Πώς-προχωρά-η-αναδιάρθρωση-δικτύου-της-gap

Τι έδειξαν οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της Κάκτος Σύμβουλοι ΑΕ που αναπτύσσει το σήμα GAP στην ελληνική αγορά.

Στη σταθεροποίηση των δραστηριοτήτων της καθώς και στη συνέχιση του εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων της, με στόχο τον περιορισμό του κόστους και τη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, επικεντρώνεται η εταιρεία Κάκτος Σύμβουλοι ΑΕ, γνωστή για την ανάπτυξη του brand GAP στην ελληνική αγορά.

Όπως δε προκύπτει από τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που βρίσκεται σε καθεστώς εξυγίανσης από το 2022, το 2024 ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά.

Ειδικότερα, οι καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 7,5% στα επίπεδα των 11,48 εκατ. ευρώ, ενώ η τελική γραμμή του ισολογισμού έδειξε ζημιές ύψους 1,045 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,149 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023. Η δε καθαρή θέση παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος και το 2024, στα 17,54 εκατ. ευρώ.

Ο εξορθολογισμός του δικτύου

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, τον Φεβρουάριο του 2024 έκλεισε το GAP store in store στα πολυκαταστήματα Attica Tsimiski στη Θεσσαλονίκη, ενώ τον Ιούλιο ακολούθησε η μετεγκατάσταση του καταστήματος GAP από τη Θέρμη σε μεγαλύτερο χώρο εντός του Mediterranean Cosmos, όπου πλέον διατίθεται το σύνολο των συλλογών. Ταυτόχρονα, από τα τέλη Αυγούστου το GAP store in store στο Attica Citylink της Πανεπιστημίου περιορίστηκε αποκλειστικά στις παιδικές και βρεφικές συλλογές.

Στο ίδιο πλαίσιο αναδιάρθρωσης εντάσσεται και το κλείσιμο του καταστήματος GAP στην Κηφισιά, στις 31 Ιανουαρίου 2025. Από τον Μάιο του 2025 ξεκίνησε συνεργασία με τα πολυκαταστήματα NOTOS για τη λειτουργία store in store στην Τσιμισκή Θεσσαλονίκης, με έμφαση στις παιδικές και βρεφικές συλλογές, ενώ στις 31 Οκτωβρίου 2025 διέκοψε τη λειτουργία του το GAP store in store στο Attica Citylink της Αθήνας.

Οι καταβολές τόκων

Κατά τη διάρκεια του 2024, η εταιρεία προχώρησε σε καταβολές τόκων ομολογιακού δανείου προς την Alpha Bank συνολικού ύψους 253.213 ευρώ.

Ταυτόχρονα, έως την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία προχώρησε σε πληρωμές τόκων ύψους 531.733 ευρώ και σε αποπληρωμή κεφαλαίου 65.596 ευρώ προς την Alpha Bank, ενώ εξόφλησε και τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 849.222 ευρώ. Παράλληλα, προχώρησε σε διακανονισμό ασφαλιστικών οφειλών 179.323 ευρώ.