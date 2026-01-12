Πλαστικά Θράκης: Καθαρό προσωρινό μέρισμα 0,0665 ευρώ ανά μετοχή – Από 23/1 η πληρωμή

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025 (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026.

Tην καταβολή καθαρού προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025 0,0665007849 ευρώ ανά μετοχή γνωστοποίησε η Πλαστικά Θράκης, με ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος (cut off date) τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί. Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025 (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026.

Η πληρωμή (καταβολή) του τελικού ως άνω προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025 θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026, και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής προσωρινού μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”.

Υπενθυμίζεται προς τους κ.κ. μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του προσωρινού μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (άρθρο 250 περ. 15 ΑΚ) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι εν προκειμένω μέχρι 31.12.2031) και ότι μετά την ανωτέρω παραγραφή τους τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942.