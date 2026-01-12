Συνελήφθη-άνδρας-για-τον-βανδαλισμό-της-βουλγαρικής-πρεσβείας-στα-Σκόπια

Η αστυνομία των Σκοπίων ανακοίνωσε την Δευτέρα πως συνέλαβε έναν 54χρονο άνδρα, ως υπεύθυνο για την καταστροφή, του τζαμιού της κεντρικής εισόδου της πρεσβείας της Βουλγαρίας στη Βόρεια Μακεδονία.

Xθες το απόγευμα, ένας άνδρας (όπως φαίνεται από τις κάμερες της πρεσβείας της Βουλγαρίας στα Σκόπια) προσέγγισε το κτήριο της βουλγαρικής πρεσβείας, έσπασε με τη γροθιά του το τζάμι της κεντρικής εισόδου και αμέσως ετράπη σε φυγή.

Το περιστατικό προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας, το οποίο εκτίμησε ότι οφείλεται «στη συστηματική έλλειψη αντίδρασης των αρμόδιων θεσμικών οργάνων της Βόρειας Μακεδονίας σε προηγούμενες επιθέσεις και πράξεις βανδαλισμού εναντίον εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τη Βουλγαρία και τη βουλγαρική κοινότητα».

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες επιθέσεις είχαν σημειωθεί το 2022 σε πολιτιστικούς συλλόγους της βουλγαρικής μειονότητας στις πόλεις Μπίτολα (Μοναστήρι) και Οχρίδα της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Τίμτσο Μουτσούνσκι καταδίκασε σήμερα, από τη μεριά του, τον βανδαλισμό της πρεσβείας της Βουλγαρίας στα Σκόπια, κάνοντας όμως λόγο για μεμονωμένο περιστατικό.

«Καταδικάζουμε οποιεσδήποτε τέτοιες ενέργειες. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Προκλήθηκαν κάποιες υλικές ζημιές, οι οποίες δεν είναι μεγάλης κλίμακας. Ανεξάρτητα από αυτό, καταδικάζουμε απερίφραστα το περιστατικό» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

Τεταμένες σχέσεις και ευρωπαϊκό αδιέξοδο

Οι σχέσεις μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας παραμένουν τεταμένες τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των αντιρρήσεων της Σόφιας σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Βουλγαρία είχε μπλοκάρει τη διαδικασία, ωστόσο το καλοκαίρι του 2022 οι τότε κυβερνήσεις των δύο χωρών αποδέχθηκαν συμβιβαστική πρόταση της ΕΕ, η οποία προέβλεπε την άρση του βουλγαρικού «βέτο», υπό την προϋπόθεση ότι η Βόρεια Μακεδονία θα τροποποιούσε το Σύνταγμά της ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα.

Ωστόσο, η προηγούμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση των Σκοπίων δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων στη Βουλή, λόγω της αντίθεσης του δεξιού κόμματος VMRO-DPMNE, το οποίο σήμερα βρίσκεται στην εξουσία υπό τον πρωθυπουργό Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Διαφωνίες με ιστορικό βάθος

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι η κυβέρνησή του δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη πρόταση και δεν πρόκειται να συναινέσει σε συνταγματική τροποποίηση. Τόσο οι Βρυξέλλες όσο και η Σόφια έχουν ξεκαθαρίσει ότι η Βόρεια Μακεδονία θα μπορέσει να ανοίξει τα κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ μόνο μετά την αλλαγή του Συντάγματος.

Οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαφωνούν σε ζητήματα ιστορικής, εθνικής και γλωσσικής φύσης, με τη Βουλγαρία να υποστηρίζει ότι η γλώσσα και η εθνική ταυτότητα της Βόρειας Μακεδονίας έχουν βουλγαρικές ρίζες και διαμορφώθηκαν μετά το 1945, όταν η περιοχή ενσωματώθηκε στη Γιουγκοσλαβία, ενώ τα Σκόπια επιμένουν ότι πρόκειται για διακριτή γλώσσα και ταυτότητα με ιστορικό βάθος αιώνων.