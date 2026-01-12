Νέες-κυρώσεις-κατά-του-Ιράν,-ετοιμάζει-η-Ευρωπαϊκή-Ένωση,-για-«ένδειξη-αδυναμίας-του-καθεστώτος»-μιλά-ο-Μερτς

Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ετοιμάζεται να προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη σκληρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου, με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, να μιλά για «βίαιη καταστολή» από το καθεστώς της Τεχεράνης.

Η Κάλας δήλωσε στο Politico ότι είναι έτοιμη να εισηγηθεί πρόσθετες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, ως απάντηση στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων που, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Όπως τόνισε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ήδη ένα ευρύ πλέγμα κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, που αφορά υπεύθυνους για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δραστηριότητες πυρηνικής διάδοσης, αλλά και τη στήριξη του Ιράν στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Η ΕΕ έχει ήδη εκτεταμένες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν και είμαι έτοιμη να προτείνω επιπλέον μέτρα ως απάντηση στη βάναυση καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κάλας. Η δήλωσή της συνιστά μέχρι στιγμής την πιο αυστηρή τοποθέτηση Ευρωπαίου αξιωματούχου απέναντι στα γεγονότα στο Ιράν.

Οι τοποθετήσεις αυτές έρχονται την ώρα που οι πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων πληθαίνουν. Η οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα το Όσλο, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι σχεδόν 200 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από τις 28 Δεκεμβρίου, όταν και ξέσπασαν οι κινητοποιήσεις. Άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε περισσότερους από 500.

Παράλληλα, κορυφαίοι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι οι Βρυξέλλες «παρακολουθούν την κατάσταση», ενώ η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, έγραψε σε ανάρτησή της στο X ότι «η Ευρώπη πρέπει να κατανοήσει το καθήκον της και να δράσει».

Σε γραπτές δηλώσεις της, η Κάγια Κάλας υπογράμμισε ότι «το καθεστώς έχει ιστορικό βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων και βλέπουμε μια ιδιαίτερα σκληρή αντίδραση από τις δυνάμεις ασφαλείας». Όπως σημείωσε, «οι πολίτες αγωνίζονται για ένα μέλλον της δικής τους επιλογής και ρισκάρουν τα πάντα για να ακουστεί η φωνή τους».

Καταδίκη από Μερτς, να επιστρέψει η ηρεμία ζητά η Κίνα

Ο Γερμανός καγκελάριος «καταδίκασε με σθεναρό τρόπο» σήμερα τη βία που ασκείται από τους Ιρανούς ηγέτες σε βάρος του λαού της χώρας, κάνοντας λόγο για «ένδειξη αδυναμίας», στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σε επίσκεψη στο Αχμενταμπάντ, στη βόρεια Ινδία.

«Καλώ τους Ιρανούς ηγέτες να προστατεύσουν τον λαό τους αντί να τον απειλούν… Αυτή η βία δεν είναι ένδειξη ισχύος αλλά ένδειξη αδυναμίας. Πρέπει να σταματήσει αμέσως», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ινδία.

Από την πλευρά της η Κίνα κάλεσε σήμερα όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στις διαδηλώσεις που γίνονται στο Ιράν να εργαστούν για να επιστρέψει η ηρεμία και δηλώνει ότι αντιτίθεται σε κάθε ξένη ανάμιξη στις ιρανικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

«Ήμασταν ανέκαθεν αντίθετοι σε κάθε ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών», δήλωσε η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, ερωτηθείσα σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων για τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι ο αμερικανικός στρατός μελετά «πολύ δυνατές επιλογές» για το Ιράν.

«Η Κίνα ελπίζει ότι η κυβέρνηση και ο λαός του Ιράν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις σημερινές δυσκολίες και να διατηρήσουν τη σταθερότητα της χώρας», δήλωσε η ίδια, καλώντας «όλες τις πλευρές να εργαστούν πιο σκληρά για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή».