Καλαφάτης:-Χρηματοδοτήσεις-370-εκατ.-ευρώ-μέσω-ΤΑΑ-στα-ερευνητικά-κέντρα

Υπερέβησαν τα 370 εκατ. ευρώ οι χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αναβάθμιση των ερευνητικών κέντρων της χώρας, τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης, τοποθετούμενος στην πρωτοχρονιάτικη δεξίωση για το 2026 που παρέθεσε, στη Θεσσαλονίκη, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Αυτό σημειώνεται σε σημερινή ανακοίνωση του επιμελητηρίου ενώ όπως αναφέρεται, από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. ‘Αγις Παπαδόπουλος στάθηκε στα νέα επενδυτικά πεδία που διανοίγονται για το γερμανικό επιχειρείν στην Ελλάδα, αναφέροντας την αμυντική βιομηχανία, τις εξορύξεις και την παραγωγή μεταλλουργικών πρώτων υλών, την ανακύκλωση και την αξιοποίηση απορριμμάτων και την πράσινη ενέργεια, με έμφαση στην αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ, στις αντλίες θερμότητας και στα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης.

Ο Δρ. Άγις Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι η Ελλάδα και η Γερμανία διατήρησαν τους παραδοσιακούς δεσμούς οικονομικής συνεργασίας τους ακόμη και στις περιόδους κρίσεων. «Είμαστε δυο χώρες που ιστορικά μοιραζόμαστε κοινές αξίες, όχι μόνο στον τομέα της οικονομίας, αλλά και σε αυτόν του πολιτισμού», ανέφερε για να προσθέσει ότι σε μια εποχή που η Ευρώπη επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της εν μέσω κρίσεων με διαστάσεις γεωπολιτικές, ενεργειακές, οικονομικές και πολεμικές, οι διακρατικές συμπράξεις προσφέρονται για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων, αλλά και για τη διάνοιξη νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Προς αναζήτηση ανάλογων ευκαιριών, όπως υπογράμμισε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, Ανδρέας Σπυρίδης, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο συνεχίζει ακόμη πιο δυναμικά, με νέες δράσεις και επιχειρηματικές αποστολές που θα επικεντρωθούν σε τομείς με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα, όπως τα τρόφιμα, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, η αποθήκευση ενέργειας, η καινοτομία, ο τουρισμός καθώς και η κυβερνοασφάλεια.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, αφού εξήρε τον ρόλο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου «ως βασικού κρίκου της αλυσίδας των επιτυχιών του μέλλοντος», στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που έχει η έρευνα και τη διασύνδεσή της με την αγορά για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι οι ροές κεφαλαίων από το ΤΑΑ προς τα ερευνητικά κέντρα έχουν ξεπεράσει τα 370 εκατ. ευρώ. Μέσω αυτών ο εν λόγω τομέας θα θωρακιστεί για τις επόμενες δεκαετίες με νέες υποδομές, πρόσθεσε με έμφαση.

Ειδικότερα, υπογράμμισε ότι «στόχος της κυβέρνησης είναι να παντρέψει το ερευνητικό έργο με την οικονομία και τη βιομηχανία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα ταλέντα, τα οποία έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ελληνική επικράτεια, να εισέλθουν στην αγορά, κυρίως μέσω start ups -νεοφυών επιχειρήσεων- που θα αποτελέσουν τους θεμελιωτές του επιχειρηματικού μέλλοντος της χώρας». Προς την κατεύθυνση αυτή, σημείωσε, δημιουργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Υπουργείο Καινοτομίας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, ενώ ανακοίνωσε και τη διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη του πρώτου Φεστιβάλ Καινοτομίας, το οποίο «φιλοδοξούμε να παίξει κομβικό ρόλο για την ουσιαστικότερη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από την επιχειρηματική κοινότητα».

Νωρίτερα, ο διευθυντής Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Γιώργος Θεοδωράκης, ανοίγοντας την εκδήλωση καλωσόρισε τους καλεσμένους τονίζοντας ότι σήμερα που οι συγκυρίες απαιτούν προσαρμοστικότητα, συνεργασία και καινοτόμες λύσεις, το επιμελητήριο θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στην ελληνογερμανική επιχειρηματική κοινότητα με στοχευμένο πρόγραμμα δράσεων.

