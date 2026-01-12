Τραμπ-για-το-Ιράν:-«Ξεπερνά-την-κόκκινη-γραμμή,-αν-χτυπήσει-βάσεις-μας-θα-το-χτυπήσουμε-σκληρότερα»

Κλιμακώνει τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη «αρχίζει να ξεπερνά την κόκκινη γραμμή», ενώ προειδοποίησε πως οποιαδήποτε επίθεση σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή θα απαντηθεί «σκληρότερα από ποτέ».

Σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Το Ιράν αρχίζει να ξεπερνά την κόκκινη γραμμή μου. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σκοτώθηκαν, ενώ δεν θα έπρεπε να έχουν σκοτωθεί. Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά, ο στρατός το εξετάζει και εξετάζουμε ορισμένες πολύ ισχυρές επιλογές».

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα αποτροπής, λέγοντας: «Αν το Ιράν χτυπήσει βάσεις μας στην περιοχή, θα το χτυπήσουμε σκληρότερα από ποτέ».

Κρίσιμη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προγραμματίσει για την ερχόμενη Τρίτη συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους, προκειμένου να εξεταστούν πιθανές ενέργειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ ως απάντηση στην καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, πρόκειται για την πρώτη «επίσημη συζήτηση» του Τραμπ επί του ζητήματος με το υπουργικό του συμβούλιο. Στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγσεθ και ο αρχηγός του Κοινού Επιτελείου Στρατού Νταν Κέιν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι συζητήσεις θα περιλαμβάνουν επιλογές όπως η ενίσχυση διαδικτυακών πλατφορμών και πηγών κατά της ιρανικής κυβέρνησης, η ανάπτυξη μυστικών κυβερνοόπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών ιστοσελίδων, η επιβολή πρόσθετων κυρώσεων στο καθεστώς, καθώς και σενάρια στρατιωτικών βομβαρδισμών.

Χωρίς τελικές αποφάσεις – Όχι αποστολή στρατευμάτων

Από την πλευρά του, το Politico επισημαίνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αναμένεται να λάβει τελική απόφαση στη συνάντηση της Τρίτης, καθώς οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Το ίδιο μέσο τονίζει ότι δεν εξετάζεται η αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το υπό διαμόρφωση σχέδιο περιλαμβάνει «ορισμένες κινητικές και πολλές μη κινητικές ενέργειες». Οι κινητικές ενέργειες αφορούν στρατιωτικές επιχειρήσεις που βασίζονται στη φυσική ισχύ όπλων χωρίς εκρηκτικά, ενώ οι μη κινητικές σχετίζονται με κυβερνοεπιθέσεις και μυστικές επιχειρήσεις.

Εν αναμονή κλιμάκωσης ή αποφάσεων

Οι δηλώσεις Τραμπ και τα δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων δείχνουν ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει πλέον ανοιχτά ένα ευρύ φάσμα επιλογών απέναντι στο Ιράν, με τη ρητορική να σκληραίνει και τις επόμενες κινήσεις να αναμένονται μετά τη σύσκεψη της Τρίτης στον Λευκό Οίκο.