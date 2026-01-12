Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με Φιντάν – Μίλησαν για διμερείς σχέσεις και εξελίξεις στην περιοχή
Οι δύο διπλωμάτες φέρονται να συζήτησαν τόσο για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και για τις σχέσεις συνεργασίας στο Αιγαίο και σε άλλους τομείς
Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν.
Οι δύο διπλωμάτες αναφέρθηκαν κυρίως στις διμερείς σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.
Οι δύο υπουργοί μίλησαν για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας, χωρίς ωστόσο να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διεξαγωγής του. Η πρόθεση είναι να πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
Να σημειώσουμε ότι το τελευταίο διάστημα έχει «ανέβει» η ένταση στο Αιγαίο, τόσο με τις παραβιάσεις από πλευράς Τουρκίας, όσο και με οχλήσεις στη θάλασσα από το τουρκικό λιμενικό.
Εκτός των παραπάνω, που αφορούν τις σχέσεις καλής γειτονίας των δύο κρατών, οι εξελίξεις τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράν είναι ένα θέμα που απασχολεί τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, ιδιαίτερα μετά τις πργωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
