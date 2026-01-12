Στήριξη-του-διοικητή-της-Τράπεζας-της-Γαλλίας-στον-Τζέρομ-Πάουελ-της-fed:-«Υπόδειγμα-ακεραιότητας»

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό εξέφρασε σήμερα την υποστήριξή του στον πρόεδρο της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (FED) Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η ανεξαρτησία δέχεται σκληρή επίθεση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Σε σχέση με τη FED, και είδατε τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, θέλω να επαναλάβω δυνατά και ξεκάθαρα την πλήρη αλληλεγγύη μου και τον θαυμασμό μου για τον Τζέι Πάουελ, υπόδειγμα ακεραιότητας και δέσμευσης στο δημόσιο συμφέρον», δήλωσε ο Βιλερουά ντε Γκαλό κατά τη διάρκεια των ευχών που απηύθυνε για τη νέα χρονιά.

