Σάντσεθ-σε-Μητσοτάκη:-Η-Ελλάδα-από-την-κρίση-του-ευρώ-έφτασε-στην-προεδρία-του-eurogroup

Με την επισήμανση ότι η Ελλάδα από την κρίση έφτασε στην προεδρία του Eurogroup υποδέχθηκε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ τον Ελληνα ομόλογό του, Κυριάκο Μητσοτάκη στη Μαδρίτη. Ο κ.Σάντσεθ μάλιστα, αναφέρθηκε και στη στήριξη από την πλευρά της Ισπανίας για να προεδρεύει η Ελλάδα. Oι χώρες του νότου πριν από 15 χρόνια εμφανίζοντας ως οι μεγάλοι ασθενείς, αυτή η εποχή έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί, είπε από την πλευρά του ο κ.Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η αξιοπιστία των χωρών του Νότου πλέον είναι εξαιρετικά αυξημένη ενώ Ελλάδα και Ισπανία επιδιώκουν έναν πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Μετά τη συνάντησή τους, στην οποία τέθηκαν επί τάπητος τόσο οι διμερείς σχέσεις και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής τους, όσο και τα ανοιχτά μέτωπα διεθνώς, οι δύο άνδρας έκαναν δηλώσεις από κοινού. Σημειώνεται ότι η σημερινή επίσκεψη του κ.Μητσοτάκη στη Μαδρίτη είναι η πρώτη Ελληνα πρωθυπουργού, μετά από 13 χρόνια.

Δείτε τις δηλώσεις των δύο πρωθυπουργών:

Η παρουσία μου εδώ εκπέμπει το μήνυμα να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι κοινές μας αντιλήψεις, είπε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η συγκυρία είναι αυτή της διεθνούς αβεβαιότητας και η συνάντησή τους είχε μια μεγάλη ατζέντα. «Μιλήσαμε την Ουκρανία, παραμένουμε όλοι προσηλωμένοι στην ειρήνη, μιλήσαμε για τη Μέση Ανατολή, θεωρούμε τον αφοπλισμό της Χαμάς προϋπόθεση για ανοικοδόμηση της Γάζας, η Ελλάδα όπως και η Ισπανία είναι έτοιμη να δώσει το παρών για την επόμενη μέρα», είπε μεταξύ άλλων. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να κινηθεί με ρεαλισμό για την βενεζουέλα, η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται με τους συμμάχους της. Μιλήσαμε για την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας, Ελλάδας και Ισπανίας, μετά από μια περίοδ κρίσεων. Υπάρχουν πολλά περιθώρια για την ενίσχυση του διμερούς μας εμπορίου. Υπάρχουν ευκαιρίες για νέες δράσεις. Για τη Γροιλανδία, ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι η ΕΕ θα είναι απολύτως ενωμένη στο ζήτημα αυτό και ότι τελικά θα πρυτανεύσει η λογική.

Στο ίδιο ερώτημα ο κ.Σάντσεθ είπε ότι είναι στην ίδια γραμμή με τον κ.Μητσοτάκη και θύμισε κοινή δήλωση ευρωπαϊκών χωρών, είμαστε, είπε ευρωατλαντιστές, η συλλογική ειρήνη και ασφάλεια δεν είναι κάτι αμφίσημο ανάμεσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Στην ερώτηση (από την Ελ Παϊς) αν ο Τραμπ αποτελεί γενικότερη απειλή, όχι μόνο για την Γροιλανδία, ο κ.Σάντσεθ είπε ότι η σχέση της ισπανικής κυβέρνησης με την αμερικανική, έχουμε στρατεύματα ανεπτυγμένα απέναντι στις ορέξεις του Πούτιν, στη συμμαχία των προθύμων συζητήσαμε πώς θα βοηθήσουμε την Ουκρανία που υπέστη την εισβολή. Αυτή η σχέση δεν θα πρέπει να επιδέχεται ανισότητες. Μιλάμε για Δημοκρατία, διεθνές δίκαιο και διεθνές δίκαιο, ειρηνική επίλυση των προβλημάτων. Το θέλημα της βούλησης του Πούτιν να προσαρτήσει ένα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας, δεν θα δεχθούμε υποτέλεια. Παρά τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ υπάρχουν πολλά περισσότερα που μας ενώνουν. Για τη Βενεζουέλα είχα την ευκαιρία να μιλήσω με την προσωρινή πρόεδρο, υπάρχει η ανάγκη να απελευθερωθούν πολιτικοί κρατούμενοι.

Στην συμφωνία Mercosur αναφέρθηκε στην αρχή των δηλώσεών του ο Πέδρο Σάντσεθ, επισημαίνοντας την οικονομική σημασία της. Η Ελλάδα και η Ισπανία έχουμε καλές σχέσεις και καλά οικονομικά δεδομένα. Η Ελλάδα πέρασε από την κρίση του ευρώ, να προεδρεύει σήμερα στο eurogroup.

Όπως είπε, «στην περίπτωση της Ισπανίας και στην Ελλάδα, μιλάμε για την ανάπτυξη των χωρών μας, που συμβαίνει σχεδόν παράλληλα, αντιμετωπίζουμε και το εξωτερικό μας χρέος, αποτελούμε παράδειγμα καλής αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Για τον δυναμισμό και την πρόοδο που μπορεί να συμμεριστεί όλη η Ευρώπη, η Ισπανία και η Ελλάδα θεωρούμε ότι το κοινό κεκτημένο, η κοινή ασφάλεια, η διαχείριση των οικονομικών, η πολιτική για τον άνθρακα και η αγροτική πολιτική είναι πολύ σημαντικά, όπως και στα θέματα μετανάστευσης και κλιματικής αλλαγής, αλλά και για την ειρήνη στην Ουκρανία, μοιραζόμαστε κοινές προοπτικές». Είμαστε, συνέχισε, τα νότια σύνορα της Ενωσης και διαθέτουμε αμυντικό σχεδιασμό και για τη μετανάστευση, θέλουμε ένα συνεκτικό μεταναστευτικό πλαίσιο.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στην παρουσία των Ελλήνων πυροσβεστών το περασμένο καλοκαίρι στις μεγάλες φωτιές στην Ισπανία. «Εκπέμπουμε ελπίδα για τις κοινωνίες μας», κατέληξε.

«Υπάρχει πολλή δουλειά που κάνουμε αυτή τη στιγμή, συμπίπτουμε σε ό,τι αφορά τη διμερή συνεργασία μεταξύ Ισπανίας και Ελλάδας», σημείωσε ο Πέδρο Σάντσεθ.