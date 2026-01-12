Κέρδη-και-ενδοσυνεδριακά-υψηλά-στη-wall-street-παρά-τις-έντονες-πιέσεις-του-Τραμπ-στον-Πάουελ

Οι αμερικανικές μετοχές ανέκαμψαν από τα χαμηλά της συνεδρίασης της Δευτέρας (12/1) και κινήθηκαν σε νέα ιστορικά ενδοσυνεδριακά υψηλά, με τους επενδυτές να απορροφούν τους κραδασμούς από την είδηση ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης άνοιξε ποινική έρευνα σε βάρος του προέδρου της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημείωσε κέρδη 0,17% στις 49.590,20 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,15% στις 6.976,71 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,26% στις 23.733,90 μονάδες.

Η αρχική πίεση στις αγορές προκλήθηκε από την επιβεβαίωση του ίδιου του Πάουελ, μέσω σπάνιας δημόσιας δήλωσης, ότι η έρευνα αφορά την κατάθεσή του στη Γερουσία για την ανακαίνιση κτιρίων της Fed. Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας έκανε λόγο για απόπειρα πολιτικής πίεσης από τον Ντόναλντ Τραμπ και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υποκύψει, με τη θητεία του να λήγει τον Μάιο.

Παρά το πολιτικό θόρυβο, η Wall Street έδειξε ανθεκτικότητα, με ώθηση από τη Walmart και ορισμένες τεχνολογικές μετοχές. Η Walmart σημείωσε άνοδο 3%, ενόψει της επικείμενης ένταξής της στον δείκτη Nasdaq-100, ενισχύοντας συνολικά τον κλάδο της κατανάλωσης.

Αντίθετα, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, λόγω της πρότασης Τραμπ για επιβολή ανώτατου ορίου 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών για έναν χρόνο. Citigroup υποχώρησε 3%, JPMorgan και Bank of America πάνω από 1%, ενώ η Capital One κατέγραψε απώλειες 7%, με την αγορά να φοβάται περιορισμό της πιστωτικής επέκτασης και πλήγμα στην κερδοφορία των τραπεζών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η έρευνα σε βάρος του Πάουελ δεν θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη νομισματική πολιτική. Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται κυρίως στα οικονομικά στοιχεία, με αιχμή τη δημοσίευση του πληθωρισμού Δεκεμβρίου, αλλά και στα εταιρικά αποτελέσματα. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια χρυσού εκτινάχθηκαν πάνω από 2%, καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες για τη θεσμική ανεξαρτησία της Fed σε βάθος χρόνου.

Τέλος, όσον αφορά το πετρέλαιο, το Brent ενισχύθηκε κατά 0,77% στα 63,83 δολάρια το βαρέλι και το αργό πετρέλαιο WTI σημείωσε άνοδο 0,92% στα 59,50 δολάρια το βαρέλι. Ο χρυσός σημείωσε ράλι 2,34% στα 4.606,16 η ουγγιά, πιάνοντας νωρίτερα νέα ιστορικά υψηλά.