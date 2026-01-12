Τεχνική ανάλυση μετοχής: METLEN

Η μετοχή της METLEN βρίσκεται σε φάση σταθεροποίησης εντός ευρέος εύρους, μετά από έντονη μεταβλητότητα τους προηγούμενους μήνες. Η τεχνική εικόνα, όπως αποτυπώνεται στο ημερήσιο γράφημα, δεν υποδηλώνει επί του παρόντος σαφή κατεύθυνση τάσης, αλλά περισσότερο μια διαδικασία αποτίμησης νέων ισορροπιών από την αγορά.

Μακροπρόθεσμη εικόνα

Σε ορίζοντα 12 μηνών, η μετοχή έχει καταγράψει σημαντική άνοδο, ωστόσο η απομάκρυνση από τα υψηλά έτους συνοδεύτηκε από αυξημένες διορθωτικές κινήσεις. Παρά τη διόρθωση, η μακροπρόθεσμη δομή δεν έχει πλήρως διαταραχθεί, καθώς δεν έχουν παραβιαστεί κρίσιμα ιστορικά επίπεδα στήριξης.

Μεσοπρόθεσμη τεχνική συμπεριφορά

Σε ημερήσιο επίπεδο, η τιμή κινείται κάτω από καθοδική γραμμή τάσης που ξεκινά από τα πρόσφατα υψηλά, στοιχείο που περιορίζει προς το παρόν κάθε προσπάθεια ουσιαστικής ανοδικής αντίδρασης. Οι τεχνικοί δείκτες ορμής κινούνται σε ουδέτερες ζώνες, γεγονός που επιβεβαιώνει την απουσία ισχυρού trend.

Ο όγκος συναλλαγών παραμένει μέτριος, χωρίς ενδείξεις έντονης συσσώρευσης ή διανομής, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο της πλάγιας κίνησης.

Επίπεδα στήριξης

Η πλησιέστερη ζώνη στήριξης εντοπίζεται στην περιοχή 41,10–41,80 ευρώ, η οποία έχει επανειλημμένα λειτουργήσει ως σημείο απορρόφησης πιέσεων. Χαμηλότερα, το επίπεδο των 40,70 ευρώ αποτελεί κομβικό σημείο, καθώς ταυτίζεται με χαμηλά 52 εβδομάδων και ενδεχόμενη απώλειά του θα επιβάρυνε αισθητά τη βραχυπρόθεσμη εικόνα. Ακολουθούν τα επίπεδα των 39,50–39,80 ευρώ, όπου εντοπίζεται ισχυρή τεχνική στήριξη, και των 37,00 ευρώ, που συνιστούν κρίσιμο όριο για τη μακροπρόθεσμη τάση.

Επίπεδα αντίστασης και στόχοι

Ανοδικά, πρώτη σημαντική αντίσταση εντοπίζεται στην περιοχή των 45,00–45,50 ευρώ, όπου συμπίπτουν προηγούμενα τοπικά υψηλά και η καθοδική γραμμή τάσης. Περαιτέρω βελτίωση της τεχνικής εικόνας προϋποθέτει κατοχύρωση της ζώνης 48,90–49,10 ευρώ, η οποία λειτουργεί ως μεσοπρόθεσμο φίλτρο αλλαγής τάσης. Υψηλότερα, τα επίπεδα των 50,90 ευρώ και της ζώνης 52,00–53,20 ευρώ αποτελούν διαδοχικούς στόχους σε περίπτωση ουσιαστικής ανοδικής διάσπασης, με τελικό ορόσημο τα υψηλά έτους.

Σενάρια εξέλιξης

Στο ανοδικό σενάριο, η σταθερή υπέρβαση των 45,50 ευρώ με αυξημένους όγκους θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταδιακή επαναπροσέγγιση των 49 και εν συνεχεία των 51–53 ευρώ.

Στο ουδέτερο σενάριο, η μετοχή αναμένεται να συνεχίσει να κινείται εντός του εύρους 41–49 ευρώ, με εναλλαγές αγοραστών και πωλητών χωρίς σαφή κατεύθυνση.

Στο καθοδικό σενάριο, απώλεια των 40,70 ευρώ θα αυξήσει τις πιθανότητες επιτάχυνσης της διόρθωσης προς τα χαμηλότερα επίπεδα στήριξης.

Συμπέρασμα

Η τεχνική εικόνα της METLEN χαρακτηρίζεται αυτή την περίοδο από ουδετερότητα και αυξημένη προσοχή, με την αγορά να αναμένει σαφή τεχνικά σήματα πριν επανατοποθετηθεί δυναμικά. Τα επίπεδα των 45,50 ευρώ ανοδικά και των 40,70 ευρώ καθοδικά συνιστούν τα βασικά σημεία αναφοράς που θα καθορίσουν την κατεύθυνση της μετοχής στο προσεχές διάστημα.