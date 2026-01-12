Ο-πολιτικός-τυφώνας-«emily-thompson»-σαρώνει-την-Κύπρο-με-ντόμινο-παραιτήσεων:-Έχω-καθαρά-χέρια,-δηλώνει-ο-Χριστουδουλίδης

Ο πολιτικός χρόνος στην Κύπρο μετριέται πλέον σε «Thompson – δευτερόλεπτα». Αυτό που ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη ως ένα αινιγματικό βίντεο από έναν λογαριασμό «φάντασμα» με το όνομα «Emily Thompson», εξελίχθηκε σε έναν πολιτικό τυφώνα που σαρώνει το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, αναγκάζοντας σε άτακτη υποχώρηση τους πιο στενούς συνεργάτες (και συγγενείς) του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.



Η διπλή παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους, Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, και της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά – Χριστοδουλίδη, από την Προεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, δεν είναι απλώς μια εσωτερική ανακατάταξη, αλλά θα μπορούσε να εκληφθεί ως παραδοχή ενός θεσμικού σοκ που αφήνει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας πολιτικά μετέωρο και προσωπικά εκτεθειμένο.

Χριστοδουλίδης: Οποιοσδήποτε ηγέτης, όταν έχει καθαρά χέρια, οφείλει να είναι νηφάλιος

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δηλώνει ότι έχει καθαρά χέρια ενώ προειδοποιεί για κρίση που θα έχει αποτελέσματα, τα οποία θα φανούν στις εκλογές.

«Σε τέτοιες στιγμές κρίσης, γιατί σίγουρα είναι μια στιγμή κρίσης, δεν προσπαθώ να παρουσιάσω διαφορετικά τα πράγματα. Οποιοσδήποτε ηγέτης, όταν έχει καθαρά χέρια, οφείλει να είναι νηφάλιος. Το μήνυμά μου προς τις πολιτικές δυνάμεις, είναι πως πολύ φοβάμαι ότι η αντίδραση σε αυτή την κατάσταση, θα έχει αποτελέσματα που θα τα δούμε όλοι μας. Πολύ φοβάμαι στα αποτελέσματα των εκλογών που έχουμε μπροστά μας σε πολύ λίγους μήνες» είπε.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συμπλήρωσε πως τα κόμματα είναι ο βασικός πυλώνας της δημοκρατίας μας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της συμπολίτευσης τα οποία είναι ελεύθερα να πράξουν ό,τι θέλουν. Προσωπικά ο ίδιος και η κυβέρνηση, είπε «είμαστε υπόλογοι στον κυπριακό λαό και φυσικά δεσμευμένοι στην υλοποίηση όλων όσων έχουμε υποσχεθεί που είναι το προεκλογικό μας πρόγραμμα».

Υπέδειξε ακόμα ότι δεν επιχειρεί να υποβαθμίσει το όλο θέμα. «Για την υπόθεση, θέλω να αναφέρω ότι την προσεγγίζω με απόλυτη σοβαρότητα, ούτε υποτιμώ ούτε υποβαθμίζω το θέμα. Καλώ όλες τις αρμόδιες αρχές του κράτους να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει βοήθεια τόσο από ξένα κράτη όσο και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Για το θέμα υβριδικού πολέμου και τις προειδοποιήσεις, ο Κύπριος Πρόεδρος σημείωσε ότι είχε ενημερώσει η ΕΕ σε ανύποπτο χρόνο. «Με την ανάληψη της προεδρίας (του Συμβουλίου της ΕΕ) είχαμε ενημερωθεί σχετικά για αυτό το θέμα. Είναι θέμα το οποίο χειρίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν παρεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία σε αυτό το έργο».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τοποθετήθηκε για τον Φορέα Στήριξης, μετά και την παραίτηση της συζύγου, αναφέροντας ότι κάνει σκέψεις για πλήρη κατάργηση του.

Πολιτική καταιγίδα

Όλα ξεκίνησαν από έναν λογαριασμό – φάντασμα στο «X» με το όνομα «Emily Thompson». Η ανάρτηση ενός οκτάλεπτου βίντεο, το οποίο περιλάμβανε καταγραφές από κρυφές κάμερες και υποκλαπείσες τηλεδιασκέψεις, λειτούργησε ως πυροκροτητής, των εκρήξεων που σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες.

Can’t even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT’S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο άνθρωπος «σκιά» του Προέδρου Χριστοδουλίδη και μπατζανάκης του, να συνομιλεί με φερόμενους επενδυτές. Οι διάλογοι που διέρρευσαν «έκαιγαν», καθώς υπήρχαν αναφορές για χρηματοδοτήσεις της προεκλογικής εκστρατείας που άγγιζαν το €1 εκατομμύριο, υποσχέσεις για «προσβάσεις» στη κυβέρνηση και μια εικόνα παρασκηνιακών συναλλαγών που δημιουργούσαν εικόνες που δεν τιμούν κανένα ευρωπαϊκό κράτος. Αν και η Προεδρία μίλησε αρχικά για επεξεργασία και μοντάζ, η αυθεντικότητα της παρουσίας του Χ. Χαραλάμπους στις συναντήσεις δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί.

Η «θυσία» του εξ απορρήτων και το «κατηγορώ» της Πρώτης Κυρίας

Η παραίτηση Χαραλάμπους ήρθε ως πράξη «πολιτικής ευθιξίας», όπως ο ίδιος υποστήριξε στην ανάρτησή του, αν και στη Λευκωσία όλοι γνωρίζουν πως ήταν μονόδρομος για να σταματήσει η πολιτική πίεση από συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Στην επιστολή του, ο Χ. Χαραλάμπους έκανε λόγο για «ενορχηστρωμένη δολοφονία χαρακτήρα» και για «παγίδευση από σκοτεινά κέντρα», επιμένοντας πως οι αναφορές στα ποσά ήταν εκτός πλαισίου.

Το «χτύπημα» έγινε διπλό, καθώς η Φιλίππα Καρσερά – Χριστοδουλίδη, σε μια συναισθηματικά φορτισμένη δήλωση, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Η Πρώτη Κυρία, που βρέθηκε στο στόχαστρο των αναρτήσεων της «Emily» για τον τρόπο που ο Φορέας δεχόταν εισφορές από μεγαλοεπιχειρηματίες, μίλησε για «ανελέητο πόλεμο» που σκοπό έχει να πλήξει τον σύζυγό της. «Δεν θα επιτρέψω να χρησιμοποιείται το έργο προσφοράς προς τους φοιτητές ως εργαλείο πολιτικής εξόντωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, κλείνοντας πίσω της την πόρτα ενός θεσμού που η ίδια είχε αναδείξει την επιτυχία του σε προσωπικό της στοίχημα.

«Ομολογία ενοχής» βλέπει η αντιπολίτευση

Οι παραιτήσεις δεν έφεραν την ηρεμία, αλλά το αντίθετο. Το ΑΚΕΛ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, κάνοντας λόγο για «αναγκαστική ομολογία ενοχής», ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Αρχής κατά της Διαφθοράς. «Ο Λόφος του Προεδρικού έχει μετατραπεί σε κέντρο σκιωδών συναλλαγών», δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Από την πλευρά του, ο ΔΗΣΥ κράτησε μια στάση θεσμικής αυστηρότητας, ζητώντας πλήρεις εξηγήσεις για τις χρηματοδοτήσεις της εκστρατείας Χριστοδουλίδη, ενώ τα κόμματα της συγκυβέρνησης (ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ) προσπάθησαν να ρίξουν τους τόνους, κάνοντας λόγο για «ανάγκη προστασίας των θεσμών από υβριδικές απειλές».

Δύσκολη η επόμενη μέρα για Χριστοδουλίδη

Η πολιτική εικόνα που διαμορφώνεται είναι δυσοίωνη για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς έχασε τον πιο έμπιστο συνεργάτη του και τον άνθρωπο που έλεγχε την λειτουργία του Προεδρικού Μεγάρου. Παράλληλα η εμπλοκή του ονόματος της Πρώτης Κυρίας (συζύγου του Νίκου Χρστοδουλίδη) δημιουργεί ένα ρήγμα στην εικόνα της «καθαρής διακυβέρνησης» που διακήρυσσε ο Κύπριος Πρόεδρος.

Όλα αυτά ενώ η Κύπρος βρίσκεται στο μικροσκόπιο διεθνών παρατηρητών, την ώρα που οι έρευνες της Αστυνομίας για την ταυτότητα της «Emily» και τη νομιμότητα των χρημάτων που ακούγεται πως διακινήθηκαν βρίσκονται σε εξέλιξη.