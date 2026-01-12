«Υποκινείς-τρομοκράτες-να-διαδηλώσουν-για-να-επέμβεις»-απαντά-το-Ιράν-στον-Τραμπ,-συνεχίζεται-το-χάος-με-πάνω-από-500-νεκρούς

Σε υψηλούς τόνους ήρθε η νέα απάντηση του Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ μετά την τελευταία δήλωσή του τα ξημερώματα της Δευτέρας ότι εξετάζει ακόμα και την στρατιωτική επέμβαση κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι «αρχίζει να ξεπερνά την κόκκινη γραμμή μου».

«Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο» δήλωσε χαρακτηριστικά στο Al Jazeera ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Dear world, Iran was not a Muslim country.⁰

It was conquered by Islam.⁰

Today, Iranians are fighting for their freedom, and their bravery should hold us all in awe. pic.twitter.com/hPbzbDmQd1 — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 11, 2026

Παράλληλα κατηγόρησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι με τις απειλές του ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επέμβουν, αν οι διαδηλώσεις γίνουν αιματηρές, υποκινεί «τρομοκράτες» για να στοχοθετούν διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να προκαλέσουν επέμβαση από ξένη δύναμη.

Υποστήριξε, επίσης, ότι οι διαδηλώσεις στο Ιραν «έχουν γίνει βίαιες για να αποτελέσουν δικαιολογία στον Τραμπ για να παρέμβει»

Ο Αραγτσί ισχυρίστηκε, ακόμα, ότι οι αιματηρές διαδηλώσεις που κατά οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 500 ανθρώπους σε όλη τη χώρα, «έχουν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο», προσθέτοντας ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο «θα αποκατασταθεί σύντομα».

Εξετάζονται ισχυρές επιλογές, λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι Ιρανοί ηγέτες επικοινώνησαν με την κυβέρνησή του για να «διαπραγματευτούν», μετά τις απειλές του να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία είναι αντιμέτωπη με μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της κυβέρνησης.

«Οι Ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» προχθές Σάββατο, είπε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε προετοιμασία συνάντηση (…) Θέλουν να διαπραγματευτούν».

Ωστόσο ο ρεπουμπλικάνος διεμήνυσε πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν» από τυχόν συνάντηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές» όσον αφορά το Ιράν, που «έχει αρχίσει να ξεπερνά τις κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει η Ουάσινγκτον.

«Εξετάζουμε το ζήτημα πολύ σοβαρά. Ο στρατός εξετάζει το ζήτημα, και μελετάμε πολύ δυνατές επιλογές. Θα πάρουμε απόφαση», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν πάνω στο αεροσκάφος του. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα αποτροπής, λέγοντας: «Αν το Ιράν χτυπήσει βάσεις μας στην περιοχή, θα το χτυπήσουμε σκληρότερα από ποτέ».

PRESIDENT TRUMP says that Iran is “starting to” cross U.S. red lines, citing reports of civilian deaths and warning that any attack on American interests would be met with overwhelming force as his administration weighs what he called “very strong options.” pic.twitter.com/sX6dtAUUAn — Fox News (@FoxNews) January 12, 2026

Κρίσιμη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προγραμματίσει για την ερχόμενη Τρίτη συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους, προκειμένου να εξεταστούν πιθανές ενέργειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ ως απάντηση στην καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, πρόκειται για την πρώτη «επίσημη συζήτηση» του Τραμπ επί του ζητήματος με το υπουργικό του συμβούλιο. Στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγσεθ και ο αρχηγός του Κοινού Επιτελείου Στρατού Νταν Κέιν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι συζητήσεις θα περιλαμβάνουν επιλογές όπως η ενίσχυση διαδικτυακών πλατφορμών και πηγών κατά της ιρανικής κυβέρνησης, η ανάπτυξη μυστικών κυβερνοόπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών ιστοσελίδων, η επιβολή πρόσθετων κυρώσεων στο καθεστώς, καθώς και σενάρια στρατιωτικών βομβαρδισμών.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η οργάνωση Human Rights Activists News Agency, τουλάχιστον 544 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αριθμός που αυξήθηκε δραματικά σε σχέση με τους 116 νεκρούς που είχαν καταγραφεί έως το βράδυ του Σαββάτου, ενώ ακόμη 579 αναφορές θανάτων παραμένουν υπό διερεύνηση, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό ενδεχομένως στους 1.123. Παράλληλα, περισσότεροι από 10.681 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε φυλακές μετά τη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η πλειονότητα των θυμάτων σκοτώθηκε από πραγματικά πυρά ή σκάγια, κυρίως από κοντινή απόσταση. Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση στο Τεχεράνη μετέδωσε εικόνες με δεκάδες σάκους με σορούς στο ιατροδικαστικό γραφείο, αποδίδοντας τους θανάτους σε γεγονότα που προκλήθηκαν από «ένοπλους τρομοκράτες», ενώ προβλήθηκε και υλικό από πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Ιατροδικαστικό Κέντρο Καχριζάκ, περιμένοντας να αναγνωρίσουν τις σορούς των νεκρών.

Προσοχή, σκληρές εικόνες: