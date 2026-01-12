Μάικλ-Μπέρι:-Ο-άνθρωπος-πίσω-από-το-«Μεγάλο-Σορτάρισμα»-βλέπει-ότι-τελειώνει-η-εποχή-των-μεγάλων-κερδών-στις-big-tech-από-την-τεχνητή-νοημοσύνη

Ο Mάικλ Μπέρι, ο επενδυτής που έγινε παγκοσμίως γνωστός από το «Μεγάλο Σορτάρισμα», έχει στοιχηματίσει κατά της τεχνητής νοημοσύνης και εκτιμάει ότι οδεύει προς το τέλος της η εποχή που οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες (Big Tech) αποκομίζουν τεράστια κέρδη μέσα από σχετικά μικρές επενδύσεις.

Σε μια πρόσφατη τοποθέτησή του στο Substack, ο Mάικλ Μπέρι υποστήριξε ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να παρακολουθούν οι επενδυτές όσον αφορά τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και αυτό δεν είναι η αύξηση των εσόδων, οι προσλήψεις, ούτε καν το μέγεθος της αγοράς, αλλά η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου ή η απόδοση επένδυσης (ROIC – Return on Invested Capital).

Η απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου είναι ένα μέτρο που υπολογίζει πόσο αποτελεσματικά μια εταιρεία μετατρέπει τα χρήματα που επενδύει στην επιχείρησή της σε κέρδος.

Για τον Μπέρι αυτό είναι το υπέρτατο μέτρο και η απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου είναι πολύ υψηλή για τις εταιρείες λογισμικού. «Τώρα που γίνονται εταιρείες hardware έντασης κεφαλαίου, η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου είναι βέβαιο ότι θα μειωθεί και αυτό θα ασκήσει πιέσεις στις μετοχές μακροπρόθεσμα», προέβλεψε ο Μπέρι.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, συνέχισε, απομακρύνει εταιρείες όπως η Microsoft, η Google και η Meta από το παραδοσιακό μοντέλο τους χαμηλού ενεργητικού και τις στρέφει προς ένα μέλλον με πολύ μεγαλύτερη ένταση κεφαλαίου, που χαρακτηρίζεται από τα data centers, τα τσιπ και την ενέργεια.

Ακόμα κι αν η Τεχνητή Νοημοσύνη επεκτείνει την αγορά στην οποία μπορούν να απευθυνθούν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, είπε, η πτώση της απόδοσης επένδυσης θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις στις τιμές των μετοχών τους για τα επόμενα χρόνια.

Η «φούσκα» της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Μπέρι έγινε διάσημος για το στοίχημά του απέναντι στην αμερικανική αγορά ακινήτων πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Πέρα από περιστασιακά αινιγματικές αναρτήσεις που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα, μιλούσε δημόσια εξαιρετικά σπάνια.

Αυτό άλλαξε στο τέλος του περασμένου έτους, όταν έκλεισε το hedge fund που διαχειριζόταν και ξεκίνησε να ασχολείται με οικονομικές αναλύσεις στο Substack.

Στην ίσως πιο αξιοσημείωτη τοποθέτησή του, συνέκρινε την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης με τη «φούσκα» των dot-com στα τέλη της δεκαετίας του 1990, χαρακτηρίζοντας την OpenAI το «Netscape της εποχής μας». Η αρχική δημόσια προσφορά της Netscape σηματοδότησε την έναρξη της διαφημιστικής εκστρατείας των dot-com το 1995. Πέντε χρόνια αργότερα, η «φούσκα» έσκασε.

Το hedge fund του Μπέρι, η Scion Asset Management, έχει στοιχηματίσει εναντίον της Nvidia και της Palantir Technologies, δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης.

Κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι OpenAI, Anthropic, Google και Meta, δαπανούν μεγάλα ποσά για να δημιουργήσουν την υποδομή που χρειάζονται για να υποστηρίξουν τα chatbots τους, τα οποία καταναλώνουν ενέργεια και δεδομένα, καθώς και άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, αυτές οι εταιρείες δεν έχουν επιδείξει σημαντικές αποδόσεις κερδών από τα προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης τους, γεγονός που οδηγεί επενδυτές όπως ο Μπέρι να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια «φούσκα» που ετοιμάζεται να σκάσει.

«Κάποια στιγμή, αυτές οι δαπάνες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να έχουν απόδοση επένδυσης υψηλότερη από το κόστος αυτής της επένδυσης, διαφορετικά απλώς δεν θα υπάρχει οικονομική προστιθέμενη αξία», είπε χαρακτηριστικά ο Μπέρι.