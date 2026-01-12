Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές – Νέο ρεκόρ στη Νότια Κορέα

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έκλεισε σε ιστορικό υψηλό σήμερα, Δευτέρα (12/1), καθώς οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν ως επί το πλείστον ανοδικά, με τους επενδυτές να σταθμίζουν το ενδεχόμενο παρέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 0,84% στις 4.624,79 μονάδες, ενώ ο Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,2% στις 949,81 μονάδες.

Οι μετοχές της Hyundai Glovis εκτινάχθηκαν έως και 7%, αφού αναλυτές αύξησαν την τιμή-στόχο τους για τη νοτιοκορεατική εταιρεία logistics.

Συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών

S&P/ASX 200: 8.759,40 (+0,48%)

Hang Seng: 26.545,81 (+1,20%)

KOSPI: 4.624,79 (+0,84%)

Nikkei 225: 51.939,89 (+1,61%)

NIFTY 50: 25.663,60 (-0,08%)

Shanghai Composite: 4.165,287 (+1,09%)

Η Boston Dynamics, κατασκευάστρια ρομπότ στην οποία η Hyundai Glovis κατέχει ποσοστό 80%, ανακοίνωσε την περασμένη σήμερα συνεργασία με τη Google DeepMind για την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης σε ανθρωποειδή ρομπότ.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,48% στις 8.759,4 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,93%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κέρδισε 0,56%.

Στην Ινδία, ο Nifty 50 υποχώρησε κατά 0,68% και ο δείκτης BSE Sensex έχασε 0,59%. Οι μετοχές της Reliance Industries σημείωσαν πτώση 1,38%, αφού ο ινδικός όμιλος ανέστειλε τα σχέδιά του για εγχώρια παραγωγή κυψελών μπαταριών ιόντων λιθίου, λόγω αποτυχίας εξασφάλισης κινεζικής τεχνολογίας, σύμφωνα με το -.

Σενάρια εκλογών στην Ιαπωνία

Οι ιαπωνικές αγορές παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας. Την Κυριακή, ο Χιροφούμι Γιοσιμούρα, εταίρος στον κυβερνητικό συνασπισμό της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι ενδέχεται να προκηρυχθούν πρόωρες γενικές εκλογές. Τα σχόλιά του ακολούθησαν δημοσιεύματα ιαπωνικών μέσων που ανέφεραν ότι η Τακαΐτσι εξετάζει αιφνιδιαστικές εκλογές τον Φεβρουάριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ιαπωνικό γεν υποχώρησε απότομα τη Δευτέρα, φτάνοντας σε χαμηλό ενός έτους στις 158,19 μονάδες ανά δολάριο ΗΠΑ.

Το βλέμμα στο πετρέλαιο ελέω Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς το Ιράν εισήλθε στην τρίτη εβδομάδα διαδηλώσεων, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 500 ανθρώπων, σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει επιλογές για παρέμβαση στο Ιράν, σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα της Κυριακή (11/1).

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent άλλαξαν πορεία και υποχώρησαν στα 63,05 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 0,49% στα 58,83 δολάρια το βαρέλι, στις 10 π.μ. ώρα Σιγκαπούρης (9 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, Κυριακή).

Οι τιμές spot του χρυσού αυξήθηκαν πάνω από 1,6%, αγγίζοντας ιστορικό υψηλό στα 4.581,29 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν, μετά το άνοιγμα ποινικής έρευνας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, μια κίνηση που θεωρείται κλιμάκωση της πίεσης που ασκεί ο Τραμπ στην κεντρική τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι ην Παρασκευή στη Wall Street, ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,65% στις 6.966,28 μονάδες, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό κλεισίματος και ενδοσυνεδριακό ρεκόρ.

Ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,81% στις 23.671,35 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average πρόσθεσε 237,96 μονάδες ή 0,48%, κλείνοντας στις 49.504,07 μονάδες — επίσης σε νέο ιστορικό υψηλό.