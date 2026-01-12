Πότε συμφέρει να χαμηλώνετε – και πότε όχι – τη θέρμανση

Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα τις κρύες μέρες είναι αν πρέπει να χαμηλώνουμε τη θέρμανση όταν λείπουμε ή όταν κοιμόμαστε.

Η απάντηση δεν είναι πάντα προφανής. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις, το συνεχές άνοιγμα και κλείσιμο μπορεί τελικά να κοστίζει περισσότερο από μια σταθερή λειτουργία.

Πότε έχει νόημα να χαμηλώνετε τη θέρμανση

Η μείωση της θερμοκρασίας συμφέρει όταν:

το σπίτι θα μείνει άδειο για πολλές ώρες

η πτώση είναι μικρή και όχι απότομη

γνωρίζετε ότι το σπίτι κρατά σχετικά τη θερμότητα

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η θέρμανση δεν χρειάζεται να δουλεύει στο ίδιο επίπεδο.

Πότε δεν συμφέρει

Δεν συμφέρει να χαμηλώνετε τη θέρμανση όταν:

λείπετε για λίγο και επιστρέφετε σύντομα

το σπίτι κρυώνει πολύ γρήγορα

απαιτείται μεγάλη ενέργεια για να ξαναζεσταθεί

Τότε, το σύστημα καταναλώνει περισσότερο για να επανέλθει, απ’ όσο θα κατανάλωνε αν διατηρούσε μια χαμηλή αλλά σταθερή θερμοκρασία.

Το λάθος με τη νύχτα

Πολλοί κατεβάζουν υπερβολικά τη θέρμανση το βράδυ. Αν το σπίτι παγώσει εντελώς, το πρωί χρειάζεται έντονη λειτουργία για να επανέλθει σε άνετα επίπεδα.

Αυτό συχνά ακυρώνει την όποια εξοικονόμηση. Η ήπια μείωση είναι συνήθως πιο αποδοτική από το πλήρες «κλείσιμο».

Γιατί κάθε σπίτι είναι διαφορετικό

Η απόδοση εξαρτάται από:

τη μόνωση

τον προσανατολισμό

το μέγεθος του χώρου

το είδος της θέρμανσης

Γι’ αυτό δεν υπάρχει μία σωστή απάντηση για όλους. Υπάρχει όμως ένα κοινό λάθος: οι μεγάλες αυξομειώσεις.

Τι δείχνει η εμπειρία

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια σταθερή, ελαφρώς χαμηλότερη θερμοκρασία είναι πιο οικονομική από τις απότομες εναλλαγές. Το σύστημα δουλεύει πιο ομαλά και το σπίτι παραμένει πιο άνετο.

Το ερώτημα δεν είναι αν πρέπει να χαμηλώνετε τη θέρμανση, αλλά πόσο και πότε. Οι μικρές, στοχευμένες αλλαγές βοηθούν. Οι μεγάλες αυξομειώσεις συνήθως όχι.