Προ των πυλών το NBA Europe – Οι αποτιμήσεις του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων

Στη νέα λίγκα που βρίσκεται προ των πυλών, η οποία θα προκύψει από την σύμπραξη των NBA και FIBA και φιλοδοξεί να προσελκύσει νέους επενδυτές, με την διοργανώτρια αρχή του αμερικανικού πρωταθλήματος μπάσκετ να στοχεύει σε αποτιμήσεις ομάδων έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια, αναφέρεται το -.

Την ώρα που το NBA έρχεται ακόμα πιο κοντά στο ευρωπαϊκό κοινό, ετοιμάζοντας την Πέμπτη την διεξαγωγή δύο αγώνων κανονικής περιόδου σε Λονδίνο και Βερολίνο, μεταξύ των Μέμφις Γκρίζλις και Ορλάντο Μάτζικ, οι διεργασίες ώστε μία από τις δύο πόλεις να φιλοξενήσει μία ομάδα σε μία νέα διοργάνωση που θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από την ερχόμενη χρονιά βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο επίπεδο, όπως επισημαίνει το -, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Το NBA αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για το σχεδιαζόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε επενδυτές τις επόμενες ημέρες, όπου ανάμεσά τους θα είναι οι οικονομικές προβλέψεις του, όπως ανέφεραν οι πηγές. Τo project θα περιλαμβάνει 12 franchise και τέσσερις επιπλέον ομάδες που θα προκριθούν στη διοργάνωση χωρίς να κατέχουν μετοχές, ενώ το NBA θα διατηρήσει μερίδιο 50% στο νέο πρωτάθλημα. Η FIBA, η παγκόσμια ομοσπονδία μπάσκετ, θα έχει μερίδιο στο νέο πρωτάθλημα, μαζί με τους ιδιοκτήτες των ομάδων, όπως ανέφεραν οι πηγές.

Το NBA θα πραγματοποιήσει επίσης μια ιδιωτική διάσκεψη στο Λονδίνο για να συναντήσει πιθανούς χορηγούς, συνεργάτες μέσων ενημέρωσης και επενδυτές στα μέσα Ιανουαρίου, όπως αναφέρει το -. Όπως έχει αναφερθεί το NBA αναζητά προσφορές της τάξης των 500 εκατομμυρίων έως 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για να ενταχθεί μία ομάδα στο πρωτάθλημα.

Οι υπάρχοντες ιδιοκτήτες του NBA έχουν επίσης εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά μεριδίων σε ευρωπαϊκές ομάδες και το πρωτάθλημα, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές. Οι κανόνες του NBA απαγορεύουν επί του παρόντος την ιδιοκτησία περισσότερων από μίας ομάδας.

«Ρίχνουμε ένα πολύ, πολύ ευρύ δίχτυ αυτή τη στιγμή και ουσιαστικά λέμε σε όποιον ενδιαφέρεται, ελάτε να δείτε τους τραπεζίτες μας», δήλωσε ο Σίλβερ τον Δεκέμβριο. «Εξηγήστε μας γιατί ενδιαφέρεστε, πώς βλέπετε την ευκαιρία, ποιους πόρους θα διαθέτατε για το άνοιγμα μιας ομάδας».

Τον Μάρτιο του περασμένου έτους, ο Σίλβερ δήλωσε ότι εξετάζει ένα μοντέλο στο οποίο οι ιδιοκτήτες του NBA θα μπορούσαν να συμμετέχουν ως συλλογικοί ιδιοκτήτες στο νέο πρωτάθλημα, αλλά όχι ως ιδιοκτήτες μεμονωμένων συλλόγων.

Οι όμιλοι που έχει προσλάβει το NBA για να τους συμβουλεύσουν επάνω στα τρέχοντα σχέδιά τους, είναι η JPMorgan Chase και ο Όμιλος Raine.

Στροφή στην Ευρώπη

Οι υψηλές αποτιμήσεις θα μπορούσαν να κατατάξουν τις ομάδες ανάμεσα στα πιο ακριβά αθλητικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη, τις οποίες θα ξεπερνούν μόνο περίπου δύο δωδεκάδες ποδοσφαιρικών συλλόγων και ομάδες της Formula 1, παρόλο που το μπάσκετ έχει πολύ μικρότερο κοινό από αυτά τα αθλήματα στην ήπειρο, όπως επισημαίνει το -. Το ισχυρό brand του NBA και η υπάρχουσα υποδομή της Ευρώπης θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός δημοφιλούς πρωταθλήματος με έδρα τις μεγάλες πόλεις του, όπως υποστηρίζουν οι αμερικανοί διοργανωτές.

Το NBA μπορεί να μην απαιτεί από τους επενδυτές να δεσμεύσουν μεγάλα ποσά σε μετρητά προκαταβολικά και το πρωτάθλημα εξετάζει το ενδεχόμενο να τους επιτρέψει να αγοράσουν μετοχές για αρκετά χρόνια, ανέφεραν οι πηγές. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί και οι επιλογές χρηματοδότησης και ιδιοκτησίας για πιθανές ομάδες παραμένουν υπό συζήτηση, όπως τονίζει το -.

Τα αμερικανικά πρωταθλήματα στρέφονται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη, με τις ανεπτυγμένες αθλητικές υποδομές της και τον πλούσιο πληθυσμό της, για ανάπτυξη. Το National Football League (NFL) το 2025 διοργάνωσε στην Ευρώπη έξι αγώνες, αριθμός ρεκόρ.

Η είσοδος στην Ευρώπη έχει γίνει ένας από τους κύριους στόχους του Σίλβερ κατά τη διάρκεια της θητείας του. Διοργανώθηκε τουλάχιστον ένας αγώνας κανονικής σεζόν στο Παρίσι σε καθεμία από τις τρεις τελευταίες σεζόν, ενώ τον Μάρτιο του περασμένου έτους, ο Σίλβερ έδωσε συνέντευξη Τύπου με τον Ανδρέα Ζαγκλή, τον γενικό γραμματέα της FIBA, όπου σκιαγράφησαν το όραμά τους για ένα νέο πρωτάθλημα.

Το NBA έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις σε αρχικό στάδιο με διάφορους ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Σίτι, σχετικά με πιθανές επενδύσεις, ανέφερε νωρίτερα το -. Άλλοι σύλλογοι, όπως η Μπάγερν Μονάχου, έχουν ήδη ομάδες μπάσκετ.

Το μπάσκετ είναι δημοφιλές στην Ευρώπη, ειδικά στην Ελλάδα, την Ισπανία και τα Βαλκάνια, όπως σημειώνει το -. Οι ευρωπαίοι παίκτες γεμίζουν ολοένα και περισσότερο τα ρόστερ των ομάδων, με φέτος να ξεπερνούν τους 71 (περίπου ένας στους έξι παίκτες), συμπεριλαμβανομένου του τρεις φορές Πολυτιμότερου Παίκτη Νίκολα Γιόκιτς, του δύο φορές MVP Γιάννη Αντετοκούνμπο και του All-Star Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Ένα πιθανό εμπόδιο είναι η EuroLeague, η ομάδα των 20 ομάδων της ηπείρου που είναι το υψηλότερο επίπεδο πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο μετά το NBA. Η πανευρωπαϊκή διοργάνωση περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες μάρκες μπάσκετ της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

Εννέα από τους 13 μόνιμους συλλόγους της EuroLeague έχουν επεκτείνει τις άδειές τους για δέκα χρόνια ξεκινώντας από την επόμενη σεζόν. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Φενερμπαχτσέ και η LDLC ASVEL Villeurbanne, ιδιοκτησίας του πόιντ γκαρντ του Hall of Fame του NBA, Τόνι Πάρκερ, δεν το έχουν κάνει ακόμη.