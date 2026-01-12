Οι συστημικές καθορίζουν τις ισορροπίες αγοράς

Η τραπεζική τετράδα έχει πλέον αποκτήσει τέτοιο μέγεθος, που επηρεάζει άμεσα τη συνολική κατεύθυνση του Χρηματιστηρίου. Η συνολική κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανέρχεται στα 44,61 δισ. ευρώ, επίπεδο που μεταφράζεται σε σημαντική βαρύτητα στους δείκτες του, στις ροές των ξένων χαρτοφυλακίων και στη δομή της αγοράς.

Η Eurobank αποτιμάται στα 13,5 δισ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα στα 13,08 δισ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς στα 9,07 δισ. ευρώ και η Alpha Bank στα 8,96 δισ. ευρώ. Οι αποτιμήσεις αυτές συνοδεύονται από τιμές μετοχών που κινούνται σε νέα πολυετή ιστορικά επίπεδα, με τα διαγράμματα να επιβεβαιώνουν τάσεις με ανοδική διάρκεια.

Παράλληλα, οι διεθνείς οίκοι εστιάζουν πλέον σε όγκους εργασιών, προμήθειες και κεφαλαιακή παραγωγή, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τον κύκλο των επιτοκίων. Το κοινό νήμα για το 2026 αφορά τη δυνατότητα διατήρησης κερδών και την ενίσχυση των διανομών προς τους μετόχους.

Η Eurobank, την ώρα που γραφόταν το άρθρο, το πρωί της περασμένης Πέμπτης, λάμβανε τιμές στα 3,719 ευρώ, σε άμεση επαφή με τα υψηλά πολλών ετών στα 3,725 ευρώ. Στο ημερήσιο διάγραμμα, η μετοχή δείχνει να έχει τη διάθεση να ακουμπήσει την άνω πλευρά του ανοδικού καναλιού “Q” στα 3,75 ευρώ, πατώντας έτσι στο κατώφλι της ζώνης των 3,80 με 4 ευρώ. Πάνω από εκεί θα πρέπει να προσθέσουμε το ύψος του καναλιού που δίνει τιμές άνω των 4,10 ευρώ. Η Goldman Sachs, σε πρόσφατη ανάλυσή της, διατηρεί σύσταση ουδέτερη και τιμή-στόχο 3,50 ευρώ, θεωρώντας ότι η τρέχουσα αποτίμηση προσεγγίζει τα όρια των μοντέλων της. Αντίθετα, η Bank of America ανεβάζει τον στόχο στα 4,86 ευρώ, ενώ η J.P. Morgan τοποθετεί την αποτίμηση στα 4,5 ευρώ, με έμφαση στη γεωγραφική διασπορά και στη δυναμική των εσόδων από προμήθειες. Στο μέτωπο των διανομών, η διοίκηση έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο payout προς το 60%, με ποσό που δύναται να ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση απουσίας μεγάλων εξαγορών.

Η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη περάσει σε νέα υψηλά στα 14,30 ευρώ, υπερβαίνοντας το προηγούμενο επίπεδο των 14,045 ευρώ. Το διάγραμμα παρουσιάζει ανοδική ακολουθία με υψηλότερα χαμηλά και σταθερή κλίση, χωρίς ενδείξεις κόπωσης. Οι πρόσφατες διασπάσεις λειτουργούν ως τεχνικές στηρίξεις, στοιχείο που ενισχύει την αντοχή της ανοδικής τάσης και την κίνηση της μετοχής προς το επόμενο επίπεδο των 15 με 15,40 ευρώ. Εδώ η Goldman Sachs δίνει σύσταση “Αγορά” και τιμή-στόχο 15,10 ευρώ, ενώ η J.P. Morgan ανεβάζει τον στόχο στα 16,4 ευρώ. Η Bank of America τοποθετείται πιο συντηρητικά, στα 13,88 ευρώ, νούμερο που έχει πλέον προσπεραστεί. Η κεφαλαιακή άνεση επιτρέπει υψηλές διανομές, με τη διοίκηση να έχει θέσει το payout στο 60%, με ανοιχτό ενδεχόμενο κίνησης προς 65%-70%, ανάλογα με τις εξελίξεις σε εξαγορές. Το ελάχιστο ποσό διανομής προσεγγίζει τα 700 εκατ. ευρώ.

Η Πειραιώς διαπραγματεύεται στο επίπεδο των 7,30 με 7,36 ευρώ, χαμηλότερα από τα υψηλά που είχε γράψει τον Οκτώβριο του 2025 των 7,654 ευρώ. Στο τεχνικό σκέλος, η μετοχή φαίνεται ότι καταστρατηγεί τόσο τη μεσοπρόθεσμη γραμμή τάσης “R” στα 7,24 ευρώ όσο και την οριζόντια περιοχή αντίστασης των 7,30 ευρώ. Η επιβεβαίωση της ανοδικής διάσπασης θα βάλει τα θεμέλια για το επόμενο ανοδικό στάδιο της κίνησης προς τη ζώνη των υψηλών ανάμεσα στα 7,65 με 7,80 ευρώ. Πάνω από εκεί, τα 8 ευρώ θα είναι πλέον παρελθόν. Στις τελευταίες εκθέσεις η Goldman Sachs δίνει τιμή-στόχο 8,00 ευρώ, η Bank of America ανεβάζει τον πήχη στα 8,85 ευρώ και η J.P. Morgan στα 9,4 ευρώ, όλες με σύσταση “Αγορά”. Το payout έχει τοποθετηθεί στο 50%, που αντιστοιχεί σε περίπου 550 εκατ. ευρώ. Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει ήδη επηρεάσει τα κεφάλαια, με τις συνέργειες να αναμένονται στα έσοδα από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και asset management.

Η Alpha Bank έχει περάσει πλέον σε νέα υψηλά στα 3,876 ευρώ, υπερβαίνοντας τα 3,855 ευρώ. Το διάγραμμα δείχνει έντονη ανοδική κλίση, με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα στις διασπάσεις. Τεχνικά, το αμέσως επόμενο επίπεδο αντιπαράθεσης μετά τη διάλυση της καθοδικής γραμμής τάσης “R” στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου ορίζεται στα 4 με 4,20 ευρώ. Η προσέγγιση της Goldman Sachs καταλήγει σε αποτίμηση στα 4,20 ευρώ με σύσταση “Αγορά”, η Bank of America τοποθετεί τον στόχο στα 4,12 ευρώ και η J.P. Morgan επίσης στα 4,2 ευρώ. Το payout έχει τεθεί στο 50%, που αντιστοιχεί σε περίπου 425 εκατ. ευρώ, με πιθανή κίνηση προς το 55%. Οι πρόσφατες εξαγορές και οι πληροφορίες για περαιτέρω επέκταση εκτός Ελλάδας ενισχύουν την επενδυτική ορατότητα. Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

