντας ουσιαστικά ότι από τον χώρο της Αριστεράς απευθύνεται σε εκείνους που έδωσαν 61,3% στο «Οχι» στο δημοψήφισμα του 2015, δηλαδή στους απογοητευμένους πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στην Πλεύση Ελευθερίας και το ΜέΡΑ25, που εκπροσωπούν στον έναν ή στον άλλον βαθμό εκείνους που θεωρούν ότι «προδόθηκαν» με την «kolotoumba» του τρίτου μνημονίου.

Ομως, η κυρία Καρυστιανού προσβλέπει και σε δεξαμενές ψηφοφόρων δεξιότερα της Ν.Δ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η στενή της συνεργάτιδα Μαρία Γρατσία, ένα πολύ αναγνωρίσιμο πρόσωπο στους εκκλησιαστικούς κύκλους, έχει επιλέξει ως φωτογραφία στο προφίλ της στο Facebook την εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ από την Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου, φιλοτεχνημένη «με πηλό και αίμα των σφαγιασθέντων μοναχών», όταν δέχτηκε επίθεση τον 10ο αιώνα από Σαρακηνούς πειρατές.

Οπως είναι εύλογο, η παρουσία της δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού στέλνει ένα «έντονο σήμα» προς τους ψηφοφόρους της Νίκης, αλλά και της Ελληνικής Λύσης.

Η απάντηση Καρτερού

Η μόνη απάντηση από την πλευρά Τσίπρα στην Καρυστιανού ήρθε από ένα άρθρο του Θανάση Καρτερού, ο οποίος πάντως δεν χρησιμοποίησε τους ιδιαίτερα επιθετικούς τόνους που συνηθίζει – δείγμα της αμηχανίας που προκαλεί η Καρυστιανού ως δυνάμει πολιτική αρχηγός. Σε κάθε περίπτωση, «ο Αλέξης Τσίπρας ούτε επισπεύδει, ούτε αναβάλλει τη δράση του», σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αφού είχε διαβλέψει ήδη από την παρουσίαση της «Ιθάκης» τον περασμένο Δεκέμβριο στο «Παλλάς» την έλευση «νέων πολιτικών σχηματισμών», από τους οποίους δεν εξαιρούσε ούτε το «κόμμα Καρυστιανού».

Στο επιτελείο Τσίπρα μελετούν τις μετρήσεις για το «κόμμα Καρυστιανού», με δεδομένο ότι οι μετρήσεις που έχουν μέχρι στιγμής γίνει δίνουν συνήθως τη δυνατότητα στους ψηφοφόρους για «δυνητική ψήφο» τόσο στον πρώην πρωθυπουργό όσο και στη «μητέρα των Τεμπών», καθώς οι μετρήσεις είναι ξεχωριστές – κάτι που δεν θα ισχύει μετά τη δημιουργία δύο πολιτικών φορέων, μειώνοντας την (πραγματική) πρόθεση ψήφου σε αυτά.

Μάλιστα, στελέχη κοντά στον Αλέξη Τσίπρα σημειώνουν ότι το γεγονός ότι ο ίδιος παραιτήθηκε από όλα τα αξιώματα και τα προνόμιά του δείχνει έναν δρόμο, τον οποίο αν και δεν απαιτεί εντούτοις υποδεικνύει με νόημα στους δυνητικούς ακολούθους του, προκειμένου να διασφαλιστεί κάποιου είδους «ηθικό ισοδύναμο» απέναντι στον φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Σε κάθε περίπτωση, οι «ακόλουθοί» του αναμένουν την επόμενη εμφάνισή του στα μέσα του μήνα στη Θεσσαλονίκη, για να «απαντήσουν» στις αιτιάσεις της κυρίας Καρυστιανού.

Οι δημοσκοπήσεις

Στη δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά», οι μεγαλύτερες δεξαμενές ψηφοφόρων για το «κόμμα Καρυστιανού» προέρχονται από την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νίκη και την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, και ακολουθούν πολίτες που προέρχονται από το ΚΚΕ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Φωνή Λογικής.

Ειδικά στην περίπτωση της Νίκης, κατά την ίδια έρευνα, το 63,4% όσων την υποστηρίζουν σήμερα δηλώνουν διατεθειμένοι να ψηφίσουν ένα «κόμμα Καρυστιανού», το οποίο γνωρίζει τις μικρότερες εισροές από τη Ν.Δ. (1,3%).

Ως προς το δυνητικό ποσοστό του νέου κόμματος, αυτό αγγίζει το 7,6% στη δημοσκόπηση της GPO, στοιχείο που δεν παραγνωρίζουν αρκετά πολιτικά στελέχη, κυρίως της αντιπολίτευσης, ως προς τις πιθανότητες επανεκλογής τους, στο ενδεχόμενο της δυνητικής μετακίνησής τους προς ένα «κόμμα Καρυστιανού».

Εκτός από τη Νίκη, στους «χαμένους» ενός νέου κόμματος με επικεφαλής την πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τέμπη 2023 λογίζεται και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μολονότι η πρόεδρος του κόμματος αρκέστηκε προσώρας σε υπαινικτικές αναφορές απέναντι στο νέο εγχείρημα, τονίζοντας με νόημα ανήμερα τα Φώτα πως «αυτήν τη σημαντική χρονιά που μόλις άρχισε κι έδειξε πως θα έχει μεγάλες δοκιμασίες, να διώξουμε όλη τη βρωμιά και τη διαφθορά, να φέρουμε φως, διαφάνεια, δικαιοσύνη και σεβασμό στο δίκαιο και τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων».

«Βράζουν» οι συγγενείς

Σε αντίθεση με τη μάλλον μουδιασμένη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά του «κόμματος Καρυστιανού», οξεία και μαζική υπήρξε η αντίδραση των γονέων θυμάτων των Τεμπών, με παραινέσεις προς τη συνοδοιπόρό τους στον αγώνα για τη δικαίωση των παιδιών τους να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες», σημείωσε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Ασλανίδης.

Εντονη ήταν η αντίδραση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος τοποθετήθηκε επί της ουσίας – και όχι επί της αρχής: «Ο,τι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο, γλείφουν τη Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον… αυτό είναι το καινούριο, το άφθαρτο και η κάθαρση», αναρωτήθηκε σε ανάρτησή του. Μέχρι στιγμής, ούτε ένας από τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών δεν έχει στηρίξει δημοσίως τη Μαρία Καρυστιανού στο κομματικό εγχείρημά της.

