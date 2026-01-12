Κ. Χατζηδάκης: Ο εντεκάλογος των δεσμεύσεων της κυβέρνησης για το 2026 – Νέες μειώσεις φόρων και εισφορών

Εντεκάλογο δεσμεύσεων της Κυβέρνησης για το 2026 εξήγγειλε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, από το βήμα της αποψινής επετειακής εκδήλωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Οι έντεκα αυτές δεσμεύσεις είναι:

-Νέες μειώσεις φόρων, που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο -Περαιτέρω απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί πολύ σύντομα στη Βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης -Πρωτοβουλία «ΜΙΤΟΣ» (Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών) για την απλούστευση 4.000 διαδικασιών -Προώθηση Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων ξεκινώντας από τον Τουρισμό και θα ακολουθήσουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η Βιομηχανία -Ολοκλήρωση του Κτηματολογίου εντός του 2026 -Περαιτέρω επιτάχυνση στη δικαιοσύνη, με στόχο το 2027 η Ελλάδα να έχει φτάσει στο μέσο όρο της Ε.Ε. των 650 ημερών προκειμένου να ολοκληρωθεί μια δίκη -Το 2026 θα είναι η χρονιά με το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στη χώρα όλα τα τελευταία χρόνια, ύψους 16 δισεκατ. ευρώ με έντονο αποτύπωμα στις επενδύσεις και την ανάπτυξη της χώρας -Διαπραγμάτευση για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο είναι ύψους 49 δισ. ευρώ για την 2028-2034 χωρίς να υπολογίζονται δάνεια ή επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας -Εντονότερη παρουσία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, ξεκινώντας από το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και προχωρώντας στην στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων -Εξαγωγές με ανανέωση και αναβάθμιση του Enterprise Greece -Προώθηση μιας σειράς μεγάλων έργων και εγκαίνια στην ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης και στον Ε65 και προώθηση άλλων έργων στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη: ολοκλήρωση της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά, το fly over θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027, προχωράει ο 6ος προβλήτας στον ΟΛΘ και η σύνδεση του λιμανιού με το σιδηροδρομικό δίκτυο, το Θεαγένειο μπαίνει σε μια σειρά, το Ωδείο της πολης, τα Μουσεία, το Thess INTEC θα λάβει σταδιακά σάρκα και οστά και φυσικά η ανάπλαση της ΔΕΘ.

«Η Κυβέρνηση για τη Θεσσαλονίκη μιλάει με έργα, η Θεσσαλονίκη αποκτά μια νέα εικόνα» κατέληξε χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και πρόσθεσε: «Στο χέρι μας είναι αυτήν την ανοδική πορεία να την συνεχίσουμε, κλείνοντας τα αυτιά στις φωνές της δημαγωγίας και του λαϊκισμού».

Βράβευση Δημήτρη Μπακατσέλου

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έλαβε το Χρυσό Μετάλλιο του ΕΒΕΘ και αναγορεύτηκε Επίτιμος Πρόεδρος του φορέα ο πρώην Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Δημήτρης Μπακατσέλος, ο οποίος έχει θητεύσει στο δ.σ. του φορέα από το 1994 ως Αντιπρόεδρος και από το 1997 ως Πρόεδρος για είκοσι ολόκληρα χρόνια.

Το έργο και την προσφορά του κ.Μπακατσέλου εξήρε ο σημερινός Πρόεδρος του ΕΒΕΘ, Γιάννης Μασούτης, ο οποίος αναφέρθηκε στους σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας του ΕΒΕΘ, που φέτος συμπληρώνει 110 χρόνια από την ίδρυσή του.