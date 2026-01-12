Το-«δοχείο-χρυσού»-στην-άκρη-του-ουράνιου-τόξου-στη-Γροιλανδία:-Ένα-όνειρο-«τρελό»

Παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσφατα υποβάθμισε τους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας, ως λόγο για να «κατακτήσει» την Γροιλανδία, είναι γεγονός ότι ο ανεκμετάλλευτος ορυκτός πλούτος του νησιού συνέβαλε στο να βρεθεί το νησί στην κορυφή της λίστας επιθυμιών του Αμερικανού προέδρου για την οικοδόμηση της αυτοκρατορίας του.

Αξιωματούχοι του Τραμπ με δηλώσεις τους στο παρελθόν, αναφέρονταν στον υπόγειο πλούτο της Γροιλανδίας ως έναν μέσο να αποδυναμώσουν τον ασφυκτικό έλεγχο της Κίνας επί των μετάλλων σπάνιων γαιών.

Το τιμωρητικό περιβάλλον της Αρκτικής

Αλλά δεν είναι μόνο οι διεθνείς κανόνες που εμποδίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν τον θησαυρό του νησιού. Είναι το τιμωρητικό περιβάλλον της Αρκτικής.

Παρά το όνομά της, περίπου το 80% της Γροιλανδίας καλύπτεται από πάγο. Και η εξόρυξη ορυκτών μπορεί να είναι πέντε έως 10 φορές πιο ακριβή από ό,τι σε άλλες περιοχές του πλανήτη.

Ειδικότερα, οι ερευνητές λένε ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο και δαπανηρό να εξαχθούν τα ορυκτά της Γροιλανδίας επειδή πολλά από τα κοιτάσματα βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, όπου υπάρχει ένα παχύ στρώμα πολικού πάγου, πάχους ενός μιλίου και βασιλεύει το σκοτάδι κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Την ίδια στιγμή η Γροιλανδία, δεν διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως τις υποδομές που απαιτούνται για να γίνει το όνειρο της εξόρυξης πραγματικότητα.

Λιώσιμο των πάγων: Η «καλή» και η «κακή» πλευρά

Παρότι, το γεγονός ότι η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει το λιώσιμο των πάγων και την ταχεία άνοδο της θερμοκρασίας στην Αρκτική, ωθεί ορισμένους να ελπίζουν σε νέες οικονομικές ευκαιρίες, είναι πολύ νωρίς για να πει κάποιος ότι αυτό θα αλλάξει το παιχνίδι τουλάχιστον τόσο ώστε να ξεπεραστούν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις μιας εξόρυξης.

Αν και έχουν ανοίξει κάποιες ναυτιλιακές οδούς, το λιώσιμο έχει επίσης καταστήσει το έδαφος λιγότερο σταθερό για γεωτρήσεις και αυξάνει τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

«Εντελώς τρελή» ιδέα

«Η ιδέα της μετατροπής της Γροιλανδίας σε εργοστάσιο σπάνιων γαιών της Αμερικής είναι επιστημονική φαντασία. Εντελώς τρελή», δήλωσε στο CNN, ο Μάλτε Χάμπερτ, ιδρυτής και ανώτερος συνεργάτης του Αρκτικού Ινστιτούτου.

«Καλύτερα να εξορύξετε στην σελήνη. Από ορισμένες απόψεις, είναι ακόμα χειρότερο από το φεγγάρι».

Ο μύθος του «δοχείου με χρυσό»

Οι ειδικοί λένε ότι το να πείσουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις να ρισκάρουν στη Γροιλανδία ενδέχεται να είναι μια φαντασίωση.

«Αν υπήρχε ένα “δοχείο χρυσού” που περιμένει στην άκρη του ουράνιου τόξου στη Γροιλανδία, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα είχαν ήδη πάει εκεί», τόνισε μιλώντας στο CNN, ο Τζέικομπ Φανκ Κίρκεγκαρντ, μη μόνιμος ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Peterson για τα Διεθνή Οικονομικά.

Είναι πιθανό πάντως ο Τραμπ να προσπαθήσει να παράσχει οικονομικά κίνητρα και εγγυήσεις για να δελεάσει τις αμερικανικές εταιρείες να κάνουν τις απαιτούμενες τεράστιες επενδύσεις, παρόμοιες με τις εγγυήσεις που επιδιώκει η Big Oil για να κάνει επιθετικές γεωτρήσεις στη Βενεζουέλα.

