Στα-δικαστήρια-η-μάχη-για-τη-warner-bros:-Η-paramount-μηνύει-την-συμφωνία-82,7-δισ.-με-το-netflix

Σε νέα φάση περνά η μάχη για τον έλεγχο της Warner Bros Discovery, καθώς η Paramount προχώρησε τη Δευτέρα σε αγωγή κατά του ομίλου, αμφισβητώντας ανοιχτά τη συμφωνία ύψους 82,7 δισ. δολαρίων που έχει συνάψει με το Netflix. Η κίνηση αυτή εντείνει τη σύγκρουση μεταξύ των δύο «μνηστήρων» ενός από τα πιο εμβληματικά στούντιο του Χόλιγουντ.

Η Paramount, υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον, δεν περιορίζεται στη δικαστική οδό. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προτείνει νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros, επιχειρώντας να μεταπείσει τους μετόχους και να αναδείξει ως πιο ελκυστική τη δική της πρόταση εξαγοράς, η οποία ανέρχεται στα 108,7 δισ. δολάρια και προβλέπει εξ ολοκλήρου καταβολή μετρητών.

Δύο προσφορές, δύο διαφορετικά μοντέλα

Η Warner Bros αποτελεί στρατηγικό «τρόπαιο», καθώς διαθέτει ιστορικά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο, αλλά και μια εξαιρετικά πολύτιμη βιβλιοθήκη περιεχομένου, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σύμπαν του «Harry Potter» και τους ήρωες της DC Comics.

Η πρόταση της Paramount προβλέπει εξαγορά ολόκληρου του ομίλου έναντι 30 δολαρίων ανά μετοχή, ενώ το Netflix έχει καταθέσει πρόταση 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, συνδυάζοντας μετρητά και μετοχές, και περιορίζοντας τη συμφωνία στα στούντιο και τις δραστηριότητες streaming. Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros απέρριψε την τελευταία πρόταση της Paramount και κάλεσε τους μετόχους να στηρίξουν τη συμφωνία με το Netflix.

Παρέμβαση στο καταστατικό και πίεση στους μετόχους

Σε επιστολή προς τους επενδυτές, η Paramount γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να εισηγηθεί τροποποίηση του καταστατικού της Warner Bros, ώστε οποιαδήποτε απόσχιση της καλωδιακής τηλεοπτικής δραστηριότητας να απαιτεί έγκριση των μετόχων. Το ζήτημα αυτό θεωρείται κομβικό, καθώς ο διαχωρισμός της καλωδιακής τηλεόρασης αποτελεί βασικό σκέλος της συμφωνίας με το Netflix.

Η Paramount υποστηρίζει ότι η προσφορά της είναι όχι μόνο υψηλότερη, αλλά και ευκολότερα υλοποιήσιμη από ρυθμιστικής πλευράς, σε αντίθεση με τη συμφωνία Netflix–Warner Bros, η οποία εμπεριέχει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα.

Σκεπτικισμός στην αγορά και πίεση για αύξηση τιμήματος

Αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τη σημασία της δικαστικής προσφυγής. «Αν η Paramount θέλει πραγματικά τη Warner Bros, η λύση είναι απλή: να ανεβάσει την προσφορά. Τα δικαστήρια χρειάζονται χρόνο, αλλά τα χρήματα μιλούν άμεσα», σχολίασε ο Κρεγκ Χούμπερ της Huber Research Partners.

Παρά την κλιμάκωση, η Paramount δεν έχει αυξήσει μέχρι στιγμής το τίμημα. Η εταιρεία έχει πάντως τονίσει ότι η αξία της καλωδιακής δραστηριότητας της Warner Bros είναι ουσιαστικά μηδενική, επιχείρημα που επανέλαβε και μετά την απόρριψη της πρότασής της.

Η Warner Bros έχει προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενη υπαναχώρηση από τη συμφωνία με το Netflix θα συνεπαγόταν αποζημίωση ύψους 2,8 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο συνολικών εξόδων 4,7 δισ. για την ακύρωση της συναλλαγής.

Η αναθεωρημένη πρόταση της Paramount περιλαμβάνει 40 δισ. δολάρια σε ίδια κεφάλαια, με προσωπική εγγύηση του Λάρι Έλισον, συνιδρυτή της Oracle και πατέρα του Ντέιβιντ Έλισον, καθώς και 54 δισ. δολάρια σε δανεισμό.

Στο επίκεντρο η διαφάνεια

Με την αγωγή που κατέθεσε στο Δικαστήριο Chancery του Ντέλαγουερ, η Paramount ζητά να υποχρεωθεί η Warner Bros να δημοσιοποιήσει τις οικονομικές αναλύσεις στις οποίες βασίστηκε το διοικητικό της συμβούλιο για να στηρίξει τη συμφωνία με το Netflix. Όπως υποστηρίζει, οι πληροφορίες αυτές είναι κρίσιμες για τους μετόχους που καλούνται να αποφασίσουν αν θα ανταποκριθούν στη δημόσια πρόταση εξαγοράς της Paramount, η οποία λήγει –με δυνατότητα παράτασης– στις 21 Ιανουαρίου.

«Ο χρόνος πιέζει», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δικόγραφο, τονίζοντας ότι η απόφαση για πιθανή παράταση της προσφοράς θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των μετοχών που θα προσφερθούν.

Στο χρηματιστήριο, η μετοχή της Warner Bros υποχώρησε κατά 1,5%, ενώ Netflix και Paramount κατέγραψαν μικρά κέρδη.

Με πληροφορίες από Reuters