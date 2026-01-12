Μιούλερ-για-επιτόκια:-Θα-συνεχίσω-τη-συντηρητική-μου-προσέγγιση-εάν-εκλεγώ-αντιπρόεδρος-της-ΕΚΤ

Στην τρέχουσα συσταλτική στάση του σχετικά με τον καθορισμό των επιτοκίων, εάν επιλεγεί ως αντιπρόεδρος της ΕΚΤ την επόμενη εβδομάδα δεσμεύτηκε να εμμείνει ο Μάντις Μιούλερ.

«Όσον αφορά τη νομισματική πολιτική και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών γενικότερα, θα ήθελα σίγουρα να συνεχίσω με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που πιστεύω ότι εκπροσωπώ μέχρι τώρα – θα έλεγα μια αρκετά επιφυλακτική και ίσως συντηρητική άποψη», τόνισε το μέλος της ΕΚΤ.

«Φυσικά, το έργο της ΕΚΤ είναι συναρπαστικό, σημαντικό και ενδιαφέρον για μένα — το κάνω εδώ και αρκετό καιρό», επεσήμανε ο Μιούλερ, προσθέτοντας ότι ο ανταγωνισμός για τη θέση του Αντιπροέδρου είναι αρκετά έντονος» και ότι ο Φινλανδός Όλι Ρεν μπορεί να ηγείται της κούρσας.

«Είμαι έτοιμος να συνεχίσω να συνεισφέρω», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι έχει «το απαραίτητο υπόβαθρο» για έναν ρόλο του οποίου η αρμοδιότητα περιλαμβάνει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. «Φαινόταν λογικό να υποβάλω αίτηση για τη θέση» εξήγησε.

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας είναι ένας από τους έξι υποψηφίους (φιναλίστ από Κροατία, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία και Πορτογαλία) για να διαδεχθεί τον Λουίς ντε Γκίντος ως το #2 στην ΕΚΤ, με την απόφαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης να αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα επιτόκια βρίσκονται «στο σωστό σημείο» εδώ και αρκετό καιρό ενώ το ερώτημα αν κάποια μέρα θα αυξηθούν «δεν θα απαντηθεί τους επόμενους μήνες ή τρίμηνα» αλλά ίσως σε «μερικά χρόνια».