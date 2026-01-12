Μαρινάκης-για-αγρότες:-Στον-διάλογο-δεν-προσέρχεται-όποιος-δεν-πιστεύει-στη-λύση,-ο-πρωθυπουργός-δεν-λειτουργεί-με-τελεσίγραφα

Διευκρινίσεις για τις δύο συναντήσεις στις οποίες έχει προσκαλέσει τους αγρότες για αύριο η κυβέρνηση έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σε ερώτηση για τους αγρότες από την πανελλαδική των μπλόκων που υποστηρίζουν ότι δεν θα πάνε στο Μαξίμου γιατί διαφωνούν με τη σύνθεση των επιτροπών, ανέφερε ότι «στον διάλογο δεν προσέρχεται όποιος δεν πιστεύει στη λύση».

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχουν προγραμματιστεί δύο συναντήσεις επειδή «εκείνοι (σ.σ. οι της πανελλαδικής επιτροπής) δεν ήθελαν να είναι στη συνάντηση με κάποιους άλλους όμως η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων».

«Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, οπότε είναι δύο συναντήσεις που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παρουσία του πρωθυπουργού. Η πρώτη με τη μία ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων, όπως έχει ζητηθεί, και η δεύτερη με τους υπόλοιπους που οι πρώτοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή» συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας.

«Περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων για ζητήματα ασφαλείας. Έχουμε διαμηνύσει ότι για να είναι εποικοδομητική συνάντηση, όχι ένα πανηγύρι που δεν θα βγαίνει άκρη να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων στη συνάντηση. Αναμένουμε τα ονόματα ούτως ώστε αύριο πιθανότατα το μεσημέρι να δεχθεί ο πρωθυπουργός και το υπόλοιπο κυβερνητικό κλιμάκιο τους εκπροσώπους των αγροτών» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι οι εκπρόσωποι από τα 57 μπλόκα της πανελλαδικής επιτροπής, ανάμεσά τους και αυτό της Νίκαιας, διαμηνύουν ότι δεν θα πάνε στη συνάντηση, ωστόσο τις τελικές τους αποφάσεις θα τις πάρουν το απόγευμα στις γενικές συνελεύσεις.

«Αν δεν πάμε και οι 35 στην αυριανή συνάντηση, η τάση είναι να μην πάμε καθόλου» ανέφερε ο Ρίζος Μαρούδας, Πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας μιλώντας στην ΕΡΤ.Σημειώνεται, πως η κυβέρνηση ζήτησε να μην συμμετάσχουν στην αντιπροσωπεία πρόσωπα με ποινικές εκκρεμότητες. Οι εκπρόσωποι των μπλόκων, ωστόσο, φαίνεται πως επιμένουν για τη συμμετοχή περισσότερων ατόμων ανάμεσά τους και του πρόεδρου των κτηνοτρόφων Μαγνησίας κ. Τερζάκη, ο οποίος έσπασε με την γκλίτσα του παρμπρίζ αστυνομικού οχήματος και του έχει ασκηθεί δίωξη.

Παράλληλα, από την κυβέρνηση σημειώνουν πως αν δεν προσέλθουν οι εκπρόσωποι των αγροτών στο Μαξίμου στις 13:00, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει το ραντεβού που είναι προγραμματισμένο για τις 15:00 με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, αλλά και με αγρότες από την Κρήτη και από τα «Πράσινα Φανάρια» της Θεσσαλονίκης.

Ο Παύλος Μαρινάκης συμπλήρωσε για το θέμα των αγροτών ότι: «Τα μέτρα είναι όσα έχουν ανακοινωθεί. Δημοσιονομικά δεν υπάρχει χώρος παραπάνω. Η αντιπολίτευση που ζητάει περισσότερα μέτρα στην ουσία ζητάει παραπάνω φορολόγηση των πολιτών. Οτιδήποτε τεχνικό, διαδικαστικό μπορεί να επιλυθεί είμαστε εδώ να το λύσουμε.

Είναι και οι μεγάλες συζητήσεις για το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Όποιος ζητάει παραπάνω θα πρέπει να πει ποιους φόρους πρέπει να βάλουμε για να δώσουμε τα παραπάνω. Η κυβέρνηση δεν λειτουργεί υπό καθεστώς απειλών».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην επιστροφή του ΕΦΚ: «Δεν νομίζω ότι είναι κοροϊδία να έχεις επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία όπως ζητάνε. Ρωτήστε πόσες άλλες επαγγελματικές ομάδες έχουν τέτοιο ευνοϊκό καθεστώς. Δεν νομίζω να είναι κοροϊδία τα περισσότερα χρήματα από επιδοτήσεις που δόθηκαν εγκαίρως.

Δεν νομίζω να είναι κοροϊδία η μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα κλπ. Επίσης, θα έχει αφορολόγητο ένας νέος αγρότης. Αν το 0 και το 9% είναι κοροϊδία το 29% που είχαμε το 2019 τι είναι; Όσο το κράτος εξασφαλίζει παραπάνω πόρους, θα κοιτάξει να επιστρέψει όσα παραπάνω μπορεί. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει να δώσει όσα δεν έδωσαν αθροιστικά οι προηγούμενες κυβερνήσεις».

«Η πανελλαδική πρότεινε δύο επιτροπές, η μια από 25 αγρότες και η άλλη από 10 αλιείς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους. Η δεύτερη επιτροπή που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι με όσους δεν συμμετέχουν στην πανελλαδική. Εμείς περιμένουμε την επίσημη απάντηση για τις δύο επιτροπές που προτείναμε στην πανελλαδική. Αν δεν γίνει δεκτό αυτό θα δούμε με τα υπόλοιπα μπλόκα τι θα κάνουμε. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην πάμε» είχε πει νωρίτερα το πρωί στον ΑΝΤ1 ο κ. Αλειφτήρας.